Người đàn ông âm thầm đứng sau ủng hộ Trương Bá Chi suốt 27 năm

Khi bộ phim Đội Bóng Nữ Kungfu của Châu Tinh Trì vừa ấn định lịch phát hành, Trương Bá Chi lập tức chi tiền mua 18 suất chiếu để ủng hộ. Con số 18 nhanh chóng khiến nhiều người chú ý, bởi nó trùng với tuổi của Trương Bá Chi vào năm 1998, thời điểm cô được Châu Tinh Trì phát hiện và đưa vào làng giải trí. Ngày phim ra mắt 11/7 cũng gợi nhớ đến số áo 11 mà Trương Bá Chi từng mặc khi xuất hiện trong Đội Bóng Thiếu Lâm.

Chỉ một hành động nhỏ nhưng đủ khiến người ta nhớ lại mối quan hệ kéo dài 27 năm giữa Châu Tinh Trì và Trương Bá Chi. Từ cô gái 18 tuổi được ông trao cơ hội đến nữ diễn viên đã trải qua nhiều thăng trầm, họ vẫn giữ sự trân trọng dành cho nhau theo cách rất riêng.

Năm 1998, Trương Bá Chi vừa từ Australia trở về Hong Kong và mới chỉ có 1 quảng cáo trà chanh trong hồ sơ sự nghiệp. Khi Châu Tinh Trì tìm diễn viên cho vai Liễu Phiêu Phiêu trong Vua Hài Kịch, cô đến thử vai như nhiều ứng viên khác.

Trong buổi casting, Châu Tinh Trì đưa cho Trương Bá Chi cây bút và yêu cầu cô giả làm động tác hút thuốc. Trong khi những người khác làm theo đúng yêu cầu, Trương Bá Chi lại thẳng thắn cho rằng giả vờ thì không có gì thú vị và muốn được hút thuốc thật. Sự tự nhiên cùng vẻ ngang bướng ấy lại khiến Trương Bá Chi nổi bật và Châu Tinh Trì quyết định chọn cô.

Vua Hài Kịch trở thành bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Trương Bá Chi. Đặc biệt, cảnh cô khóc trong xe taxi cùng câu thoại "Tôi nuôi em" của Châu Tinh Trì trở thành một trong những phân cảnh kinh điển của điện ảnh Hong Kong.

Không chỉ trao cho Trương Bá Chi cơ hội đầu tiên, Châu Tinh Trì cũng âm thầm giúp đỡ về mặt tài chính khi cô mới vào nghề. Sau khi Vua Hài Kịch hoàn thành, Châu Tinh Trì từng đưa cho Trương Bá Chi một chiếc thẻ ngân hàng có 200.000 HKD (khoảng 680 triệu đồng), muốn giúp cô trang trải tiền thuê nhà và cuộc sống trong giai đoạn mới bước chân vào showbiz.

Điều đáng nói là Trương Bá Chi đã cất chiếc thẻ ấy trong ngăn kéo suốt nhiều năm mà không sử dụng. Với cô, số tiền đó dường như không đơn thuần là khoản hỗ trợ tài chính, mà còn là sự ghi nhận của người đã trao cho mình cơ hội đầu tiên.

Đến năm 2001 khi Đội Bóng Thiếu Lâm được thực hiện, mối quan hệ giữa 2 người xuất hiện những tin đồn không mấy tốt đẹp. Truyền thông đưa tin Châu Tinh Trì yêu cầu Trương Bá Chi cạo đầu và dành nhiều tháng cho bộ phim, trong khi cô đã ký hàng loạt hợp đồng quảng cáo nên khó sắp xếp lịch trình. Nhưng cuối cùng, Trương Bá Chi vẫn tham gia Đội Bóng Thiếu Lâm với vai khách mời mà không nhận thù lao. Dù vậy, những tin đồn rạn nứt vẫn chưa từng biến mất.

Chỉ là với Châu Tinh Trì và Trương Bá Chi, có lẽ họ chưa bao giờ cần dùng những màn xuất hiện chung để chứng minh mối quan hệ vẫn tốt đẹp. Trương Bá Chi sau đó trải qua nhiều biến động trong đời tư, từ kết hôn, sinh con đến ly hôn và một mình chăm sóc các con. Có những giai đoạn cô trở thành tâm điểm của những tranh cãi gay gắt trên truyền thông.

Châu Tinh Trì gần như không công khai lên tiếng về những chuyện đó. Sự im lặng của ông đôi khi khiến người ngoài không biết 2 người còn giữ liên lạc hay không, nhưng những lần hiếm hoi họ nhắc đến nhau vẫn cho thấy tình bạn ấy chưa biến mất.

Năm 2025, khi Trương Bá Chi tham gia một chương trình, Châu Tinh Trì bất ngờ gửi một đoạn video đến để ủng hộ. Vẫn giữ phong cách hài hước quen thuộc, ông trêu Trương Bá Chi rằng chương trình mô tả cô là người nhút nhát, nhưng nếu cô thật sự như vậy thì "thế giới này chẳng còn người hướng ngoại". Trương Bá Chi đã rất xúc động khi xem đoạn video, cô cho biết Châu Tinh Trì vốn rất khó liên lạc nhưng vẫn âm thầm quan tâm đến cuộc sống của mình.

27 năm đủ để một mối quan hệ thay đổi rất nhiều. Trương Bá Chi và Châu Tinh Trì từng cùng làm việc, từng có những tin đồn bất hòa, từng nhiều năm không xuất hiện cạnh nhau, nhưng họ vẫn giữ được sự trân trọng dành cho đối phương.

Showbiz có thể thay đổi, con người rồi sẽ thay đổi, nhưng có những mối quan hệ không cần lúc nào cũng phải thể hiện. Chỉ cần đến một thời điểm thích hợp, một người vẫn sẵn sàng đứng phía sau ủng hộ người kia, thế là đủ để chứng minh 27 năm ấy chưa từng trở nên vô nghĩa.