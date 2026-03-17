Theo thông tin từ VnExpress, anh Wang, 30 tuổi, sống tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc bắt đầu mối quan hệ với bạn gái từ năm 2020 khi cả hai làm việc cùng một nhà máy. Họ "đính hôn trực tuyến" vào năm 2023.

Trong suốt thời gian này, cô gái liên tục viện nhiều lý do khẩn cấp để xin tiền người yêu như: mẹ ốm nặng cần phẫu thuật hay gia đình vướng khoản nợ nặng lãi. Thậm chí, một người đàn ông tự xưng là anh trai cô cũng gọi điện thúc giục Wang gửi tiền "cứu em gái".

Tin tưởng người yêu, anh Wang dốc cạn tiền tiết kiệm và vay mượn khắp nơi, chuyển cho cô tổng cộng hơn một triệu nhân dân tệ (khoảng 3,8 tỷ đồng).

Trong suốt 6 năm yêu nhau, đã 5 lần anh Wang đề nghị hai gia đình gặp mặt bàn chuyện cưới hỏi, nhưng cô gái luôn tìm cách trì hoãn.

Đầu năm 2026, Wang quyết tâm về quê ra mắt nhà gái dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, đến mùng 4 Tết, cô bất ngờ thông báo bố mẹ cấm cản mối quan hệ, chủ động nói lời chia tay và cắt đứt mọi liên lạc.

Đến nhà bạn gái đòi cưới, thanh niên ngã ngửa khi biết "vợ sắp cưới" đã có con học cấp 2. Ảnh: Sina.

Theo Người đưa tin, nghe tin bạn gái muốn chia tay, Wang tự tìm đến nhà cô ở quê. Thấy anh xuất hiện, mẹ của người phụ nữ nhất quyết phủ nhận mối quan hệ này, nói rằng con gái đã kết hôn và có hai con, một trong số đó đã học trung học. "Làm sao con bé có thể hẹn hò với anh được chứ?", bà nói.

Mẹ của người phụ nữ khẳng định rằng con gái bà chưa bao giờ đưa tiền cho gia đình, không có người anh trai nào và không ai trong gia đình từng bị ốm. Đến lúc này Wang mới biết mình bị lừa tình.

Cha của anh biết chuyện con trai bị lừa và gánh khoản nợ khổng lồ cũng suy sụp. Ông cho biết không dám trách móc gì con trai vì sợ anh sẽ làm điều gì đó thiếu suy nghĩ.

Wang đã mang toàn bộ bằng chứng chuyển tiền đến trình báo cảnh sát địa phương hy vọng có thể đòi lại công lý cho bản thân.

Câu chuyện của anh Wang không phải là trường hợp hiếm hoi tại Trung Quốc. Một vụ án gây rúng động dư luận từng xảy ra tại Thượng Hải khi một nữ người mẫu 29 tuổi họ Wu bị bắt giữ. Dù đã có chồng và con trai 2 tuổi, Wu vẫn dùng mạng xã hội để hẹn hò cùng lúc 18 người đàn ông. Cô ta thậm chí còn đi chụp ảnh cưới với các nạn nhân nhằm tạo lòng tin vững chắc, sau đó vẽ ra vô số bi kịch giả tạo như cha bị ung thư giai đoạn cuối hay anh họ vướng vòng lao lý để lừa chiếm đoạt tổng cộng hơn 2 triệu nhân dân tệ.

Thậm chí, kẻ lừa đảo qua mạng đôi khi lại chính là người thân cận trong gia đình. Cảnh sát quận Gia Định (Thượng Hải, Trung Quốc) từng lật tẩy một vụ án trớ trêu, trong đó người chị dâu họ Tống đã lập tài khoản WeChat giả danh nam giới tên "Trương Lỗi" để hẹn hò qua mạng với em gái của chồng mình. Xuyên suốt 6 năm yêu đương ảo, Tống liên tục dùng vỏ bọc "công ty cần vốn" hay "mẹ ốm đau" để từ chối gặp mặt, qua đó lừa trót lọt của em chồng 200.000 nhân dân tệ.