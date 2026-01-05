30 năm thổi thủy tinh, gương mặt biến dạng: Nghệ nhân Trung Quốc có đôi má phồng như “ếch”, cái giá không ai muốn trả

Sau hơn 30 năm đứng bên lò nung đỏ rực, khuôn mặt của ông Zhang đã mang theo dấu vết không thể xóa nhòa của nghề thổi thủy tinh. Đôi má phồng to bất thường, nhô ra rõ rệt mỗi khi ông thổi hơi, khiến người đàn ông 48 tuổi này trông giống một chú ếch đang căng phồng má – hình ảnh vừa lạ lẫm vừa khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng.

Theo jxnews.com.cn, ông Zhang hiện làm việc tại một nhà máy sản xuất thủy tinh ở thành phố Zhongshan, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc. Gương mặt “tròn như quả bóng” của ông đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên mạng xã hội đại lục, kéo theo hàng loạt cuộc thảo luận về cái giá mà những lao động thủ công lâu năm phải trả cho nghề.

Ba thập kỷ làm việc đã khiến các cơ mặt của Trương bị biến dạng và tổn thương.

Suốt quá trình làm việc dài và cường độ cao, các cơ mặt của ông Zhang đã phát triển theo cách bất thường. Mỗi lần thổi hơi, đôi má của ông lại phồng lên rõ rệt, căng cứng như bị ép từ bên trong. Đồng nghiệp trìu mến gọi ông là “anh cả mồm to”, còn bản thân ông thì tự giễu mình bằng cái tên “hoàng tử ếch”, như một cách nhẹ nhàng hóa nỗi đau nghề nghiệp mà mình phải gánh chịu.

Sinh ra tại một ngôi làng ở miền trung tỉnh Hồ Nam, ông Zhang rời quê vào Quảng Đông và gắn bó với ngành công nghiệp thủy tinh suốt 30 năm qua. Những đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy ông sử dụng một ống kim loại dài khoảng 1,5 mét để nhặt khối thủy tinh nóng chảy, được nung ở nhiệt độ hơn 1.000 độ C. Ông thổi không khí liên tục qua ống, đồng thời khéo léo xoay và điều chỉnh để khối thủy tinh giãn nở, dần hình thành những chiếc cốc hoàn chỉnh.

Môi trường làm việc trong xưởng nóng đến mức ông thường xuyên phải cởi trần để chịu đựng. Ông kể rằng khi mới vào nghề, khuôn mặt mình hoàn toàn bình thường. Nhưng theo năm tháng, việc liên tục dồn hơi thở mạnh vào khoang miệng đã khiến các cơ mặt dần giãn ra, mất đi độ đàn hồi ban đầu.

Theo thời gian, đôi má của ông trở nên chảy xệ và phồng to như một “quả bóng”, dấu hiệu rõ ràng của tổn thương cơ mặt do nghề nghiệp. “Đây là cái giá của việc thổi thủy tinh suốt hàng chục năm,” ông Zhang nói.

Nghề thổi thủy tinh ở Trung Quốc có lịch sử hơn 1.000 năm. Trong ngành công nghiệp hiện đại, phần lớn sản phẩm thủy tinh đã được tạo hình bằng máy móc để tăng năng suất. Tuy nhiên, phương pháp thổi thủ công truyền thống vẫn đóng vai trò không thể thay thế trong việc tạo ra những sản phẩm phức tạp, tinh xảo.

Má của Trương phồng lên khi anh bắt tay vào công việc thổi thủy tinh nóng chảy.

Tại huyện Qixian, tỉnh Sơn Tây – nơi được mệnh danh là “thủ phủ thủy tinh” của Trung Quốc hiện có khoảng 35.000 nghệ nhân thổi thủy tinh. Theo The Paper, trong khi thổi thủ công chỉ tạo ra được khoảng sáu chiếc cốc thủy tinh mỗi phút, máy móc có thể sản xuất tới 45 chiếc trong cùng khoảng thời gian. Tuy nhiên, xét về chất lượng, các sản phẩm do nghệ nhân thổi tay thường nhẹ hơn và có vành mỏng hơn, được đánh giá cao về độ tinh tế.

Câu chuyện của ông Zhang đã khơi lên nhiều cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Không ít người bày tỏ sự cảm phục trước sự hy sinh thầm lặng của những lao động thủ công lâu năm. “Tôi không thấy vẻ ngoài của anh ấy buồn cười chút nào. Ngược lại, tôi rất ngưỡng mộ và xót xa cho những gì anh ấy đã phải chịu đựng suốt từng ấy năm,” một người dùng mạng bình luận. Một người khác viết: “Anh ấy thật đáng nể. Chắc chắn anh đã nuôi sống gia đình mình bằng chính sự chăm chỉ và mồ hôi của bản thân.”

Theo SCMP