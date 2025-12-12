Người đàn ông 32 tuổi tử vong trong nhà ở TP.HCM: Lời nói bất nhất của người vợ

Mới đây, thông tin một người đàn ông được phát hiện tử vong tại nhà riêng ở đường Lê Quý Đôn, phường Dĩ An, TP.HCM đã nhận được sự quan tâm của dư luận. Nạn nhân là anh H.K.T. (32 tuổi, quê ở Nghệ An).

Nguồn tin trên báo Dân trí cho hay, khoảng 6 giờ sáng nhà người đàn ông thấy chị M. (vợ anh T.) chạy ra đường hô hoán, nhờ người dân vào cứu chồng.

Khi mọi người chạy vào thì thấy anh T. nằm tử vong dưới nền nhà. Sự việc sau đó được gày 11/12, người dân sống gần ntrình báo công an. Công an phường Dĩ An đã có mặt và lấy lời khai nhân chứng, ghi nhận vụ việc.

Một điểm bất thường là ban đầu, chị M. khai báo chồng bị đột quỵ, đồng thời cung cấp cho công an một số kết quả khám bệnh gần đây của chồng. Nhưng khi kiểm tra cơ thể nạn nhân, công an phát hiện một số vết hằn ở cổ anh T. nên tiến hành đấu tranh với chị M.

Vợ anh T. có lời khai bất nhất về cái chết của chồng. (Ảnh minh họa)

Người phụ nữ lúc này lại thay đổi lời khai, nói rằng chồng treo cổ tự tử. Chị M. khai vào lúc hơn 5 giờ cùng ngày, chị ngủ dậy thì phát hiện anh T. treo cổ. Người vợ sau đó cắt dây, đưa chồng xuống đất trước khi chạy ra đường hô hoán. Thời điểm xảy ra sự việc, các con của chị M. không ai chứng kiến vì đang ngủ trên gác. Người phụ nữ cũng cung cấp sợi dây được cho là anh T. đã dùng để treo cổ.

Thi thể nạn nhân sau đó được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi. Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an phường Dĩ An điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của anh T.

Cách đây ít ngày, một người đàn ông 43 tuổi cũng được phát hiện tử vong tại nhà riêng trên đường Nguyễn An Ninh, phường Dĩ An, TP.HCM.

Người đàn ông 43 tuổi được phát hiện tử vong trên ghế. (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Nguồn tin trên báo Thanh Niên cho hay, nạn nhân là ông Đ.T.T., người phát hiện ra sự việc là một phụ nữ thuê lại phần trước căn nhà của ông này để kinh doanh.

Nhân chứng cho biết, ông T. nằm ngủ trên ghế salon từ chiều đến tối ngày 7/12 không thức dậy. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, người phụ nữ thuê nhà đến lay thì phát hiện ông này đã tử vong nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Công an TPHCM đã đến lấy lời khai nhân chứng, điều tra vụ việc, tại hiện trường, trên đầu, mặt và một số nơi trên cơ thể ông T. có vết bầm, xây xát. Được biết, người đàn ông sống một mình tại căn nhà nơi xảy ra sự việc. Vụ việc cũng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.