Người đàn ông 33 tuổi xuất huyết não vì… chỉ thích mặc phong phanh

Đáng chú ý, bệnh nhân người Trung Quốc này đã có tiền sử tăng huyết áp suốt 5 năm nhưng không tuân thủ điều trị đều đặn, khiến huyết áp thường xuyên không được kiểm soát tốt.

Theo thông tin từ bệnh viện, khi nhập viện, người đàn ông bị liệt nửa người bên trái, ý thức suy giảm, rơi vào trạng thái lơ mơ và có huyết áp rất cao.

Các bác sĩ lập tức triển khai biện pháp hạ huyết áp khẩn cấp, đồng thời tiến hành những kiểm tra cần thiết. Kết quả chụp chiếu cho thấy bệnh nhân bị xuất huyết ở vùng hạch nền bên phải của não, với lượng máu chảy ra khoảng 20 ml.

Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng bệnh, ê-kíp y tế quyết định thực hiện phẫu thuật ít xâm lấn để lấy khối máu tụ, qua đó kiểm soát tình trạng xuất huyết.

Trường hợp này là lời cảnh báo rằng tuổi trẻ và cảm giác khỏe mạnh không đồng nghĩa với việc cơ thể có thể chịu đựng mọi điều kiện thời tiết, đặc biệt ở những người đã mắc bệnh nền như tăng huyết áp.

Vì sao người trẻ vẫn có thể bị xuất huyết não?

Chuyên gia phẫu thuật thần kinh cho biết dù mới 33 tuổi, bệnh nhân đã mắc tăng huyết áp trong 5 năm nhưng không uống thuốc đều đặn theo chỉ định. Huyết áp vì thế không được kiểm soát tốt.

Bên cạnh đó, người đàn ông có thể trạng thừa cân và tin rằng mình chịu lạnh tốt nên thường xuyên mặc áo ngắn tay vào sáng sớm, buổi tối. Sau bữa ăn, anh còn đi xe điện ngoài trời, trực tiếp tiếp xúc với luồng không khí lạnh.

Theo bác sĩ, ở người có mạch máu và huyết áp vốn đã có vấn đề, việc tiếp xúc với lạnh có thể khiến mạch máu co lại, làm huyết áp tăng. Nếu huyết áp tăng mạnh trên nền thành mạch đã bị tổn thương, nguy cơ vỡ mạch và xuất huyết não có thể tăng lên.

Tuy nhiên, không nên kết luận rằng chỉ riêng việc mặc áo ngắn tay hoặc đi xe điện lúc trời lạnh đã trực tiếp gây ra tình trạng xuất huyết não. Trong trường hợp này, tiền sử tăng huyết áp kéo dài nhưng kiểm soát kém là yếu tố nguy cơ đặc biệt đáng lưu ý.

Tăng huyết áp có thể âm thầm gây tổn thương thành mạch trong nhiều năm mà không tạo ra triệu chứng rõ rệt. Khi huyết áp tăng cao, các mạch máu nhỏ trong não có thể bị vỡ, khiến máu tràn vào mô não và gây tổn thương thần kinh nghiêm trọng.

Xuất huyết não có thể dẫn đến liệt, rối loạn ý thức, tàn tật lâu dài hoặc tử vong. Bệnh không chỉ xảy ra ở người cao tuổi; những người trẻ mắc tăng huyết áp hoặc các bệnh lý nền khác cũng không nên chủ quan.

Người bị tăng huyết áp cần làm gì để phòng ngừa xuất huyết não?

Theo bác sĩ, tăng huyết áp là một trong những nguyên nhân quan trọng gây xuất huyết não. Kiểm soát huyết áp tốt có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ biến chứng mạch máu não.

Người mắc tăng huyết áp nên chú ý những nguyên tắc sau:

- Uống thuốc đúng chỉ định: Không tự ý bỏ thuốc, giảm liều hoặc chỉ uống khi cảm thấy huyết áp tăng. Nếu gặp tác dụng phụ hoặc muốn thay đổi thuốc, cần trao đổi với bác sĩ.

- Theo dõi huyết áp thường xuyên: Đo huyết áp theo hướng dẫn và tái khám đúng lịch để bác sĩ đánh giá hiệu quả điều trị.

- Giữ ấm khi trời lạnh: Chủ động mặc thêm quần áo khi nhiệt độ giảm, đặc biệt vào sáng sớm và buổi tối. Tránh để cơ thể tiếp xúc đột ngột với luồng khí lạnh.

- Duy trì lối sống lành mạnh: Ăn uống cân bằng, hạn chế muối, vận động phù hợp, kiểm soát cân nặng và ngủ đủ giấc.

- Không chủ quan vì còn trẻ: Tăng huyết áp có thể gây tổn thương mạch máu ngay cả khi người bệnh chưa cảm thấy khó chịu. Việc điều trị cần được duy trì lâu dài theo hướng dẫn y tế.

Những dấu hiệu nào cảnh báo đột quỵ, cần đi cấp cứu ngay?

Xuất huyết não là một dạng đột quỵ. Khi xảy ra, người bệnh có thể xuất hiện triệu chứng đột ngột và diễn tiến nhanh. Nhận biết sớm những dấu hiệu bất thường có thể giúp người bệnh được cấp cứu kịp thời.

Các dấu hiệu cảnh báo cần chú ý gồm:

- Mặt mất cân đối, miệng méo hoặc một bên mặt đột ngột xệ xuống.

- Một bên tay hoặc chân yếu đi, khó nâng lên hoặc không thể cử động bình thường.

- Nói khó, nói không rõ lời hoặc đột ngột khó hiểu lời người khác.

- Đau đầu dữ dội xuất hiện đột ngột.

- Nhìn mờ, mất thăng bằng, đi đứng không vững.

- Buồn ngủ bất thường, lơ mơ hoặc suy giảm ý thức.

Không phải mọi trường hợp đột quỵ đều có đầy đủ các dấu hiệu trên. Chỉ cần xuất hiện một dấu hiệu thần kinh bất thường đột ngột, người bệnh đã cần được đánh giá khẩn cấp.

Nếu nghi ngờ đột quỵ, hãy gọi cấp cứu ngay, ghi nhớ thời điểm người bệnh bắt đầu có triệu chứng và không chờ xem tình trạng có tự cải thiện hay không. Không tự ý cho người bệnh ăn uống hoặc dùng thuốc, đặc biệt là aspirin, khi chưa xác định loại đột quỵ và chưa có chỉ định của nhân viên y tế.

Nguồn và ảnh: Weibo