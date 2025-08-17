Một câu chuyện gây sốc vừa được bác sĩ thận học Hồng Vĩnh Tường (Đài Loan, Trung Quốc) chia sẻ trên truyền hình y tế: Một cô gái 28 tuổi, sức khỏe bình thường, không tiểu đường, không cao huyết áp, cũng chẳng lạm dụng thuốc giảm đau. Thế nhưng trong đợt khám sức khỏe công ty, kết quả cho thấy chỉ số lọc cầu thận (GFR) chỉ còn 50 điểm, tương đương với quả thận của một… cụ bà 80 tuổi.

Đi sâu tìm hiểu, nguyên nhân lại xuất phát từ một “bí kíp” giảm cân trước buổi hẹn hò. Cô gái có vóc dáng dễ bị phù nề, vài năm trước nghe bạn bè mách đã thử uống một viên thuốc lợi tiểu. Kết quả là chỉ sau một đêm, cô gái đi tiểu ra 3.000ml nước, cân nặng giảm ngay 3kg. Quá ấn tượng, cô biến thuốc lợi tiểu thành “vũ khí” mỗi lần gặp bạn trai. Nhưng thói quen ấy lại âm thầm hủy hoại chức năng thận.

Bác sĩ Hồng cảnh báo thuốc lợi tiểu có thể gây mất nước, rối loạn điện giải, mất cân bằng axit - kiềm , từ đó tổn thương thận nghiêm trọng. May mắn là sau khi ngừng thuốc và được điều trị hỗ trợ, chỉ số lọc cầu thận của bệnh nhân đã phục hồi lên 70 điểm sau 3 tháng.

Ông cũng nhấn mạnh, không chỉ thuốc lợi tiểu, nhiều loại thuốc khác như thuốc giảm đau không steroid, một số kháng sinh cũng có thể gây hại cho thận nếu lạm dụng. Người dân tuyệt đối không được tự ý uống kéo dài, mọi chỉ định phải có tư vấn của bác sĩ.

Một lời cảnh tỉnh cho giới trẻ: đừng vì vài kg giảm nhanh trước buổi hẹn hò mà đánh đổi sức khỏe cả đời.

Nguồn và ảnh: Aboluowang