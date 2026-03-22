Ngày 22-3, anh Nguyễn Lương Hồng (37 tuổi, trú xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã có những chia sẻ về khoảnh khắc dập lửa, cứu những nạn nhân mắc kẹt trong căn nhà cấp 4 đang bốc cháy.

Vào khoảng 15 giờ ngày hôm qua (22-3), căn nhà của bà Mai Thị Nghi (65 tuổi, trú thôn 5, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) bất ngờ bị bốc cháy, những cột khói đen bốc lên từ căn nhà.

Phát hiện sự việc, anh Nguyễn Lương Hồng đang sửa điện thoại ở gần đó lập tức chạy ra, cùng 3 người khác tìm cách phá cánh cửa sắt bên hông căn nhà - lối ra vào quen thuộc của gia đình - tìm cách dập lửa.

Phía trước căn nhà bà Mai Thị Nghi được cho thuê bán đồ ăn sáng, sau khi bán xong người bán khóa cửa lại đi về. Bà Nghi và các cháu đi lại bằng cửa sau nhà.

Chỉ sau vài phút, họ đưa được bà Nghi và một cháu trai từ khu bếp thoát khỏi đám cháy; bà Nghi cho biết còn 2 cháu gái 5 và 7 tuổi đang mắc kẹt ở trong phòng ngủ.

Lúc này, bên trong căn nhà lửa đã bùng lên dữ dội, khói dày đặc chặn kín lối vào. Không thể tiếp cận phòng ngủ của 2 cháu từ phía sau căn nhà, anh Hồng chạy ra phía trước cửa chính cùng mọi người phá khoá. Nhưng khi vừa phá xong lớp cửa này thì tiếp tục bị chặn lại bởi lớp cửa khác buộc dây phía trước, khóa phía trong.

Tiếp tục phá xong cánh cửa này, phía bên trong là khói đen dày đặc, lửa cuồn cuộn. Không kịp suy tính, anh Hồng cởi áo, trùm chăn ướt, áp sát xuống sàn, nhích từng chút một tiến sâu vào bên trong. "Khoảnh khắc đó tôi cảm giác ngộp thở, lửa nóng rát nên mọi người ngăn lại, nhưng trong đầu tôi chỉ nghĩ phải cố gắng cứu được các cháu bé" - anh Hồng kể.

Khi đến được cửa phòng ngủ, cánh cửa đã bị khóa từ bên trong, anh Hồng dồn sức dùng vai húc liên tiếp nhưng bất thành. Đúng lúc đó, những người bên ngoài phá được bức tường phía trước, dùng gậy hỗ trợ mở cánh cửa phòng ngủ.

Do khói đen trong phòng đặc quánh, anh Hồng bò vào bên trong quơ tay tìm kiếm nhưng không thấy gì. Sau một lúc, anh Hồng chạm vào được một cháu bé đang trùm chăn và vội bế ra ngoài, hô hoán mọi người sơ cứu. Thấy anh Hồng kiệt sức, vai bị lệch đi nên những người khác tiếp tục lao về phía phòng ngủ đưa được bé còn lại ra ngoài.

Do phòng ngủ của 2 cháu bé bị khóa bên trong, những người tham gia cứu nạn đã phải đập bức tường rồi hỗ trợ mở khóa để anh Nguyễn Lương Hồng vào tìm kiếm các nạn nhân

"Khi ở trong phòng ngủ tôi nghe mọi người nói không cứu được nữa đâu, ra đi không là chết đó, nhưng tôi chỉ mong cứu được cháu nào hay cháu đó nên tiếp tục" - anh Hồng nói và nghẹn lời khi biết dù đưa ra khỏi đám cháy nhưng 2 cháu bé đã không thể qua khỏi.

Được biết, gia đình bà Nghi hoàn cảnh khó khăn. Bản thân bà Nghi có nhiều bệnh nền, không còn lanh lợi nên khi xảy ra sự cố, bà không biết xử lý như thế nào. Thường ngày, bà Nghi chăm từ 3-5 cháu nhỏ cho các con đi làm xa.

Sau khi xảy ra vụ việc, Đảng uỷ, UBND xã Chư Sê đã tới nhà thăm hỏi, động viên và cùng gia đình tổ chức tang lễ cho các nạn nhân.