Theo dự kiến, chiều nay 6-4, Công an TP Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong quý I/2026 và một số vụ án, vụ việc điển hình trên địa bàn. Trong đó, dự kiến Công an Hà Nội sẽ cung cấp thông tin 5 vụ án.



Cảnh sát thu giữ tài liệu tại một cửa hàng Bảo Tín Minh Châu. Ảnh: K.T.

Đáng chú ý có vụ án vi phạm quy định về kế toán, xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu (phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội). Ngoài ra, có vụ vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; giả mạo trong công tác xảy ra tại Hà Nội và các địa phương.

Vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm sai lệch hồ sơ vụ án và đánh bạc, phát hiện ngày 7-6-2025 tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số đơn vị liên quan. Cuối cùng cảnh báo những thủ đoạn hoạt động của các đối tượng quốc tịch nước ngoài trên địa bàn TP Hà Nội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia.

Trước đó, đầu giờ chiều 25-3, các cơ sở của Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội đồng loạt tạm ngừng giao dịch khiến nhiều khách hàng phải ra về. Doanh nghiệp này có 4 cửa hàng tại Hà Nội, gồm 2 cơ sở trên phố Trần Nhân Tông, 1 ở phố Mai Hắc Đế và 1 trên đường Cầu Giấy.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, cửa hàng tại số 29 Trần Nhân Tông dừng đón khách. Người dân xung quanh bất ngờ khi thấy lực lượng công an liên tục ra vào, sau đó mang đi nhiều thùng hồ sơ, tài liệu tại đây.

Ngày hôm sau 25-3, toàn bộ hệ thống cửa hàng Bảo Tín Minh Châu đã mở cửa phục vụ khách hàng, đồng thời doanh nghiệp này cam kết tiếp tục đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác cũng như người lao động.