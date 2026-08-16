Người đàn ông 31 tuổi biến dạng khuôn mặt đến khó tin sau thời gian thường xuyên dùng tăm xỉa răng

Từ chiếc răng sâu đến khuôn mặt biến dạng của người đàn ông

Một người đàn ông 31 tuổi tại Thái Lan đang thu hút sự chú ý sau khi hình ảnh khuôn mặt biến dạng nghiêm trọng của anh được chia sẻ trên mạng xã hội. Theo Khaosod, ngày 9/8/2026, một người dùng Facebook có tên "Mes, Little Prince" đăng tải câu chuyện về người đàn ông được gọi là Pu. Theo bài đăng, Pu sống cùng bạn đời trong một căn phòng nhỏ và đang phải chịu những cơn đau dữ dội do phần bên trái khuôn mặt sưng lớn bất thường.

Theo lời kể được chia sẻ, ban đầu Pu gặp vấn đề với một chiếc răng sâu. Thức ăn thường xuyên mắc vào khu vực này khiến anh dùng tăm để lấy ra. Tình trạng sau đó ngày càng nghiêm trọng, vùng mặt bên trái xuất hiện viêm và một khối bất thường phát triển lớn.

Hình ảnh hiện tại cho thấy khuôn mặt của người đàn ông 31 tuổi đã sưng phồng rõ rệt ở một bên, khiến diện mạo thay đổi đến khó tin và gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hằng ngày.

Những cơn đau kéo dài khiến Pu rơi vào tình trạng tuyệt vọng. Khi Mes đến giúp đỡ, Pu cho biết anh đau đớn đến mức không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu. Mes sau đó hỗ trợ một khoản tiền để anh trang trải những nhu cầu trước mắt.

Đáng chú ý, khi Pu đăng những hình ảnh của mình lên mạng để tìm kiếm sự giúp đỡ, một số người lại nghi ngờ chúng đã được chỉnh sửa hoặc tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo.

Những lời bình luận này khiến người đàn ông càng thêm hoang mang trong lúc tình trạng sức khỏe đang rất nghiêm trọng. "Tôi không biết phải làm gì", Pu chia sẻ.

Bác sĩ nói gì về thói quen dùng tăm xỉa răng của người đàn ông?

Sau khi câu chuyện lan truyền, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ người Thái Lan Aon Chatraphon đã đăng video phân tích trường hợp của Pu, đồng thời đề cập đến câu hỏi được nhiều người quan tâm: Liệu việc thường xuyên dùng tăm xỉa răng có thể dẫn đến ung thư hay không?

Dựa trên hình ảnh được công bố, bác sĩ Aon nghi ngờ người đàn ông có thể mắc một dạng ung thư ở niêm mạc miệng đã phát triển về phía khu vực chân răng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh không thể xác định chính xác bệnh chỉ dựa vào hình ảnh bên ngoài mà cần có kết quả giải phẫu bệnh.

Bác sĩ cũng đặc biệt lưu ý rằng chưa có bằng chứng khoa học mạnh cho thấy việc dùng tăm xỉa răng trực tiếp gây ung thư miệng. Việc Pu thường xuyên dùng tăm và khối bất thường xuất hiện có thể xảy ra trong cùng một khoảng thời gian nhưng không đồng nghĩa một việc là nguyên nhân của việc còn lại.

Theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới, những yếu tố nguy cơ đã được xác lập đối với ung thư miệng bao gồm sử dụng thuốc lá, đồ uống có cồn và nhai trầu cau, đặc biệt khi kết hợp với thuốc lá.

Bởi vậy, theo bác sĩ Aon, không nên từ trường hợp của người đàn ông 31 tuổi mà kết luận thói quen dùng tăm xỉa răng là nguyên nhân gây ung thư. Việc đưa ra kết luận như vậy khi chưa có bằng chứng có thể khiến cộng đồng hiểu sai và lo lắng không cần thiết.

Bác sĩ đồng thời khuyến cáo Pu cần nhanh chóng được điều trị chuyên khoa bởi khối bất thường đã phát triển rất lớn.

Trường hợp của người đàn ông cũng là lời cảnh báo không nên chủ quan trước những vấn đề răng miệng kéo dài. Khi xuất hiện răng sâu, đau, viêm, sưng hoặc tổn thương bất thường không thuyên giảm, người bệnh nên được thăm khám thay vì liên tục tự xử lý tại nhà.

Theo Khaosod, IARC, Siam