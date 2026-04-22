Ngày 22-4, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đỗ Bảo Anh (27 tuổi, quê An Giang) tù chung thân về tội "Giết người".

Sát hại bạn gái trong cơn ghen, bị cáo lãnh án chung thân. Ảnh: A.H

Theo cáo trạng, Bảo Anh không biết chữ, đã có vợ và 3 con nhưng bỏ gia đình, thuê phòng trọ sống chung với chị L.T.K.N. tại Đồng Nai từ tháng 8-2024.

Sau khoảng 4 tháng chung sống, cả hai phát sinh mâu thuẫn. Chị N. sau đó rời đi, về ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa (Tây Ninh) làm công nhân, còn Bảo Anh trở về An Giang.

Đến đầu tháng 10-2025, hai người nối lại liên lạc qua mạng xã hội. Bảo Anh tìm đến phòng trọ của chị N. và ở chung khoảng 10 ngày thì tiếp tục xảy ra cãi vã, xô xát rồi rời đi.

Không có việc làm, Bảo Anh lang thang tìm việc, nhiều lần ngủ tại các quán ven đường nơi chị N. thường đi qua. Ngày 29-10-2025, thấy Bảo Anh bị ướt mưa, chị N. gọi về phòng trọ cho nghỉ.

Tối 30-10-2025, trong lúc chị N. tham gia ăn uống cùng dãy trọ rồi về phòng nằm nghỉ trên võng, hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn.

Do ghen tuông, cho rằng chị N. có quan hệ tình cảm với người khác, Bảo Anh đã dùng tay bóp cổ nạn nhân đến tử vong. Sau khi gây án, bị cáo đặt một bó hoa hồng lên người nạn nhân rồi nằm ngủ cạnh thi thể.

Sáng hôm sau, Bảo Anh từng có ý định tự tử nhưng không thực hiện, sau đó thuê xe về An Giang. Khi về nhà, bị cáo kể lại sự việc với mẹ ruột và được gia đình vận động ra cơ quan công an đầu thú.