Liên quan vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa một xe 16 chỗ trên đường đi đám cưới trở về và xe đầu kéo xảy ra sáng ngày 9/12 trên đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (thuộc địa bàn xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng) khiến 4 người tử vong, sau khi hoàn tất các thủ tục, gia đình đã đưa các nạn nhân về quê ở Ninh Bình lo hậu sự.

Được biết, trong số 4 nạn nhân tử vong, có 3 người là người thân, họ hàng của cô dâu, chú rể, cùng đi chung xe từ đám cưới tại Lâm Đồng trở về Ninh Bình.

Bà Trần Thị V. (sinh năm 1974, trú thôn 18, xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình) là bác ruột của chú rể đã không may qua đời. Theo nguồn tin trên báo VietNamNet, ông Kim Văn Kính, trưởng thôn 17 cho biết bà V. có 2 người con trai. Người phụ nữ vốn được mọi người quý mến bởi tính tình vui vẻ, hòa đồng và luôn tích cực tham gia các phong trào của thôn. Sự ra đi đột ngột của bà khiến bà con láng giềng bàng hoàng, xót xa.

Người thân làm tủ thục, đưa các nạn nhân về quê lo hậu sự. (Ảnh: Người Lao Động)

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Trong khi đó, tại xã Hải Tiến, gia đình cũng đã tổ chức lễ tang cho anh Vương Văn T. (sinh năm 1988). Anh T. là tài xế xe 16 chỗ, nhưng khi chiếc xe gặp nạn, anh không cầm lái mà chiếc xe được một tài xế khác điều khiển. Người đàn ông ra đi để lại vợ trẻ cùng 3 đứa con thơ dại. Đến dự đám tang, chia buồn với gia đình anh T., nhiều người không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh mẹ góa, con côi.

Anh N.T.T., là thành viên cùng hội lái xe với anh T. tâm sự, anh T. là người hiền lành, chăm chỉ. Khi biết tin, anh em trong hội lái xe ai cũng đau xót, chưa thể tin rằng mọi chuyện lại đau lòng đến vậy, không ai ngờ một chuyến đi vốn bình thường lại hóa bi kịch.

Thông tin về vụ tai nạn khiến dư luận đau xót, gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân khi đang trong ngày vui lại hóa tang thương.

Thời điểm xảy ra tai nạn, các hành khách trên xe 16 chỗ đa số đều đang ngủ.

7 nạn nhân bị thương hiện ra sao?

Như đã đưa tin, vào khoảng hơn 4 giờ sáng ngày 9/12, ô tô khách 16 chỗ mang BKS 29B-081.62 do anh Phạm Văn Kiều (SN 1986, trú tỉnh Ninh Bình) điều khiển, chở theo đoàn 12 người, di chuyển trên đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi theo hướng Nam Bắc, khi đi đến địa phận xã Tam Xuân (TP Đà Nẵng) đã va chạm vào phía sau ô tô đầu kéo mang BKS 15C-360.35, kéo theo rơ-moóc BKS 15R-149.06 do ông Bùi Mạnh Thắng (SN 1982, trú TP Hải Phòng) điều khiển, theo nguồn tin trên báo Người Lao Động.

Vụ tai nạn đã khiến 4 người tử vong và 7 người bị thương. Ngoài bà Trần Thị V. và anh Vương Văn T., 2 nạn nhân khác không qua khỏi trong vụ tai nạn là: Lê Thị Đ. (SN 1988, trú xã Hải Tiến), Hoàng Thị V. (SN 1949, trú xã Hải Quang).

Trong 7 nạn nhân bị thương có 3 người bị nặng phải phẫu thuật, 4 người còn lại bị thương ở mức độ nhẹ, tất cả đã qua giai đoạn nguy hiểm.

Được biết, cô dâu chú rể đang làm việc tại Hà Nội. Trước đó, gia đình nhà gái đã tổ chức đám cưới tại Ninh Bình. Sau đó, nhà gái di chuyển vào nhà chú rể ở Lâm Đồng để tổ chức lễ thành hôn ở nhà trai. Tối 8/12, đoàn nhà gái lên xe trở về Ninh Bình thì không may gặp nạn.