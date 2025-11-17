Người đàn ông 52 tuổi không qua khỏi vì người nhà dùng mẹo vắt chanh vào miệng khi hôn mê

Theo chia sẻ từ BS Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng khoa Cấp cứu tại một trạm cấp cứu vệ tinh của Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM, bệnh nhân nam, sinh năm 1973, than mệt từ ngày 13/11 nhưng không đi khám mà tự mua thuốc uống. Đến tối hôm sau, sau khi uống cà phê thấy mệt hơn, bệnh nhân tiếp tục tự uống thêm liều thuốc cũ và nằm nghỉ. Nhưng 30 phút sau, bệnh nhân rơi vào hôn mê.

Lúc này thay vì gọi cấp cứu, người nhà lại gọi người nhà khác đang đi làm chạy về xem. Khi người đó chạy về tới thì bệnh nhân đã ngưng thở. Lúc này mới gọi cấp cứu.

Ảnh: BSCC

Khi các bác sĩ đến nơi, bệnh nhân đã tím tái, ngưng tim. Trong quá trình đặt nội khí quản cấp cứu, khí quản bệnh nhân trào ra rất nhiều nước cốt chanh và cả các tép chanh, cho thấy gia đình đã cố vắt chanh cho uống với hy vọng “tỉnh lại”, thay vì gọi cấp cứu và việc này khiến bệnh nhân khó thở nặng hơn, trì hoãn thêm việc hồi sức cấp cứu.

Các bác sĩ đã tiến hành ép tim, bóp bóng, dùng thuốc, sốc điện. Sau 15 phút nhịp tim có trở lại, nhưng CT não tại bệnh viện cho thấy bệnh nhân phù não nặng do thiếu oxy kéo dài.

Các bác sĩ đã giải thích rõ tình trạng nguy kịch và hướng điều trị tiếp theo, gia đình cân nhắc hoàn cảnh và quyết định xin đưa bệnh nhân về.

Qua trường hợp này, BS Nguyễn Thắng Nhật Tuệ nhắc nhở người dân:

- Đừng chủ quan với triệu chứng mệt bất thường và đừng chậm trễ trong việc gọi cấp cứu. Mỗi phút trôi qua não sẽ chết thêm hàng triệu tế bào.

- Tuyệt đối không áp dụng mẹo “vắt chanh - trích máu”, “cho uống gì đó cho tỉnh”, hay thử cách này cách khác theo các truyền thông phản khoa học gần đây, mà không gọi cấp cứu ngay. Những việc này không giúp gì, thậm chí làm nặng thêm tình trạng hít sặc, tắc đường thở, nhiễm trùng huyết… và quan trọng hơn là làm mất thời gian hồi sức cấp cứu.

- Khi bệnh nhân bất tỉnh, thở yếu hoặc không thở, việc duy nhất và đúng nhất là GỌI CẤP CỨU NGAY. Những phút đầu tiên là những phút quyết định sự sống còn cho người bệnh.