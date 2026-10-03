Nên cúi đầu hay ngửa đầu khi gội tốt hơn? Hãy cẩn thận với tư thế này vì nó có thể gây ra mụn lưng nổi nhiều hơn

Gội đầu là việc quen thuộc mỗi ngày nhưng không phải ai cũng thực hiện theo cùng một cách. Có người cúi đầu để gội vì cho rằng cách này giúp nước và bọt dầu gội không chảy xuống cơ thể. Người khác lại thích ngửa đầu ra sau vì cảm thấy thoải mái, đặc biệt với những người có mái tóc dài.

Vậy cúi đầu hay ngửa đầu khi gội đầu tốt hơn? Theo các chuyên gia, điều đáng quan tâm thực sự không nằm ở việc chọn một trong hai tư thế, mà là góc độ của cổ, cách xả sạch sản phẩm chăm sóc tóc và việc dầu gội, dầu xả có lưu lại trên da hay không.

Đặc biệt, nếu bạn thuộc nhóm dễ bị mụn lưng, một thói quen tưởng như vô hại khi gội đầu có thể khiến tình trạng này trở nên dai dẳng hơn.

Cúi đầu hay ngửa đầu khi gội? Điều quan trọng nằm ở góc cổ

Hiện chưa có đủ bằng chứng cho thấy cúi đầu hay ngửa đầu khi gội là tư thế tốt hơn cho tất cả mọi người. Thay vào đó, các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế để cổ ở trạng thái gập quá mức hoặc ngửa quá mức trong thời gian dài.

Khi cúi người và cúi đầu quá lâu để gội, vùng cổ, vai và lưng trên có thể phải chịu thêm áp lực, dễ gây cảm giác mỏi hoặc căng cứng. Ngược lại, nếu ngửa đầu quá sâu, cổ cũng có thể bị kéo căng và gây khó chịu.

Vì vậy, thay vì cố tìm một tư thế "chuẩn" cho tất cả mọi người, bạn nên ưu tiên cách gội giúp cổ ở vị trí tự nhiên, cơ thể không phải gồng sức và không duy trì một tư thế cực đoan quá lâu.

Nói cách khác, nếu cúi đầu khiến bạn thoải mái thì có thể tiếp tục, nhưng tránh cúi quá sâu trong thời gian dài. Nếu ngửa đầu giúp việc gội dễ dàng hơn, cũng không nên cố bẻ cổ quá mức về phía sau.

Ngửa đầu gội có khiến mụn lưng nổi nhiều hơn?

Với những người thường xuyên bị mụn ở lưng hoặc ngực, điều cần quan tâm không hẳn là "cúi hay ngửa đầu", mà là các sản phẩm chăm sóc tóc sẽ chảy xuống đâu.

Theo Viện Da liễu Hoa Kỳ (AAD), một số loại dầu gội, dầu xả và sản phẩm tạo kiểu có thể chứa các thành phần dầu hoặc những chất dễ để lại lớp màng trên da. Nếu tiếp xúc lâu với da, chúng có thể góp phần làm bít tắc lỗ chân lông và gây ra hoặc làm tình trạng mụn trở nên nghiêm trọng hơn ở một số người.

Điều này đặc biệt đáng lưu ý với người tóc dài. Sau khi dùng dầu xả hoặc kem ủ, sản phẩm có thể theo tóc chảy xuống vùng vai, ngực và lưng. Nếu không được xả sạch, phần sản phẩm còn sót lại trên da có thể trở thành một trong những yếu tố góp phần làm mụn xuất hiện.

Vì thế, nếu thường xuyên bị mụn lưng, thay vì quá lo lắng về việc có nên ngửa đầu khi gội hay không, hãy chú ý hơn đến một vấn đề thực tế: đừng để dầu xả, kem ủ tóc lưu lại trên lưng và vai.

Hay bị mụn lưng, hãy đổi thứ tự tắm: Gội đầu trước, tắm người sau

Một thay đổi nhỏ trong trình tự tắm có thể giúp hạn chế tình trạng sản phẩm chăm sóc tóc lưu lại trên da.

Cách đơn giản là gội đầu và dùng dầu xả trước, sau đó mới tắm và làm sạch cơ thể.

Sau khi sử dụng dầu xả hoặc kem ủ, hãy xả tóc thật kỹ. Tiếp đó, dùng sản phẩm tắm dịu nhẹ làm sạch vùng vai, ngực và lưng, đặc biệt là những nơi có thể tiếp xúc với dầu xả trong quá trình gội.

Cách này giúp giảm khả năng các sản phẩm chăm sóc tóc còn sót lại trên da sau khi tắm.

Tuy nhiên, người bị mụn lưng cũng không nên vì muốn "làm sạch thật kỹ" mà kỳ cọ mạnh, chà xát bằng khăn thô ráp hoặc sử dụng sản phẩm tẩy da chết quá mức. Theo AAD, ma sát mạnh có thể gây kích ứng da và khiến tình trạng mụn trở nên rõ rệt hơn.

Vậy nên cúi đầu hay ngửa đầu khi gội?

Câu trả lời phụ thuộc vào tình trạng cổ, vai và làn da của mỗi người.

Nếu bạn thường xuyên đau mỏi vai gáy hoặc cảm thấy khó chịu khi cúi đầu, có thể chọn cách gội không cần cúi quá lâu, chẳng hạn ngửa đầu khi xả tóc. Tuy nhiên, cần giữ cổ ở tư thế tương đối tự nhiên, tránh ngửa quá sâu.

Ngược lại, nếu ngửa đầu khiến cổ căng hoặc khó chịu, bạn có thể cúi người để gội nhưng không nên giữ tư thế cúi sâu trong thời gian dài.

Còn nếu thường xuyên xuất hiện mụn ở lưng hoặc ngực, dù lựa chọn cách gội nào, điều quan trọng nhất vẫn là xả sạch dầu gội, dầu xả và kem ủ tóc; đồng thời hình thành thói quen gội đầu trước rồi mới làm sạch cơ thể.

Một tư thế gội đầu phù hợp không nhất thiết phải là tư thế "đúng" với tất cả mọi người. Chỉ cần cổ không bị kéo căng, cơ thể không phải chịu áp lực và các sản phẩm chăm sóc tóc không lưu lại trên da, bạn đã có thể giảm bớt những vấn đề không đáng có sau mỗi lần gội.