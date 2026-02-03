Mới đây, câu chuyện buồn về số phận của một người đàn ông ở Malaysia đã khiến cho nhiều người phải suy nghĩ. Một số ý kiến cho rằng dù thế nào thì quyết định của ông cũng được cho là quá dại dột và sẽ là nỗi đau khó lòng nguôi ngoai cho vợ con. Một số người khác lại cảm thông và mong muốn chúng ta hãy quan tâm hơn đến người thân, để kịp thời phát hiện những bất ổn trong tâm lý của họ và tránh được những kết cục xấu.

Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết, sự việc mới xảy ra vào cuối tháng 1 vừa qua. Theo đó, với sự hỗ trợ của nhân viên khách sạn, cảnh sát đã ập vào và tìm thấy thi thể một người đàn ông 53 tuổi trong phòng khách sạn ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.

Người ta tin rằng ông đã để lại một bức thư xin lỗi cho gia đình, gồm vợ và 3 đứa con, trước khi ra đi. Theo một báo cáo của China Press, người đàn ông 53 tuổi này được cho là nợ bạn bè 100.000 ringgit (tương đương khoảng 660 triệu VNĐ) và đang gặp khó khăn trong việc trả nợ.

Người đàn ông 53 tuổi đã để lại thư tuyệt mệnh trước khi ra đi.

Trưởng cảnh sát quận Brickfields, ACP Hoo Chang Hook, cho biết thi thể được phát hiện vào khoảng nửa đêm ngày 31 tháng 1 vừa qua. Ông Hoo cho biết con trai của người quá cố đã lái xe đưa cha mình đến nơi làm việc ở Bangsar vào khoảng 1 giờ chiều ngày 30 tháng 1. Khoảng bốn giờ sau, người con trai nhận được những tin nhắn được cho là tin nhắn cuối cùng của cha mình, khiến anh ta sợ hãi và lập tức trình báo cảnh sát.

Căn phòng khách sạn nơi người đàn ông đã qua đời.

Sau khi biết cha mình đã nhận phòng tại một khách sạn nào đó ở Kuala Lumpur, người con trai đã liên lạc với cảnh sát. Với sự hỗ trợ của nhân viên khách sạn, cảnh sát đã vào phòng và tìm thấy người đàn ông nằm trên sàn nhà gần phòng tắm. Các nhân viên y tế từ Trung tâm Y tế Đại học Malaya xác nhận người đàn ông đã tử vong. Ông Hoo cho biết thêm rằng người đàn ông có tiền sử cao huyết áp, tiểu đường và bệnh tim và thường xuyên đến các phòng khám để kiểm tra sức khỏe.

Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM) tin rằng đây là một vụ tự tử vì căn phòng khách sạn không có dấu hiệu đột nhập trái phép hoặc thương tích bên ngoài, mặc dù họ vẫn đang điều tra vụ việc.

Trong bức thư tuyệt mệnh gửi cho gia đình, người đàn ông đã còn dặn dò vợ phải trả lại số tiền ông đã nợ bạn bè. Ông cũng vạch ra kế hoạch chi trả cho việc học hành tương lai của các con. Người đàn ông khuyến khích gia đình hãy vực dậy sau khoảng thời gian khó khăn này và cho biết ông chỉ có thể trả ơn vợ ở kiếp sau.