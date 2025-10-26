Người đàn ông cưới con gái của bạn thân, nên duyên từ định mệnh trớ trêu

Theo VnExpress, câu chuyện của cặp đôi được giới thiệu trên chương trình truyền hình "Newlyweds, Please Come In" hôm 19/10. Ông Mizuki (53 tuổi) đang điều hành một quán bar nhỏ ở tỉnh Kagawa, còn cô Megumi (23 tuổi) làm nội trợ.

Megumi cho biết, mẹ cô là bạn thân của ông Mizuki hơn 30 năm. Lúc cô còn bé, mẹ thường nhờ người bạn thân trông con, đưa đi chơi.

Ba năm trước, cô về làm việc tại quán ăn của mẹ. Ông Mizuki vẫn là bạn của gia đình, thỉnh thoảng ghé qua ăn uống. Một lần, cả ba lên kế hoạch đi xem phim, nhưng mẹ Megumi ngủ quên, khiến hai người phải đi riêng. Buổi xem phim hôm đó trở thành lần hẹn đầu tiên của họ.

Ông Mizuki (53 tuổi) và vợ Megumi (23 tuổi). Ảnh: QQ.

"Anh ấy im lặng khác hẳn thường ngày, trông như một chú gấu hiền lành. Tôi thấy anh đáng yêu và muốn gặp lại", Megumi kể.Từ đó trở đi, cô bắt đầu mời ông đi ăn tối mỗi tuần.

Lúc đầu, Megumi nghĩ rằng tình cảm của cô chỉ đơn giản là sự ngưỡng mộ dành cho một người lớn tuổi hơn. Nhưng khi cô nhận ra mình đang ghen tị với một người phụ nữ khác nói chuyện với ông, cô nhận ra mình đã yêu.

Cuối cùng cô lấy can đảm thú nhận tình cảm của mình. và hai người bắt đầu hẹn hò. Không rõ Mizuki đã từng kết hôn hay có con hay chưa.

Phản ứng đầu tiên của người mẹ là sốc và tức giận, cho rằng mối quan hệ này là "khó chấp nhận". Dù miễn cưỡng cho phép hai người hẹn hò, bà kiên quyết phản đối chuyện kết hôn.

Nhưng chỉ một năm sau, Mizuki không thể giấu được cảm xúc và đã cầu hôn Megumi. Dù anh muốn báo cho mẹ cô trước khi đăng ký kết hôn, Megumi khẳng định: "Không cần đâu". Cuối cùng, cả hai âm thầm đăng ký kết hôn vào tháng 1 năm nay.

Mizuki đã đọc một bức thư chân thành gửi cho người bạn cũ, bây giờ là mẹ vợ ông. Ảnh: QQ.

Theo Tạp chí Tri thức, trong chương trình truyền hình, Mizuki đã đọc một bức thư chân thành gửi cho người bạn cũ, bây giờ là mẹ vợ ông, xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm xúc của bà vào thời điểm đó. "Mặc dù trước đây mẹ phản đối chúng con, giờ đây lại ủng hộ chúng con trong im lặng, và con thực sự biết ơn", ông nói.

Mẹ vợ mỉm cười đáp lại: "Vậy là đủ rồi. Hai đứa yêu nhau quá rồi".

Mỗi tối trước khi đi ngủ, Mizuki đều kể cho vợ nghe "một điều anh yêu ở cô trong ngày". Cặp đôi cho biết đây là thói quen giản dị giúp họ duy trì sự gắn bó.

Câu chuyện của cặp đôi nhanh chóng gây ra một cuộc thảo luận trên mạng xã hội. Một dân mạng nói rằng: "Tôi có thể cảm nhận được nỗi mất mát và tức giận của người mẹ. Bà ấy đã mất đi một người bạn và ngày càng xa cách con gái mình".

"Ít nhất họ cũng có can đảm đối mặt với áp lực từ cả gia đình và xã hội. Điều đó đáng được trân trọng", "Tình yêu đích thực không phân biệt tuổi tác hay địa vị. Điều quan trọng nhất là họ tìm thấy hạnh phúc bên nhau", những người khác bày tỏ.