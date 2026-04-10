Người đàn ông Anh nhận án 11 năm tù vì làm nổ tung nhà bạn gái

Paul Solway rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần và đã gây ra một vụ nổ kinh hoàng tại căn nhà của bạn gái mình, Joanne Waterfall, trên phố Eden (Alvaston, Derby, Anh) vào tối 10/6 năm ngoái.

Đoạn video do cảnh sát Derbyshire công bố ghi lại khoảnh khắc mặt tiền ngôi nhà bị thổi bay ra ngoài. Vụ nổ gây hư hại nặng nề cho căn nhà cùng hai công trình lân cận, buộc tất cả phải phá dỡ.

Người đàn ông 58 tuổi sau đó bị tuyên án 11 năm tù vì gây ra vụ nổ bằng cách làm rò rỉ khí gas từ đường ống. Theo điều tra, sau khi cắt nguồn khí chính ở tầng hầm, Solway đã châm lửa đốt một chiếc ghế trong bếp, khiến khí gas phát nổ. Khi đó, ông ta là người duy nhất có mặt và bị bỏng nghiêm trọng.

Tại phiên tòa hồi tháng 1, Solway thừa nhận 6 tội danh liên quan đến hành vi gây thiệt hại tài sản một cách bất cẩn đối với 6 căn nhà. Ngày 8/4, bị cáo xuất hiện tại Tòa án Crown Court Derby qua video từ nhà tù HMP Nottingham, trong tình trạng mặc áo phông xanh và một tay quấn băng trắng.

Sau khi tòa tuyên án, bà Waterfall chia sẻ rằng bà đã mất tất cả và phải bắt đầu lại từ con số không. Bà cho rằng mức án 11 năm là quá nhẹ so với hậu quả gây ra, đồng thời khẳng định chưa từng nhận được lời xin lỗi hay sự ăn năn từ Solway. Bà tin rằng hành động của ông ta mang tính trả thù.

Khi tuyên án, Thẩm phán Shaun Smith nhận định hậu quả vụ việc là vô cùng nghiêm trọng, khiến nhiều người mất toàn bộ tài sản tích cóp và phải sống nhờ hỗ trợ từ chính quyền địa phương.

Công tố viên cho biết trước khi vụ nổ xảy ra, Solway đã mất kiểm soát, đấm vào hàng rào và nói với hàng xóm rằng ông ta “sẽ chết trong đêm đó”. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ việc bà Waterfall yêu cầu ông ta rời khỏi nhà, khiến ông ta suy sụp.

Theo lời tòa, bà Waterfall không có bảo hiểm nhà nên mất trắng tài sản. Nhiều hàng xóm khác cũng chịu thiệt hại hàng nghìn bảng Anh về nhà cửa và xe cộ.

Tòa án cũng ban hành lệnh cấm Solway liên lạc với bà Waterfall.