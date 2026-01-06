Không gian quen thuộc quanh hồ Hoàn Kiếm đang dần thay đổi khi công tác chỉnh trang đô thị bước vào giai đoạn triển khai. Từ những tuyến phố sầm uất ven hồ đến các ngõ nhỏ phía Đông, nhiều công trình cũ lần lượt được tháo dỡ, nhường chỗ cho một không gian công cộng mới tại trung tâm Thủ đô.
Video: Người dân phía Đông hồ Hoàn Kiếm thu dọn đồ đạc, bàn giao mặt bằng
Sáng 5/1, các hộ dân và cơ sở kinh doanh tại khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm đang khẩn trương di dời, tháo dỡ công trình và bàn giao mặt bằng để phục vụ dự án xây dựng quảng trường theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội.
Ghi nhận trong buổi sáng cùng ngày cho thấy, trước khu vực số nhà 61 phố Đinh Tiên Hoàng, hoạt động di dời diễn ra liên tục.
Đồ đạc sinh hoạt, vật dụng kinh doanh được các hộ dân đưa ra ngoài để chuẩn bị cho việc giao trả mặt bằng đúng tiến độ.
Nhiều đồ đạc cũ được các hộ dân bán lại cho người thu gom phế liệu. Những vật dụng không còn nhu cầu sử dụng như mái tôn, khung sắt, đồ gỗ hỏng được tháo dỡ, phân loại ngay tại nhà.
Dù không tránh khỏi cảm giác lưu luyến khi phải rời bỏ nơi sinh sống gắn bó qua nhiều thế hệ, phần lớn người dân đều thể hiện sự đồng thuận với chủ trương chỉnh trang đô thị, mở rộng không gian công cộng và cải thiện môi trường sống khu vực trung tâm Thủ đô.
Bên trong những căn nhà đã dọn trống, gạch đá, kính vỡ, cùng nhiều đồ dùng sinh hoạt bị bỏ lại, tạo nên khung cảnh hoang vắng, ngổn ngang.
Chỉ cách bờ Hồ Hoàn Kiếm vài trăm mét, không gian bên trong ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng giờ đây trở nên yên tĩnh, khác hẳn với nhịp sống đông đúc trước đó.
Liên quan đến tiến độ dự án đầu tư xây dựng quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm, đến nay đã có 17/17 tổ chức và 40/43 hộ dân đồng thuận với phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư.
Trước đó, nhiều hộ dân trong ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng đã rời đi, hoàn tất việc trả lại mặt bằng và chuyển hết đồ đạc ra khỏi khu vực theo yêu cầu.
Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội cũng đã phát đi thông báo về việc chuyển trụ sở làm việc sang địa điểm mới, nhằm bảo đảm việc tiếp nhận, liên hệ và giao dịch của khách hàng được duy trì thuận lợi, không bị gián đoạn.
Những chuyến xe cuối cùng vận chuyển những vật dụng còn lại tại trụ sở.
Trước khu vực trụ sở Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, hàng rào đã được dựng lên nhằm phục vụ công tác thi công trong thời gian tới, bảo đảm an toàn và thuận lợi cho quá trình triển khai dự án.
Những ngày cuối cùng trước khi ngừng hoạt động, quán phở lâu năm ở đầu ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng ghi nhận lượng khách tăng đột biến. Nhiều người tìm đến không chỉ để thưởng thức bát phở quen thuộc, mà còn để lưu lại dấu ấn về một địa điểm ẩm thực gắn bó với khu vực trung tâm Thủ đô suốt nhiều năm qua.
Trong tháng 12/2025, trụ sở của một chi cục trực thuộc Sở Y tế Hà Nội tại số 22 Lý Thái Tổ đã được tiến hành phá dỡ theo kế hoạch.
Dự án do UBND phường Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư, được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 tập trung xây dựng phần nổi của quảng trường và công viên bằng nguồn vốn đầu tư công. Giai đoạn 2 dự kiến xây dựng ba tầng hầm bên dưới quảng trường, kết nối với ga C9 của tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo.