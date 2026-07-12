Mùa hè với những trận cầu World Cup kịch tính đang khiến hàng triệu người hâm mộ mất ăn mất ngủ. Do chênh lệch múi giờ, hầu hết các trận đấu đều diễn ra vào khung giờ rạng sáng hay rất khuya khiến nhiều người rơi vào tình trạng thức thâu đêm suốt sáng để cày bóng đá. Thế nhưng, việc chủ quan ép đôi mắt hoạt động quá sức liên tục có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường.

Cơn ác mộng từ thói quen thức trắng đêm cày bóng đá

Mới đây, trường hợp của ông Zheng, 40 tuổi (sống tại Quảng Đông, Trung Quốc) một người hâm mộ bóng đá kỳ cựu đã trở thành lời cảnh tỉnh đắt giá cho cộng đồng mạng. Vì không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc lịch sử nào của mùa giải, ông Zheng đã liên tục thức đến 3 hoặc 4 giờ sáng trong suốt 10 ngày liên tiếp để bật tivi xem bóng đá, kéo dài thời gian nhìn màn hình đến tận 4 - 5 giờ liên tục.

Ảnh minh hoạ

Chuỗi ngày đảo lộn sinh hoạt này đã kích hoạt một bất thường rõ rệt ở mắt trái. Ban đầu, hình ảnh trận đấu vốn rõ nét đột ngột trở nên tối sầm, chuyển sang sắc vàng và màu sắc bị biến dạng hoàn toàn.

Đáng sợ hơn, các đường thẳng trên màn hình hay khung cảnh xung quanh qua góc nhìn của ông bỗng nhiên xuất hiện cong vẹo, méo mó dị thường. Do chủ quan nghĩ rằng đây chỉ là tình trạng mỏi mắt do thiếu ngủ thông thường, ông Zheng đã tự mua thuốc nhỏ mắt về dùng nhưng các triệu chứng không hề cải thiện mà ngày càng chuyển biến nặng hơn.

Suýt chút nữa thì mù 1 bên mắt vì quá mê World Cup

Khi các triệu chứng mờ nhòe bắt đầu cản trở nghiêm trọng cuộc sống, ông Zheng mới vội vàng đến bệnh viện để thăm khám. Kết quả chụp mạch đáy mắt khiến người đàn ông này bàng hoàng khi phát hiện vùng thái dương của hoàng điểm mắt trái xuất hiện các điểm rò rỉ nhẹ cục bộ, đi kèm tình trạng dịch tiết tích tụ nguy hiểm ngay dưới võng mạc.

Các bác sĩ chuyên khoa đã đưa ra chẩn đoán cuối cùng: Ông Zheng mắc bệnh hắc võng mạc trung tâm thanh dịch (thường gọi tắt là CSC). Bác sĩ điều trị trực tiếp giải thích rằng, tình trạng thiếu ngủ trầm trọng kéo dài kết hợp với những biến động cảm xúc quá mạnh, phấn khích hoặc căng thẳng khi theo dõi các trận cầu đỉnh cao chính là nguyên nhân trực tiếp gây tổn thương vùng điểm vàng, kích hoạt dịch tràn ra ở đáy mắt.

Tình trạng tràn dịch do bệnh CSC nếu ở thể nhẹ có thể tự hấp thụ dịch vào cơ thể và hồi phục trong vòng 3 đến 6 tháng. Tuy nhiên, việc trì hoãn điều trị, tiếp tục duy trì thói quen thức đêm hoặc để bệnh tái phát nhiều lần sẽ phá hủy cấu trúc thần kinh mắt, gây ra các tổn thương thị lực vĩnh viễn và có thể dẫn đến mù lòa một bên mắt. Ông Zheng chỉ đến muộn chút nữa là có thể mù vĩnh viễn một mắt trái.

Nguyên tắc vàng để bảo vệ thị lực khi xem bóng đá mùa hè

Để không phải hối hận vì đánh đổi đôi mắt lấy những giờ phút giải trí, nhất là vào mùa World Cup, có 3 điều bạn nên làm

- Thay đổi khung giờ theo dõi: Thay vì trực tiếp thức trắng đêm từ ngày này qua ngày khác, bạn nên ưu tiên xem lại video tổng hợp hoặc các trận đấu phát lại vào ban ngày để đảm bảo thời gian ngủ tối thiểu cho cơ thể phục hồi.

Ảnh minh hoạ

- Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi: Trong khoảng thời gian 15 phút nghỉ giữa hiệp, hãy tuyệt đối tránh xa màn hình điện thoại hay tivi. Hãy tận dụng thời gian này để nhắm mắt thư giãn hoàn toàn hoặc phóng tầm mắt ra không gian rộng ngoài cửa sổ nhằm giảm bớt áp lực điều tiết cho cơ thể.

- Kịp thời đi khám khi có dấu hiệu lạ: Nếu xuất hiện bất kỳ triệu chứng bất thường nào như nhìn hình ảnh bị méo mó, biến dạng, màu sắc thay đổi hoặc có một vùng bóng mờ đen che khuất ngay trung tâm tầm nhìn, bạn cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để kiểm tra, tuyệt đối không tự ý dùng thuốc tại nhà.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, China Times