Bên cạnh 4 người đàn ông đi qua cuộc đời của Diệc Mai (Lưu Diệc Phi) thì Câu Chuyện Hoa Hồng còn một nhân vật nam cũng được chú ý không kém. Đó là Hoàng Chấn Hoa, người anh trai luôn yêu thương Diệc Mai hết mực. Nhân vật này ngay từ đầu đã chiếm trọn cảm tình từ khán giả bởi sự chín chắn, sâu sắc, thấu hiểu em gái lại còn rất quyến đoán, mạnh mẽ. Chấn Hoa được cho là người đàn ông hoàn hảo nhất Câu Chuyện Hoa Hồng, ngoài lần duy nhất, anh có những thái độ mập mờ với Bạch Hiểu Hà (Trần Dao).

Trong phim, Hoàng Chấn Hoa là chàng trai vạn người mê, ngoài đời nam diễn viên Đồng Đại Vỹ là cũng là hình tượng mẫu mực mà nhiều cô gái khao khát. Không chỉ có sự nghiệp ổn định, anh còn là người bố, người chồng quốc dân trong mắt nhiều khán giả.

Đồng Đại Vỹ sinh năm 1979, là một trong số ngôi sao Trung Quốc hiếm hoi được bước chân trên thảm đỏ Oscar nhờ tham gia Kim Lăng Thập Tam Thoa của đại đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Vào nghề từ khá sớm, tới năm 2003, Đồng Đại Vỹ được chú ý khi vào vai Dương Thụy trong Ngọc Quan Âm. Cũng nhờ bộ phim này mà anh nhận giải Nam diễn viên được yêu thích trong lễ trao giải Kim Ưng và giải Song Thập Giai. Sự nghiệp của anh vụt sáng nhờ bộ phim Mẹ Hổ Bố Mèo, đóng cùng Triệu Vy năm 2015.

Khách quan mà nói, Đồng Đại Vỹ không có diện mạo đúng chuẩn "soái ca" như nhiều đồng nghiệp cùng lứa khác nhưng nhờ khả năng biến hóa xuất sắc, anh vẫn là cái tên mà mọi đạo diễn tin tưởng. Đặc biệt, nam diễn viên cũng không gò bó bản thân ở bất cứ hình tượng nào, luôn nỗ lực tìm kiếm những vai diễn có nhiều tính cách, số phận khác nhau. Chăm chỉ, chịu khó đổi mới, tính đến nay, Đồng Đại Vỹ đa tham gia hơn 50 phim truyền hình và 20 phim điện ảnh, được xếp vào hàng thực lực của showbiz Trung. Có lẽ vì lý do này mà anh đã từng hợp tác với hầu hết các nữ diễn viên hàng đầu Cbiz như Triệu Vy, Phạm Băng Băng, Châu Tấn, Chương Tử Di và hiện là Lưu Diệc Phi,...



Đặc biệt, Phạm Băng Băng từng là một cái tên đặc biệt trong sự nghiệp và cuộc đời của Đồng Đại Vỹ. Hai người từng có mối quan hệ tình cảm khi đóng chung phim Lạc lối ở Bắc Kinh - một tác phẩm với rất nhiều cảnh nóng. Thời điểm đó được biết, Đồng Đại Vỹ đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với Phạm Băng Băng, giúp đỡ hỗ trợ Phạm Gia rất nhiều trong công việc. Ngày ấy, báo chí cũng đưa tin về nghi vấn tình cảm giữa hai người, nhưng hai bên một mực không công khai vấn đề này. Phạm Băng Băng chỉ nhiều lần chia sẻ rằng Đồng Đại Vỹ là người đem lại cho cô sự an toàn: "Tôi không đủ chín chắn, quá non nớt trước những thử thách tuy nhiên anh ấy lại đem lại cho tôi cảm giác an toàn tuyệt vời."

Thậm chí báo chí xứ Trung năm đó còn đưa tin rằng Phạm Băng Băng muốn từ bỏ sự nghiệp để kết hôn với Đồng Đại Vỹ tuy nhiên mối quan hệ của họ sớm kết thúc, vì lý do gì thì chỉ người trong cuộc mới hiểu. Sau chia tay, Phạm Băng Băng vẫn rất trân trọng người đàn ông này, cô chia sẻ: "Tôi biết ơn anh ấy vì đã dạy tôi rất nhiều điều."



Sau mối tình với mỹ nhân họ Phạm, Đồng Đại Vỹ đã yêu và cưới Quan Nguyệt. Chuyện tình đẹp như mơ khi Đồng Đại Vỹ đã nỗ lực để có thể rước nàng về dinh, luôn thể hiện bản thân là người chồng, người cha mẫu mực.

