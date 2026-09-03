Người đàn ông 72 tuổi nhập viện vì sự cố hi hữu khi ăn bún bò

Sáng 1/9, người đàn ông được đưa vào khoa Cấp cứu trong tình trạng nghi mắc dị vật là gân bò khi đang ăn bún bò sau đó được chuyển lên Trung tâm Nội soi để xử trí.

Qua nội soi, các bác sĩ phát hiện dị vật mắc kẹt cứng tại đoạn 1/3 giữa thực quản. Dị vật không thể đẩy xuống dạ dày.

Do bệnh nhân lớn tuổi, thể trạng gầy và dị vật nằm ở vị trí 1/3 giữa thực quản, các bác sĩ không loại trừ khả năng phía dưới có tổn thương thực quản.

Trước tình trạng đó, các bác sĩ quyết định không cố đẩy dị vật xuống dạ dày mà sử dụng thòng lọng để bắt và lấy dị vật ra. Tuy nhiên, dị vật có kích thước lớn, trong khi bệnh nhân thực hiện nội soi không gây mê nên rất gồng, khiến việc đưa dị vật qua cơ thắt thực quản trên gặp khó khăn.

Ban chủ nhiệm Trung tâm Nội soi đề nghị bệnh nhân nhập viện, thực hiện gắp dị vật dưới gây mê. Sau khi được làm các thủ tục nhập viện, bệnh nhân được khám gây mê, thực hiện đầy đủ các xét nghiệm và đánh giá tổng quan để tiến hành nội soi có gây mê hỗ trợ để lấy dị vật.

Dị vật được gắp ra khỏi thực quản bệnh nhân 72 tuổi. Ảnh: P.N.H./Sức khỏe & Đời sống

Dị vật được lấy thành công, vị trí mắc kẹt cũng được nội soi kiểm tra và không phát hiện bất thường. Bệnh nhân được xuất viện sau đó.

ThS.BS Phạm Như Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Nội soi (Bệnh viện Trung ương Huế) khuyến cáo người lớn tuổi, đặc biệt những người mất nhiều răng, nên cắt nhỏ thức ăn trước khi ăn, tránh sử dụng các loại thức ăn có kích thước lớn. Đồng thời, người dân cần ăn chậm, nhai kỹ để hạn chế nguy cơ hóc, mắc dị vật.

Khi xuất hiện các triệu chứng như nuốt nghẹn đột ngột, đau tức ngực, không nuốt được thức ăn hoặc nghi ngờ mắc dị vật, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám và xử trí kịp thời. Đặc biệt, người bệnh không nên cố nuốt thêm thức ăn hoặc tự tìm cách lấy dị vật bởi có thể khiến dị vật di chuyển sâu hơn.

(t/h theo Thanh Niên, Sức khỏe & Đời sống)