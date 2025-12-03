Người đàn ông đột tử trong khi gần gũi vợ, bác sĩ nghiêm mặt: 5 trường hợp này thích mấy cũng đừng làm "chuyện ấy"

"Chuyện ấy" là nhu cầu sinh lý tự nhiên và là một phần quan trọng của đời sống vợ chồng. Tuy nhiên, nếu thực hiện sai thời điểm, hoạt động này có thể gây mệt mỏi, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Bác sĩ Xu Hao thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh An Huy (Trung Quốc) cảnh báo, đột tử trong khi quan hệ trên thực tế không hề quá hiếm gặp.

Bác sĩ Xu chia sẻ một trường hợp đau lòng: Anh Lý, nam bệnh nhân 35 tuổi, qua đời đột ngột ngay sau khi kết hôn chưa đầy 1 năm. Sau chuyến công tác dài ngày trở về, anh Lý và vợ là chị Trần (ngoài 20 tuổi) đã có một đêm lãng mạn. Thế nhưng, đang trong lúc cao trào, anh Lý đột nhiên ôm ngực, ngã vật xuống giường.

Người đàn ông đột tử trong khi làm "chuyện ấy" sau nhiều ngày xa vợ (Ảnh minh họa)

Dù được đưa đi cấp cứu, các y bác sĩ không thể cứu được nạn nhân. Kết luận cuối cùng của bác sĩ là anh Lý bị đột tử do lên cơn nhồi máu cơ tim cấp tính. Vợ anh Lý ngất xỉu tại chỗ vì tin rằng chồng mình vốn rất khỏe mạnh, không ngờ làm "chuyện ấy" cũng có thể gây mất mạng.

5 thời điểm không nên làm "chuyện ấy"

Bác sĩ Xu giải thích, đột tử khi quan hệ (còn được gọi là thượng mã phong hay phạm phòng) thường được giải thích là ngừng tim hoặc xuất huyết não do hưng phấn quá mức. Sự hưng phấn tột độ dẫn đến tăng huyết áp đột ngột và rối loạn nhịp tim. Bác sĩ nghiêm mặt cảnh báo, có 5 thời điểm và tình trạng cơ thể mà các cặp đôi cần lùi lại nhu cầu sinh lý:

Khi quá mệt mỏi

Vận động quá sức có thể gây ra cái chết đột ngột, nhất là khi bạn đang mệt mỏi, suy nhược. "Chuyện ấy" là dạng vận động tiêu hao nhiều sức lực, tạo ra sự thay đổi đột ngột về thể chất và cả tinh thần. Khi cơ thể suy nhược, sự gắng sức đột ngột này sẽ gây áp lực quá tải lên tim.

Sau khi uống nhiều rượu bia

Trái ngược với cảm giác hưng phấn ban đầu, rượu bia có thể làm giảm chất lượng cuộc yêu và gây nguy hiểm cho tính mạng. Rượu bia có tác dụng kích thích mạnh đến hệ tim mạch, gây co thắt mạch máu và tăng huyết áp, là yếu tố làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, mạch máu não và dẫn đến tử vong đột ngột.

Không nên làm "chuyện ấy" ngay sau khi uống nhiều rượu bia (Ảnh minh họa)

Sau khi uống nhiều thuốc hỗ trợ tình dục

Điều này là nguyên nhân phổ biến gây đột tử ở đàn ông trung niên, cao tuổi. Uống một lượng lớn thuốc kích thích rất dễ khiến hệ thần kinh trung ương bị hưng phấn quá mức. Cùng với việc máu lưu thông nhanh và nhịp tim tăng nhanh khi quan hệ, việc này sẽ làm tăng nguy cơ tai biến tim mạch và mạch máu não gấp nhiều lần.

Quá lo lắng, đang căng thẳng hoặc tức giận

Những cảm xúc tiêu cực này ảnh hưởng rất lớn tới ham muốn và cả chất lượng cuộc yêu. Kích thích tinh thần quá độ cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến đột tử tình dục, bởi nó gây ra sự hưng phấn thần kinh và co thắt mạch máu không kiểm soát.

Ngay sau bữa ăn quá no

Sau khi ăn một bữa quá no, lượng máu lớn sẽ phải tập trung vào hệ tiêu hóa. Nếu ngay lập tức thực hiện "chuyện ấy", tim sẽ phải làm việc tăng cường đột ngột để bơm máu cho cả hoạt động tình dục và dạ dày, gây ra gánh nặng lớn lên tim, dẫn đến mệt tim hoặc đau tim, đặc biệt nguy hiểm với người có bệnh nền.

Ngoài ra, bác sĩ Xu nhắc nhở rằng nếu thấy vợ/chồng/đối tác của mình có biểu hiện lạ, sức khỏe gặp vấn đề khi đang làm chuyện ấy đừng vì xấu hổ hay chủ quan mà do dự việc nhờ sự trợ giúp y tế. Đừng để những giây phút thăng hoa biến thành "cơn ác mộng".