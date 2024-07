Người dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cần mang theo thẻ căn cước

Theo thông báo từ Công an thành phố Hà Nội, để đảm bảo an ninh trật tự tại Lễ Quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người dân khi đến viếng tại Lễ Quốc tang cần mang theo thẻ căn cước/CCCD gắn chíp hoặc VNeID để thực hiện quét mã QR khi qua các chốt kiểm soát.

Công an thành phố Hà Nội đã bố trí, trang bị các điều kiện cần thiết tại mỗi điểm lắp đặt máy quét mã QR để phục vụ nhân dân thực hiện thao tác quét mã thuận lợi, khi đến viếng đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia, chiều 24/7. Ảnh: Như Ý.

Trước đó, để chủ động trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa và giải quyết ùn tắc giao thông phục vụ Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã xây dựng phương án phân luồng từ xa, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa, khắc phục ùn tắc giao thông tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương giáp ranh trước, trong thời gian diễn ra Lễ Quốc tang.

Tại huyện Đông Anh (thành phố Hà Nội), địa điểm tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Theo thông báo của UBND huyện Đông Anh, với các tổ chức, cá nhân đăng ký viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cần đăng ký theo mẫu để tổng hợp, báo cáo Ban tổ chức bố trí lịch viếng cụ thể vào khung giờ phù hợp.

Các địa chỉ nhận đăng ký viếng:

(1) Đồng chí Lại Đức Mạnh - Chính trị viên, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đông Anh, số điện thoại: 0983016929 .

(2) Đồng chí Nguyễn Cao Cường - Phó chánh Văn phòng Huyện ủy Đông Anh, số điện thoại: 0934525628 .

(3) Đồng chí Nguyễn Thu Vân - Phó chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đông Anh, số điện thoại: 0948388699 .

UBND các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tổng hợp danh sách đăng ký viếng đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đơn vị mình.

UBND huyện Đông Anh cũng nêu một số lưu ý:

Ban tổ chức đã chuẩn bị vòng hoa luân chuyển; các đoàn đến viếng chủ động in băng đen để gắn lên vòng hoa viếng (băng vải đen có kích thước 1,2m x 0,2m, ghi dòng chữ trắng “Kính viếng”, dưới có dòng chữ nhỏ ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân).

Nguyện vọng của gia đình xin được miễn tiền, hoa quả, lễ phúng viếng, chấp điếu của các tổ chức, cá nhân khi đến viếng.

Trang phục khi đến viếng đối với nam: Comple tối màu, bên trong mặc sơ mi trắng dài tay, cà vạt đen, giày đen. Đối với nữ: Áo dài đen hoặc áo tối màu, giày hoặc dép quai hậu màu đen.

UBND huyện Đông Anh cũng đề nghị các đoàn thu xếp đi xe chung để giảm áp lực giao thông.

* Cục Cảnh sát quản lý về hành chính, xã hội - Bộ Công an cho biết, từ ngày 24/7, người dân có thể gửi lời chia buồn, tri ân, chia sẻ ký ức về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên ứng dụng VNeID thông qua tính năng Sổ tang điện tử.

Để thực hiện, người dân làm các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản định danh điện tử mức độ 2

Bước 2: Ở màn hình trang chủ nhấn "Gửi lời chia buồn"

Bước 3: Ở màn hình Sổ tang điện tử điền tiêu đề và nội dung lời chia buồn

Bước 4: Chọn nút Xem trước để xem nội dung sẽ gửi đi

Bước 5: Chọn nút Gửi lời chia buồn.