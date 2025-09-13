Anh Lưu, 32 tuổi, sống ở Trung Quốc, có một con trai với vợ. Sau khi sinh con, vợ anh trở thành người chăm sóc toàn thời gian nên một mình anh phải ra ngoài làm việc. Khi áp lực công việc tăng cao, anh thường tự thưởng cho mình những món ăn ngon, bao gồm thịt kho, lẩu, thịt nướng và gà rán.

Kết quả là anh Lưu tăng cân rất nhiều và bị đau bụng từng cơn trong 6 tháng qua. Khám sức khỏe tại bệnh viện cho thấy anh bị bệnh gan nhiễm mỡ, viêm tụy mãn tính và có nhiều sỏi trong ống tụy. Bác sĩ khuyên anh nên kiểm soát chế độ ăn uống và tránh tình trạng ăn uống quá mức. Tuy nhiên, anh không thể kiểm soát bản thân và vẫn ăn uống vô độ ngay khi các triệu chứng thuyên giảm.

Trong hai tuần qua, anh không chỉ bị đau bụng mà còn thỉnh thoảng bị nôn. Không còn cách nào khác, anh lại đến bệnh viện. Kết quả không mấy khả quan. Hình ảnh chụp CT bụng cho thấy một tổn thương bất thường ở đầu tụy, nghi ngờ ung thư tụy. Điều này khiến anh khó chấp nhận. Làm sao anh, ở độ tuổi còn trẻ như vậy, lại có thể bị ung thư?

Tại sao ung thư tuyến tụy lại khó nhận ra?

Tuyến tụy nằm cách tim khoảng một lòng bàn tay và có hình dạng giống như một củ khoai lang dài, mỏng . Mặc dù có kích thước nhỏ, nhưng tuyến tụy đảm nhiệm hai chức năng quan trọng: tiêu hóa thức ăn và điều hòa lượng đường trong máu .

Do tuyến tụy được bao quanh bởi các cơ quan như dạ dày, gan và ruột, nên khi tổn thương phát triển, người bệnh có thể khó cảm nhận được cơn đau, hoặc có thể nhầm lẫn với vấn đề ở một cơ quan khác. Các xét nghiệm thông thường cũng khiến việc phát hiện tổn thương tuyến tụy kịp thời trở nên khó khăn, dẫn đến nhiều bệnh nhân ung thư tuyến tụy được chẩn đoán ở giai đoạn giữa hoặc giai đoạn cuối, bỏ lỡ thời điểm điều trị tối ưu.

Dữ liệu cho thấy khoảng 90% bệnh nhân ung thư tuyến tụy được chẩn đoán ở giai đoạn giữa hoặc giai đoạn cuối hoặc giai đoạn di căn.

Độ tuổi mắc ung thư tuyến tụy chủ yếu tập trung ở độ tuổi từ 40 đến 80, tỷ lệ mắc bệnh ở người cao tuổi cao hơn đáng kể so với người trẻ. Trong những năm gần đây, ung thư tuyến tụy có xu hướng trẻ hóa dần.

Hút thuốc lá là một yếu tố nguy cơ được công nhận của ung thư tuyến tụy, với người hút thuốc có tỷ lệ mắc bệnh cao gấp 2-3 lần so với người không hút thuốc. Ngoài hút thuốc, sự phát triển của ung thư tuyến tụy còn liên quan đến viêm tụy mạn tính tái phát, béo phì, nghiện rượu và các yếu tố di truyền. Về mặt lâm sàng, 5-10% bệnh nhân có tiền sử gia đình mắc ung thư tuyến tụy.

Một yếu tố quan trọng khác là bệnh tiểu đường. Bệnh nhân tiểu đường tuýp 2 có liên quan đáng kể đến ung thư tuyến tụy. Bệnh tiểu đường tuýp 2 cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả điều trị ung thư tuyến tụy, và thuốc điều trị tiểu đường cũng có thể ảnh hưởng đến nguy cơ ung thư tuyến tụy ở một mức độ nào đó.

Nếu bạn có 4 triệu chứng này, hãy cẩn thận với ung thư tuyến tụy

Ung thư tuyến tụy là một căn bệnh rất "khôn ngoan". Các dấu hiệu khi nó xuất hiện rất khó phát hiện và mọi người có thể dễ dàng bỏ qua.

1. Lượng đường trong máu tăng đột ngột

Ung thư tuyến tụy có thể gây kháng insulin, dẫn đến lượng đường trong máu tăng đột ngột. Những người không béo phì hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh này nên cảnh giác nếu lượng đường trong máu tăng đột ngột hoặc không ổn định.

2. Phân bất thường, bao gồm cả phân có mỡ

Nếu phân của bạn có cảm giác rất nhờn khi đi tiêu, hoặc thậm chí có một lớp dầu trên bề mặt, điều đó có nghĩa là cơ thể bạn không thể phân hủy chất béo trong thức ăn, điều này có thể liên quan đến tổn thương tuyến tụy.

3. Đau bụng và khó chịu tái phát nhiều lần

Đau và khó chịu vùng bụng thường xuyên có thể liên quan đến ung thư tuyến tụy, nhưng những triệu chứng này dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý đường tiêu hóa. Nhiều người đã thực hiện một loạt các xét nghiệm đường tiêu hóa và nhận thấy mọi thứ đều bình thường, nhưng cảm giác khó chịu vẫn tiếp diễn. Lúc này, bạn nên cảnh giác với khả năng mắc các vấn đề về tuyến tụy.

4. Chán ăn và cảm giác no

Ung thư tuyến tụy có thể gây chán ăn, đặc biệt rõ rệt khi ăn các loại thực phẩm nhiều dầu mỡ như gà rán, bánh rán, bánh ngọt và món tráng miệng. Ngoài việc chán ăn, bệnh nhân còn có thể dễ dàng ăn quá nhiều, vì chức năng tuyến tụy suy giảm có thể dẫn đến tiêu hóa kém và không thể tiêu hóa thức ăn nhanh chóng.