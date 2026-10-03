Theo truyền thông Trung Quốc, ngày 29/9, con gái người đàn ông xác nhận cha mình bị chó cắn vào ngày 10/8. Điều đáng nói là ông không nói cho người thân biết về vết thương và cũng không đến bệnh viện để được xử trí dự phòng bệnh dại. Đến ngày 26/9, ông phát bệnh rồi qua đời.

Khoảng thời gian từ lúc bị chó cắn đến khi xuất hiện triệu chứng là 47 ngày. Chính quyền địa phương xác nhận sự việc và cho biết đang tiến hành bắt giữ con chó được cho là đã cắn người đàn ông.

Trước khi qua đời, người đàn ông để lại một đoạn video. Trong đó, ông cho biết thời điểm bị chó cắn đã nghĩ rằng không tiêm vaccine sẽ tiết kiệm được chi phí. Ông cũng nhắn nhủ người thân và bạn bè rằng nếu chẳng may bị động vật cắn, nhất định phải đến cơ sở y tế để được xử trí.

Bệnh dại một khi phát bệnh gần như không còn cơ hội cứu chữa

Bác sĩ Lý Lập, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tỉnh Hà Nam, cảnh báo bệnh dại là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất. Virus dại có khả năng xâm nhập hệ thần kinh và di chuyển dọc theo các dây thần kinh vào hệ thần kinh trung ương.

Thời gian ủ bệnh thường kéo dài vài tuần đến vài tháng, nhưng có thể ngắn hoặc dài hơn tùy từng trường hợp, phụ thuộc vào vị trí vết thương, mức độ phơi nhiễm và nhiều yếu tố khác.

Khi bệnh dại đã xuất hiện các triệu chứng lâm sàng, khả năng điều trị thành công là cực kỳ thấp và bệnh gần như luôn dẫn đến tử vong.

Một trong những biểu hiện điển hình là sợ nước. Người bệnh có thể xuất hiện co thắt cơ vùng họng khi nhìn, nghe hoặc cố uống nước. Vì vậy, điều quan trọng không phải là chờ xem con vật có biểu hiện bất thường hay người bị cắn có triệu chứng hay không, mà là xử trí dự phòng càng sớm càng tốt ngay sau khi phơi nhiễm.

Đây là hiểu lầm khiến nhiều người bỏ lỡ cơ hội phòng bệnh. Các bác sĩ cho biết "càng sớm càng tốt" không có nghĩa quá 24 giờ là vaccine không còn tác dụng. Mục tiêu của dự phòng sau phơi nhiễm là giúp cơ thể tạo ra kháng thể trước khi virus xâm nhập và lan đến hệ thần kinh trung ương.

Do đó, nếu đã bị động vật nghi có nguy cơ dại cắn hoặc cào gây tổn thương da, người dân vẫn cần đến cơ sở y tế ngay khi có thể, ngay cả khi đã qua một khoảng thời gian kể từ lúc bị thương. Đặc biệt, không nên chờ xuất hiện triệu chứng mới đi tiêm vaccine.

Việc đầu tiên sau khi bị động vật cắn là gì?

Ngay sau khi bị chó, mèo hoặc động vật có nguy cơ cắn, cào gây tổn thương da, cần xử lý vết thương càng sớm càng tốt.

- Rửa vết thương thật kỹ: Dùng xà phòng và nhiều nước sạch chảy liên tục để rửa kỹ vùng bị cắn hoặc cào. Việc rửa cần được thực hiện càng sớm càng tốt và trong khoảng thời gian đủ lâu để loại bỏ tối đa virus khỏi bề mặt và mô tổn thương.

- Sát khuẩn: Sau khi rửa sạch, có thể sử dụng dung dịch sát khuẩn phù hợp theo hướng dẫn y tế.

- Đến cơ sở y tế: Bác sĩ sẽ đánh giá mức độ phơi nhiễm, tình trạng vết thương và nguy cơ của con vật để quyết định có cần vaccine phòng dại và huyết thanh/kháng thể kháng dại hay không. Không nên tự ý khâu kín vết thương hoặc trì hoãn việc đến bệnh viện chỉ vì vết cắn nhỏ.

Không chảy máu vẫn có thể cần tiêm vaccine

Một vết cào không chảy máu rõ ràng không đồng nghĩa với việc không có nguy cơ. Theo phân loại phơi nhiễm bệnh dại thường được sử dụng:

- Phơi nhiễm độ I: Động vật liếm trên vùng da còn nguyên vẹn, không có vết thương. Thông thường chỉ cần rửa sạch vùng tiếp xúc.

- Phơi nhiễm độ II: Bị cào hoặc cắn gây trầy xước da nhưng không chảy máu rõ ràng. Thường cần rửa vết thương và tiêm vaccine theo chỉ định.

- Phơi nhiễm độ III: Vết cắn hoặc cào xuyên qua da, chảy máu; nước bọt của động vật tiếp xúc với niêm mạc hoặc vùng da đang bị tổn thương; hoặc những trường hợp phơi nhiễm nguy cơ cao khác. Ngoài vaccine, bác sĩ có thể chỉ định thêm globulin miễn dịch kháng dại hoặc chế phẩm kháng thể phù hợp.

Đặc biệt, vết thương ở vùng mặt, đầu, cổ, bàn tay hoặc những vị trí gần thần kinh trung ương cần được đánh giá y tế càng sớm càng tốt.

Không chỉ chó mới có thể truyền bệnh dại

Chó là nguồn lây bệnh dại quan trọng tại nhiều khu vực, nhưng không phải động vật duy nhất có nguy cơ. Các loài động vật có vú như mèo, dơi và một số động vật hoang dã cũng có thể mang và truyền virus dại. Trong đó, tiếp xúc với dơi cần đặc biệt thận trọng vì vết cắn hoặc cào đôi khi rất nhỏ, khó nhận biết.

Nếu bị động vật hoang dã cắn, cào hoặc có tiếp xúc với nước bọt của động vật nghi mắc bệnh dại, không nên tự đánh giá nguy cơ tại nhà.

Đừng chờ con vật phát bệnh mới đi tiêm

Một trong những sai lầm nguy hiểm nhất là nghĩ rằng "vết thương nhỏ", "không chảy máu", "con chó trông vẫn khỏe" hoặc "đợi vài ngày xem sao". Bệnh dại có thời gian ủ bệnh tương đối dài và khi các triệu chứng điển hình xuất hiện thì việc điều trị gần như không còn hiệu quả.

Vì vậy, sau khi bị chó, mèo hoặc động vật có nguy cơ cắn/cào, hãy rửa vết thương ngay và đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được đánh giá phơi nhiễm. Đừng đánh đổi một mũi vaccine và vài phút xử trí vết thương lấy một nguy cơ có thể phải trả giá bằng tính mạng.

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