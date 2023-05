Người dân Hà Nội quay cuồng trong nắng gắt, quận Hà Đông chạm mốc 40 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hôm nay (17/5), nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt đã bao trùm Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên.

Tại Hà Nội, nhiệt độ thực đo lúc 13h tại nhiều khu vực đã ở mức 38-39 độ C như Ba Vì 39,1 độ C, Sơn Tây 38 độ C, Láng 39,6 độ C, Hoài Đức 38 độ C, đặc biệt, tại quận Hà Đông, nhiệt độ thực đo thời điểm này là 40 độ C.

Tại quận Hà Đông (Hà Nội), nhiệt độ cán mốc 40 độ C lúc 13h ngày 17/5. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Không chỉ Hà Nội, nhiều khu vực khác ở Bắc Bộ và Trung Bộ, người dân cũng đang quay cuồng trong nắng nóng trên 39 độ C như TP Hòa Bình 39,5 độ C, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 39,4 độ C, Tây Hiếu (Nghệ An) 39,1 độ C, độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 43-55%.

Ngày mai 18/5, nắng nóng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt ở các khu vực trên. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ phổ biến 36-39 C, có nơi trên 39 độ C, Thanh Hóa đến Phú Yên 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Sang ngày 19/5, nền nhiệt có xu hướng giảm nhẹ, cao nhất ở Tây Bắc Bộ, trung du và đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thanh Hoá đến Phú Yên phổ biến 36-39 độ C nhưng vẫn có nơi được dự báo nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C.

Đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt này khả năng kéo dài tới khoảng 23/5. Theo đánh giá của chuyên gia thời tiết, đây là đợt nắng nóng kéo dài nhiều ngày nhất từ đầu năm tới nay.

Từ chiều tối và đêm 23/5, Bắc Bộ và Thanh Hoá sẽ đón mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ giảm.

Ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.