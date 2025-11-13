Người đàn ông 40 tuổi "máu ngập dầu" sau bữa tối, bác sĩ cấp cứu tức giận: Ăn thế này có ngày tử vong!

Ở tuổi 40, ông Lâm (Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc) đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch chỉ sau một bữa ăn tối thịnh soạn. Câu chuyện của ông là lời cảnh tỉnh "lạnh gáy" về hậu quả chết người của việc nuông chiều thói quen ăn uống vô độ, đặc biệt khi cơ thể đã có sẵn bệnh nền.

Được biết, bữa tối hôm đó là liên hoan công ty với tiệc rượu và thịt nướng ngoài trời. Bình thường vốn được vợ chăm sóc từng bữa ăn để kiểm soát sức khỏe nên bữa ăn này với ông Lâm là cơ hội ăn uống "thả phanh".

Buổi tiệc rất vui nhưng trên đường trở về nhà, ông Lâm bắt đầu cảm thấy khó chịu, bụng âm ỉ đau. Dù đã uống thuốc tiêu hóa, cố gắng nghỉ ngơi thì cơn đau không những không giảm mà còn trở nên dữ dội, lan ra sau lưng, kèm theo sốt cao và khó thở. Người nhà tưởng rằng ông bị ngộ độc thực phẩm nên vội vã lái xe tới bệnh viện ngay trong đêm.

Máu của người đàn ông "ngập dầu" vì viêm tụy cấp sau một bữa tối (Ảnh minh họa)

Bác sĩ cấp cứu Châu Kiến An (Đài Loan, Trung Quốc) sau khi xem xét tình hình, cho biết ông Lâm không hề bị ngộ độc thực phẩm. Nguy hiểm hơn, ông bị viêm tụy cấp nguy kịch do tăng mỡ máu cấp tính.

Kết quả kiểm tra cho thấy chỉ số chất béo trung tính (triglyceride) trong máu của ông Lâm đạt 750 mg/dL, cao gấp 5 lần so với mức bình thường (dưới 150 mg/dL). Bác sĩ mô tả: "Máu rất đặc và có thể dễ dàng nhìn thấy lớp dầu trong máu".

Tình trạng này dẫn tới giảm thể tích tuần hoàn, rối loạn nhịp tim và hô hấp. May mắn được cấp cứu kịp thời, ông Lâm giữ được mạng sống nhưng di chứng sau đó là khó tránh khỏi.

Bữa tối "tử thần" dẫn tới viêm tụy cấp

Hóa ra, ông Lâm vốn đang điều trị bệnh cao huyết áp và từng đượck cảnh báo tiền tiểu đường. Trước đây rất thích nhậu nhẹ, liên hoan với bạn bè nhưng mấy năm gần đây có bệnh mới bắt đầu kiểm soát ăn uống nhờ sự hỗ trợ sát sao của người vợ.

Lần liên hoan này là để chúc mừng ông lên chức, ông vui quá nên ăn uống mất kiểm soát trong bữa tối. Càng nguy hiểm hơn khi kết hợp 2 món áp lực cực cao cho tụy: thịt nướng và bia rượu.

Bác sĩ Châu giải thích, khi ăn quá nhiều thịt nướng (thực phẩm giàu chất béo bão hòa) trong thời gian ngắn khiến lượng chất béo trung tính được đưa vào máu quá mức. Cùng lúc đó đồ uống chứa cồn không chỉ kích thích sự thèm ăn mà còn làm tăng đột biến nồng độ triglyceride trong máu.

Ăn quá nhiều thực phẩm giàu chất béo bão hòa và đồ uống có cồn cùng lúc rất hại cho tụy (Ảnh minh họa)

Kiểu ăn uống này vốn đã nguy hiểm lại thêm ăn no quá mức trong thời gian ngắn cộng với bệnh nền làm chỉ số huyết áp và mỡ máu vốn đã không ổn định càng tăng lên đột biến. Từ đó gây áp lực khủng khiếp lên hệ thống tim mạch và tụy tạng. Một trong những hậu quả là mỡ máu tăng đột biến và viêm tụy cấp nguy hiểm tính mạng.

Viêm tụy cấp là biến chứng phổ biến và nguy hiểm nhất của tăng mỡ máu quá mức. Tụy là cơ quan chịu trách nhiệm sản xuất insulin và các enzyme tiêu hóa. Khi mỡ máu tăng quá cao, nó gây tổn thương mô tụy, khiến các enzyme tiêu hóa tự kích hoạt và tiêu hóa chính tuyến tụy.

Khi nghe chính miệng ông Lâm kể về "bữa tối tử thần" của mình, bác sĩ Châu không giấu nổi tức giận mà nói: "Ăn như thế có ngày mất mạng". Bác sĩ cũng cảnh báo, viêm tụy cấp có thể xảy đến với cả những người đang khỏe mạnh nếu ăn uống không lành mạnh, gây ra các biến chứng tử vong như nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Một trong số các dấu hiệu cảnh báo viêm tụy cấp dễ bị bỏ qua là: Đau dữ dội ở vùng bụng trên, cơn đau lan ra sau lưng và không thuyên giảm khi nằm xuống. Khi xuất hiện triệu chứng này, cần ngay lập tức tới bệnh viện!