Theo Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đơn vị nhận được văn bản của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM phản ánh trên địa bàn thành phố hiện vẫn tồn tại nhiều loại giấy tờ về đất đai được người dân quen gọi là “sổ trắng” (giấy màu trắng chữ đen), “sổ xanh” (giấy màu trắng chữ xanh), cùng với các quyết định chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy giao đất…

Các loại giấy tờ này được các cơ quan nhà nước cấp trong giai đoạn từ năm 1993 đến năm 1997 nhưng không đúng mẫu theo quy định Luật Đất đai và Luật Nhà ở tại thời điểm cấp.

Điều này dẫn tới vướng mắc khi người dân làm thủ tục cấp đổi sang sổ đỏ theo quy định hiện hành.

Sổ trắng, sổ xanh được cấp trong giai đoạn 1993-1997 vẫn có giá trị tương đương với sổ đỏ hiện nay. Ảnh minh họa.

Cục Quản lý đất đai cho biết, Luật Đất đai năm 1993 có hiệu lực từ ngày 15/10/1993. Trong giai đoạn từ thời điểm này đến trước ngày 16/3/1998 (khi Thông tư số 346 của Tổng cục Địa chính có hiệu lực), việc đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận vẫn được thực hiện theo Quyết định số 201 ngày 14/7/1989 và Thông tư số 302 ngày 28/10/1989.

Đáng chú ý, Quyết định số 201 quy định rất cụ thể về mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Mặc dù Quyết định số 201 đã hết hiệu lực từ năm 2000, nhưng theo công bố của Tổng cục Địa chính, riêng các quy định về mẫu giấy chứng nhận vẫn còn hiệu lực. Vì vậy, các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp từ năm 1993–1997 như “sổ trắng”, “sổ xanh”, quyết định giao đất… không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 256 Luật Đất đai.

Một điểm then chốt trong hướng dẫn lần này là việc áp dụng Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Theo điểm đ khoản 2 Điều 11 của Nghị quyết, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp từ ngày 15/10/1993 trở về sau, thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại khoản 3 Điều 137 Luật Đất đai.

Cục Quản lý đất đai khẳng định, các loại giấy chứng nhận, quyết định chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy giao đất do UBND TPHCM, Ban Quản lý đất đai trực thuộc UBND TP và UBND quận, huyện cấp trong giai đoạn nêu trên đều là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

“Do đó, trường hợp đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền cấp nhưng không theo đúng mẫu quy định thì vẫn được thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo Nghị quyết số 254 của Quốc hội”, văn bản của Cục Quản lý đất đai nêu rõ.

Với hướng dẫn này, người dân đang sử dụng đất ổn định, có “sổ trắng”, “sổ xanh” hay các giấy tờ tương đương được cấp đúng thẩm quyền trong giai đoạn 1993–1997 sẽ có cơ sở pháp lý rõ ràng hơn để làm thủ tục cấp sổ đỏ.

Đây được xem là bước tháo gỡ quan trọng, giúp giải quyết tồn đọng kéo dài nhiều năm, nhất là tại các đô thị lớn như TPHCM, nơi còn số lượng không nhỏ hồ sơ đất đai “mắc kẹt” vì khác mẫu giấy tờ.