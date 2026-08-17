Người dân Đồng Nai sắp có thêm lựa chọn sống hiện đại, tiện lợi ngay lõi đô thị trung tâm

Tuy nhiên, nguồn cung căn hộ dành cho người mua ở thực tại các khu vực lõi đô thị vẫn còn khá hạn chế. Nhằm bổ sung thêm lựa chọn cho người dân địa phương, Tập đoàn Bcons cho biết sẽ chính thức giới thiệu dự án Bcons Central Park tại phường Tam Hiệp, TP. Đồng Nai từ tháng 9/2026.



Theo kế hoạch, dự án sẽ lần lượt đưa ra thị trường khoảng 2.820 căn hộ và 113 shophouse trong ba đợt mở bán. Đợt đầu tiên vào tháng 9 với khoảng 1.400 căn hộ cùng 113 shophouse, tiếp đó là 800 căn vào tháng 11 và 620 căn vào tháng 12. Song song với việc giới thiệu sản phẩm, chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện các thủ tục theo quy định như giấy phép xây dựng và thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Bcons Central Park có tổng vốn đầu tư gần 4.400 tỷ đồng, được quy hoạch theo mô hình khu nhà ở phức hợp kết hợp thương mại – dịch vụ. Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026–2030, với thời gian thực hiện không quá 72 tháng kể từ ngày được giao đất trên thực địa theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND TP. Đồng Nai.

Theo đại diện Bcons, dự án được định hướng phục vụ nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực, đặc biệt là những người mua căn hộ đầu tiên và các gia đình trẻ. Các sản phẩm gồm nhiều loại diện tích từ studio đến căn hộ 3 phòng ngủ, đáp ứng đa dạng nhu cầu sinh sống.

Nằm tại phường Tam Hiệp, Bcons Central Park sở hữu lợi thế khi nằm trong khu vực đô thị hiện hữu của trung tâm TP. Đồng Nai, nơi đã hình thành đầy đủ hệ thống trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, dịch vụ và các khu vực việc làm. Đây cũng là một trong những yếu tố được nhiều người mua nhà ưu tiên khi lựa chọn nơi an cư lâu dài.

Bên cạnh hệ thống căn hộ, dự án được quy hoạch với nhiều tiện ích nội khu nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của cư dân. Theo kế hoạch, khi hoàn thành, Bcons Central Park sẽ đáp ứng chỗ ở cho khoảng 3.990 cư dân, hình thành một cộng đồng dân cư ngay tại khu vực trung tâm thành phố.

Chia sẻ về định hướng phát triển dự án, ông Lê Như Thạch, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TP.HCM cho biết: "Trong nghề xây dựng, thứ giữ cho một khối nhà đứng vững không phải viên gạch, mà là mạch vữa nối giữa chúng. Với Bcons, mạch vữa quan trọng nhất là chữ Tín. Chúng tôi công bố toàn bộ chuỗi pháp lý kèm số hiệu văn bản ngay từ trước khi giới thiệu ra thị trường, và sẽ công khai tiến độ thi công hằng tháng để khách hàng cùng báo chí theo dõi. Một dự án 2.820 căn ở lõi đô thị trung tâm Đồng Nai là cam kết dài hạn với vùng đất này, và cam kết đó cần được kiểm chứng bằng những gì có thể đo và thấy được".

Theo doanh nghiệp, Bcons Central Park sẽ được phân phối bởi Bcons Homes, Bcons PS và Tera Land, trong khi Red Communications là đơn vị phụ trách truyền thông cho dự án.

Đây là dự án thứ 21 trong danh mục phát triển của Bcons và cũng là dấu mốc mở rộng hoạt động của doanh nghiệp sang thị trường Đồng Nai. Với định hướng phát triển các khu nhà ở dành cho nhu cầu ở thực, doanh nghiệp kỳ vọng sẽ góp phần bổ sung thêm nguồn cung nhà ở hiện đại ngay tại khu vực trung tâm thành phố, trong bối cảnh nhu cầu an cư của người dân ngày càng tăng.

Thành lập năm 2013, Bcons phát triển từ nền tảng xây dựng, thiết kế và thi công, từng bước mở rộng sang lĩnh vực bất động sản và các lĩnh vực liên quan. Với định hướng phát triển các dự án nhà ở gắn với nhu cầu thực và chất lượng không gian sống, Bcons từng bước xây dựng dấu ấn trên thị trường bất động sản khu vực phía Nam. Trong quá trình hoạt động, Bcons đã được ghi nhận tại nhiều giải thưởng và chương trình bình chọn trong lĩnh vực bất động sản. Năm 2024, Bcons được vinh danh trong Top 10 Nhà phát triển Bất động sản hàng đầu Việt Nam, do Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) tổ chức bình chọn. Các dự án của Bcons cũng được ghi nhận tại nhiều hạng mục về nhà ở và đô thị. Với giá trị "Khác biệt ở chữ Tín", Bcons theo đuổi cam kết về chất lượng, tiến độ và uy tín trong quá trình phát triển dự án, đồng hành cùng khách hàng và cộng đồng.

Nguyễn Minh