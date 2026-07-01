Không kết hôn, chưa có con, sống cùng một chú chó trong căn hộ rộng 250m2, chàng trai 32 tuổi, Tên Minh ở Quảng Đông (Trung Quốc) đang thu hút sự chú ý trên nền tảng Xiaohongshu nhờ những chia sẻ về cuộc sống thường nhật. Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn cả là anh sẵn sàng chi khoảng 600.000 NDT (hơn 2,2 tỷ đồng) chỉ để đầu tư nội thất, với mong muốn tạo nên một không gian mà bản thân luôn muốn trở về sau mỗi ngày.

Trong bối cảnh nhiều người ở tuổi 30 vẫn tất bật với những cột mốc như kết hôn, sinh con hay mua nhà để ổn định cuộc sống, lựa chọn của chàng trai này lại đi theo một hướng khác. Với anh, khoản đầu tư lớn nhất không nằm ở việc sở hữu thêm tài sản, mà là biến chính ngôi nhà của mình thành nơi mang lại cảm giác bình yên.

Không chạy theo bất kỳ phong cách nào, chi hơn 2 tỷ đồng chỉ để tạo nên một căn nhà "đúng ý mình"

Theo chia sẻ, căn hộ của anh có diện tích khoảng 250m². Trong đó, riêng chi phí dành cho nội thất đã lên tới 600.000 NDT.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người thích thú là sau khi xem toàn bộ căn nhà, không ít cư dân mạng lại nhận xét rất khó để gọi tên phong cách thiết kế của không gian này.

Đó cũng chính là điều chủ nhân mong muốn.

"Tôi không chạy theo những món đồ đang nổi tiếng, cũng không sao chép nguyên một căn nhà mẫu nào trên mạng. Tôi chưa bao giờ ép bản thân phải biến ngôi nhà thành một tổng thể thống nhất về phong cách" , anh viết.

Theo chàng trai, so với việc mọi thứ phải đồng bộ tuyệt đối, anh quan tâm nhiều hơn đến cảm giác chân thực khi sống trong căn nhà của mình. Mỗi món đồ đều được lựa chọn vì thực sự yêu thích và sẽ được sử dụng hằng ngày, chứ không phải để hoàn thiện một "concept" nào đó.

Các góc phòng khách.

Vì thế, trong cùng một không gian có thể xuất hiện những món nội thất mang phong cách hoàn toàn khác nhau. Có món tạo cảm giác mềm mại, ấm áp, có món lại mang đường nét mạnh mẽ, tối giản. Có món khiến anh thích ngay từ lần đầu nhìn thấy, cũng có món chỉ sau nhiều tháng sử dụng mới nhận ra bản thân không thể thiếu.

Một trong những điểm nhấn được anh yêu thích nhất là chiếc đèn thả trần Isamu Noguchi 36N đặt giữa phòng khách. Thay vì sử dụng vách ngăn cứng, chiếc đèn được xem như một "điểm chặn" thị giác, vừa tạo trọng tâm cho không gian, vừa giúp căn hộ vẫn giữ được sự thông thoáng.

Theo anh, những căn hộ diện tích lớn thường rất dễ rơi vào cảm giác trống trải nếu chỉ cần nhìn một cái là thấy toàn bộ không gian. Vì vậy, việc sử dụng ánh sáng và các món nội thất có kích thước phù hợp sẽ giúp ngôi nhà có chiều sâu hơn mà không làm mất đi sự rộng rãi vốn có.

Ban công cũng là khu vực được anh đầu tư nhiều tâm sức.

Khu vực ban công.

Thay vì đóng kín bằng hệ cửa kính như nhiều căn hộ hiện đại, anh quyết định giữ lại sự kết nối với thiên nhiên. Một nửa ban công được dành cho cây xanh và gần như không trang trí thêm, nửa còn lại chỉ đặt một chiếc ghế thư giãn LC4 để đọc sách, nghỉ ngơi hoặc nghe nhạc vào mỗi buổi chiều.

"Ánh nắng và gió vốn cũng là một phần của không gian sống. Nếu đóng kín lại, căn nhà sẽ trở nên nặng nề hơn", anh chia sẻ.

Khu vực nhà bếp.

Một mình, một chú chó và nhịp sống chậm trong căn hộ 250m²

Nếu phần thiết kế khiến nhiều người tò mò thì những chia sẻ về cuộc sống thường ngày của chủ nhân lại nhận được không ít sự đồng cảm.

Ở tuổi 32, anh sống một mình cùng chú chó cưng trong căn hộ rộng 250m². Anh chia sẻ: "Từng có thời gian tôi nghĩ cuộc đời trọn vẹn là kết hôn, sinh con và sống theo khuôn mẫu. Sau này mới nhận ra, với tôi, sự trọn vẹn là không cần ép mình bước vào bất kỳ khuôn mẫu nào."

Phòng khách là nơi anh dành nhiều thời gian nhất mỗi ngày.

Các góc decor trong phòng khách.

Chiếc sofa được thiết kế khá thấp, đi cùng tấm thảm lớn nên thay vì luôn ngồi trên ghế, anh thường ngồi hẳn xuống sàn. Ban ngày, căn phòng đón ánh sáng tự nhiên từ hệ cửa kính lớn. Đến tối, toàn bộ đèn trong nhà được bật lên, còn chiếc TV chủ yếu phát ra âm thanh nền thay vì thực sự được xem.

Chú chó của anh cũng được tự do đi lại khắp căn hộ. Không có căn phòng riêng hay khu vực cố định, nhưng theo lời chủ nhân, dường như nó đã coi cả ngôi nhà là "lãnh địa" của mình.

Những ngày trời mưa với độ ẩm lên tới 90% cũng trở thành khoảng thời gian anh yêu thích nhất.

Ngoài cửa sổ là công viên phủ sương, bên trong là tiếng máy hút ẩm chạy đều đều. Gương mờ vì hơi nước, chú chó ngủ trên tấm thảm, còn anh nằm dài trên sofa xem phim.

"Với người hướng nội, thời tiết ẩm ướt giống như một lớp rào chắn tự nhiên. Thế giới bên ngoài bỗng chậm lại, còn tôi chỉ muốn ở nhà. Nói thật với tôi ở nhà con sướng hơn ra ngoài chơi", anh chia sẻ.

Chàng trai cũng cho biết bản thân thuộc nhóm tính cách INFJ. Đám đông thường khiến anh nhanh mất năng lượng, trong khi việc dọn dẹp nhà cửa, thay ga giường, điều chỉnh ánh sáng hay tưới cây lại giúp anh tìm lại sự cân bằng.

Theo chàng trai, căn hộ này giống như một "vùng đệm tinh thần". Bên ngoài có thể rất ồn ào, nhưng chỉ cần bước qua cánh cửa, mọi áp lực dường như cũng được để lại phía sau.

Điều thú vị là trước đây anh từng nghĩ tuổi 32 phải gắn với những buổi tụ tập bạn bè, kế hoạch lập gia đình hay hàng loạt "cột mốc cuộc đời". Tuy nhiên, sau khi chuyển đến căn hộ này, mọi thứ dần thay đổi.

Anh bắt đầu từ chối những cuộc hẹn xã giao không cần thiết, rời khỏi các nhóm trò chuyện ít tương tác, dành nhiều thời gian hơn để dọn dẹp nhà cửa, chăm cây, ở cạnh chú chó và tận hưởng những ngày nắng đẹp.

"Thứ anh ấy mua không chỉ là nội thất mà là cảm giác bình yên", "Nhìn căn nhà mới hiểu vì sao có người sẵn sàng đầu tư nhiều đến vậy","Không cần giống ai, miễn là mỗi ngày đều muốn trở về nhà",... là một số bình luận nổi bật dưới các bài đăng.

Nguồn: Xiaohongshu.