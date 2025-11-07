Người đàn ông bỏ 3,7 tỷ đồng mua căn nhà 152 m² nhưng chỉ nhận được căn 136 m², chủ đầu tư giải thích: “Thông báo có rồi, do anh không đọc thôi”

Việc chuyển sang nhà mới vốn là sự kiện đáng vui mừng với mỗi gia đình. Thế nhưng với anh Trương ở thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, niềm vui ấy đã nhanh chóng biến thành nỗi bực dọc khi căn hộ mới mua bất ngờ bị “thu nhỏ” so với hợp đồng ban đầu. Vụ việc dẫn đến tranh chấp pháp lý và mới đây đã được Tòa án Nhân dân quận Trương Loan xét xử.

Nhà 152 m² thành 136 m²

Theo hồ sơ vụ án, tháng 5/2020, anh Trương ký hợp đồng mua bán nhà ở với một công ty địa ốc, mua căn hộ có diện tích dự tính 152 m², tổng giá hơn 1,02 triệu NDT (hơn 3,7 tỷ đồng). Đến ngày 30/7/2021, khi nhận được giấy chứng nhận quyền sở hữu, anh phát hiện diện tích thực tế chỉ còn 136 m², tức ít hơn 16 m².

Quá bất bình, anh Trương nhiều lần tìm đến chủ đầu tư để yêu cầu làm rõ và bồi thường phần diện tích thiếu hụt. Tuy nhiên, phía doanh nghiệp từ chối với lý do “điều chỉnh quy hoạch của Nhà nước Trung Quốc” và khẳng định đã “thông báo công khai” tới khách hàng.

Không chấp nhận cách giải quyết thiếu trách nhiệm trên, anh Trương khởi kiện đơn vị này ra tòa, yêu cầu bồi thường khoản chênh lệch diện tích theo đúng hợp đồng.

Ảnh minh họa: Sohu

Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm

Qua xem xét, Tòa án quận Trương Loan xác định hợp đồng được hai bên ký kết trên cơ sở tự nguyện, hợp pháp và còn hiệu lực. Nội dung hợp đồng nêu rõ điều khoản xử lý sai số diện tích.

Nếu diện tích đo đạc thực tế nhỏ hơn diện tích dự tính, mức sai số trong 3%: phần chênh lệch giá được trả lại cho người mua. Nếu sai số vượt quá 3%: phần vượt sẽ được hoàn trả gấp đôi theo đơn giá. Kết quả tính toán cho thấy tỷ lệ sai số lên tới 10,5%, vượt xa mức cho phép. Do đó, chủ đầu tư phải có trách nhiệm bồi thường đúng thỏa thuận.

Tòa cũng chỉ ra rằng phần diện tích bị giảm (khu vực tủ áo – phòng thay đồ và giàn hoa) thuộc diện trước đây tính vào diện tích sàn xây dựng nhưng khi hoàn công lại được coi là diện tích tặng thêm không tính vào diện tích thương mại. Kết cấu và hướng nhà không thay đổi, nên không thuộc trường hợp miễn trách nhiệm theo diện “thay đổi thiết kế, quy hoạch” như phía công ty đưa ra.

Ảnh minh họa: Sohu

Dù chủ đầu tư khẳng định đã dán thông báo tại khu vực bán hàng và công khai thông tin trên bảng tin, song thực tế nội dung được công bố lại sử dụng nhiều thuật ngữ chuyên môn khó hiểu, không ghi rõ đối tượng cần thông báo, cũng như không đảm bảo rằng người mua nhà có thể tiếp cận và hiểu được. Chính vì vậy, tòa nhận định rằng cách thức thông báo này không thể xem là đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng.

Trên cơ sở đó, tòa tuyên buộc doanh nghiệp phải bồi thường cho người mua nhà số tiền 130.000 NDT (hơn 480 triệu đồng). Sau khi bản án được đưa ra, cả hai bên đều chấp hành và không tiếp tục kháng cáo.

Bài học cho người mua nhà

Từ vụ việc này, thẩm phán Trung Quốc nhấn mạnh rằng hợp đồng và các giấy tờ liên quan chính là “tấm khiên” quan trọng để bảo vệ quyền lợi người mua. Trong quá trình mua nhà, người mua cần lưu giữ cẩn thận hợp đồng mua bán, giấy chứng nhận quyền sở hữu, biên lai thanh toán và các tài liệu thể hiện rõ diện tích, giá trị căn hộ, thời điểm bàn giao cũng như trách nhiệm khi vi phạm.

Mọi thông tin được ghi nhận trên giấy tờ đều ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản và quyền lợi của chủ sở hữu. Do đó, việc lưu trữ đầy đủ sẽ trở thành bằng chứng quan trọng nếu phát sinh tranh chấp, giúp người mua đứng vững trước pháp luật Trung Quốc . Chỉ khi hiểu rõ quyền lợi của mình, người mua mới có thể bảo vệ bản thân trước những tranh chấp pháp lý không đáng có.

Ánh Lê (Theo Sohu)