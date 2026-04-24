Năm 2021, truyền thông quốc tế ghi nhận một trường hợp “lạ lùng” khi đưa tin về một người đàn ông quốc tịch Australia được cho là không thể rời khỏi Israel trong thời gian rất dài nếu chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc nuôi con sau ly hôn.

Nhân vật được nhắc đến là ông Noam Huppert, 44 tuổi, làm việc trong lĩnh vực hóa học phân tích cho một công ty dược. Ông chuyển đến Israel vào năm 2012 nhằm ở gần hai con sau khi vợ cũ quay về nước này và nộp đơn ly hôn tại tòa án địa phương.

Sau đó, theo quy định pháp lý sở tại, ông Huppert bị áp dụng lệnh cấm xuất cảnh cho đến khi hoàn tất khoản tiền trợ cấp nuôi con lên tới khoảng 3,34 triệu USD. Lệnh này được cho là có hiệu lực kéo dài đến ngày 31/12/9999 nếu nghĩa vụ tài chính chưa được thực hiện đầy đủ.

Đạo diễn Sorin Luca – người thực hiện bộ phim tài liệu liên quan đến luật ly hôn của quốc gia này – cho rằng trong một số trường hợp, phía người mẹ có thể yêu cầu tòa án áp dụng biện pháp hạn chế đi lại đối với người cha nhằm đảm bảo nghĩa vụ cấp dưỡng. Theo ông, khi lệnh này được ban hành, người vi phạm có thể đối mặt với các biện pháp cưỡng chế nếu không tuân thủ.

Liên quan đến vấn đề chậm hoặc không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng, năm 2025, cựu tiền đạo El Hadji Diouf – từng khoác áo Liverpool F.C. – được cho là đối mặt với nguy cơ bị xử lý pháp lý sau khi bị cáo buộc không chu cấp cho con theo phán quyết của tòa án.

Theo thông tin từ báo chí Anh, Diouf bị tố không thanh toán khoản trợ cấp 670 bảng/tháng cho con gái 17 tuổi kể từ tháng 3/2024. Tổng số tiền còn thiếu được cho là đã lên tới khoảng 14.000 bảng (tương đương hơn 440 triệu đồng).

Trước đó, sau khi ly hôn với vợ cũ Valerie Bishop vào năm 2023, cựu tuyển thủ Senegal bị tòa yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng hàng tháng, đồng thời chi trả các chi phí liên quan đến y tế và học tập cho con. Tuy nhiên, phía luật sư của Bishop cho rằng Diouf “có đủ khả năng tài chính nhưng không thực hiện nghĩa vụ”.

Luật sư Mame Adama Gueye, đại diện cho Bishop, cho biết thân chủ của ông nhận định Diouf vẫn duy trì cuộc sống thoải mái, thường xuyên di chuyển giữa Dakar và khu nghỉ dưỡng Saly Portudal, nhưng không thanh toán khoản tiền theo quy định.

El Hadji Diouf từng là một trong những gương mặt nổi bật của bóng đá Senegal, đặc biệt sau màn trình diễn ấn tượng tại FIFA World Cup 2002, góp phần giúp đội tuyển nước này lọt vào tứ kết. Thành công đó giúp anh chuyển tới Liverpool từ Lens với mức phí khoảng 10 triệu bảng.

Tuy nhiên, quãng thời gian thi đấu tại sân Anfield (2002–2004) của anh lại không đạt kỳ vọng. Diouf chỉ ghi được 6 bàn sau 80 lần ra sân và thường xuyên vướng vào những tranh cãi, bao gồm mâu thuẫn với đội trưởng huyền thoại Steven Gerrard.

