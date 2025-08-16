Công an phường Tân Uyên, TP HCM đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường vụ án mạng khiến một bà cụ khoảng 80 tuổi tử vong.

Một nguồn tin cho biết sáng 15-8, gia đình phát hiện cụ bà đã tử vong trên ghế xếp, phía trước ti vi. Ban đầu, người nhà cho rằng cụ đã lớn tuổi nên qua đời.

Căn nhà nơi xảy ra án mạng

Tuy nhiên, khi trích xuất camera, gia đình mới tá hỏa vì phát hiện nạn nhân bị một nam thanh niên bóp cổ đến tử vong.

Hình ảnh camera ghi lại cho thấy khoảng 19 giờ 30 ngày 14-8, cụ bà đang ngồi xem ti vi một mình trên ghế xếp. Lúc này, một nam thanh niên đội mũ, mặc áo khoác, quần lửng đi từ phía sau, rồi bất ngờ tiến đến bóp cổ cụ bà.

Hình ảnh camera ghi lại thời điểm hung thủ vào nhà bóp cổ cụ bà đang ngồi xem ti vi

Sau đó, đối tượng tiếp tục dùng chiếc gối đè lên mặt cụ bà đến khi nạn nhân bất tỉnh. Gây án xong, người này đã rời khỏi hiện trường.

Theo người thân của nạn nhân, hình ảnh từ camera cho thấy kẻ ra tay nghi là ở gần nhà cụ bà.

Một lãnh đạo Công an phường Tân Uyên cho biết công an phường đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM điều tra và truy bắt nghi phạm. Về phía cụ bà, cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi.