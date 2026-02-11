Người dân ba miền đón Tết sớm qua chiến dịch của Sabeco

Từ giữa tháng 1, người dân tại nhiều địa phương từ Bắc chí Nam như Đăk Lăk, Vĩnh Long, Nghệ An…, đón không khí xuân sớm với loạt gói bánh, nấu mâm cỗ, trang trí hoa xuân qua chiến dịch do Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) tổ chức. Song song, đơn vị còn phối hợp cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan ban ngành để trao quà Tết cho người dân khó khăn, lực lượng biên phòng cùng các hộ chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Các đội chơi cùng nhau sắp xếp mâm cỗ tết đậm nét miền tây.

Tết Nguyên đán là dịp lễ lớn nhất trong năm, cơ hội để nhiều người sum họp bên gia đình, tìm hiểu thêm về những giá trị văn hóa, đoàn viên của người Việt. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện tận hưởng trọn vẹn không khí ấy. Nhiều hộ dân vùng sâu, vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai vẫn còn chật vật mưu sinh, trong khi lực lượng biên phòng nơi tuyến đầu phải đón Tết xa nhà.

Vì vậy, Sabeco khởi xướng chiến dịch "Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền", với mong muốn mang hương vị Tết đến gần hơn với người dân địa phương, để ai cũng cảm thấy được thuộc về trong dịp Tết đến xuân về. Đồng thời, chiến dịch cũng góp phần tôn vinh nét đặc sắc của văn hóa Tết ở từng vùng miền qua các hoạt động cộng đồng ý nghĩa. Chiến dịch diễn ra từ ngày 10/1 đến 8/2, do Sabeco phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tại 17 tỉnh, thành, gồm Đắk Lắk, Vĩnh Long, Nghệ An, Gia Lai, Khánh Hòa, Cần Thơ, Quảng Nam, Ninh Bình, Hải Phòng…

Theo đó, chương trình năm nay gồm hai nhóm hoạt động chính: chuỗi sự kiện cộng đồng tái hiện không khí Tết truyền thống và hoạt động trao tặng hơn 6.700 phần quà Tết, tổng giá trị hơn 6 tỷ đồng, cho người dân, lực lượng biên phòng và các hộ chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Đại diện Sabeco và đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao trải nghiệm Tết cho người dân xã Đăk Song, Lâm Đồng.

Các sự kiện thu hút hơn 60.000 lượt người tham gia, trở thành không gian văn hóa Tết được Sabeco tái hiện qua các hoạt động truyền thống.

Tại Đắk Lắk và Vĩnh Longg, bên cạnh hoạt động gói bánh tét, trang trí mâm cổ, không gian hội bài chòi, hát bài chòi, và xin chữ Ông Đồ còn là những điểm nhấn của sự kiện, mang đến không khí sôi nổi, tái hiện khung cảnh Tết quê gần gũi.

Tại Nghệ An, bà Trần Thị Vân (68 tuổi) cho biết nhiều năm nay bà không còn gói bánh chưng vì con cháu bận rộn. Khi được tham gia cùng hàng xóm trong chương trình, bà nói "thấy như sống lại không khí Tết xưa", được trò chuyện, sum vầy cùng nhau.

Điểm nhấn cho sự kiện ở Nghệ An là những bài dân ca ví, dặm do nghệ nhân Trần Văn Sang trình diễn trong không gia hội xuân, thu hút đông người xem.

Chia sẻ tại sự kiện, nghệ nhân cho rằng việc đưa âm nhạc dân gian vào các sự kiện Tết của Sabeco giúp người trẻ hiểu hơn về di sản quê hương. Anh Sang cũng là một trong 15 gương mặt của giải thưởng "Vinh danh Người Truyền Lửa" - sáng kiến của Sabeco nhằm tôn vinh tinh thần tiến bộ.

Người dân được trải nghiệm hát dân ví, dặm cùng Nghệ nhân Trần Văn Sang.

Song song, nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn đã nhận được quà Tết từ chương trình. Nhiều người chia sẻ, ngoài niềm vui vật chất, họ còn cảm nhận được sự quan tâm khi được cùng hàng xóm tham gia hoạt động chung, góp phần làm ấm không khí ngày cuối năm.

Sabeco cũng phối hợp cùng địa phương trao quà cho lực lượng đồn biên phòng tại 10 tỉnh thành, thể hiện sự biết ơn và trân trọng đối với lực lượng tuyến đầu phải làm tròn nhiệm vụ trong những ngày Tết. Theo Trung úy Nguyễn Hoàng Nam, sự quan tâm của chương trình là nguồn khích lệ tinh thần giúp cán bộ, chiến sĩ thêm gắn bó với nhiệm vụ và cảm nhận rõ hơn không khí Tết nơi vùng xa.

Bên cạnh đó, Sabeco phát động chương trình trực tuyến với hashtag #ChungViTetViet trên mạng xã hội. Người dân khắp nơi chia sẻ hình ảnh, câu chuyện Tết của gia đình, xóm làng, góp phần tạo nên "bức tranh Tết Việt" đa sắc. Chỉ sau hai tuần, chiến dịch đã thu hút hàng nghìn bài đăng, thể hiện sự đa dạng trong cách người Việt đón xuân nhưng vẫn hướng đến giá trị đoàn viên.

Bức tranh mosaic do Sabeco tổng hợp về khoảnh khắc đón Tết từ người dân cả nước qua hoạt động gắn kết cộng đồng "Chung Vị Tết Việt".

Tổng giám đốc Lester Tan cho biết Sabeco xem chiến dịch này như một phần trong cam kết dài hạn vì cộng đồng. "Chúng tôi mong muốn mọi người dân, dù ở bất kỳ đâu, đều có thể cảm nhận trọn vẹn không khí Tết - một cái Tết dành cho tất cả, không ai bị bỏ lại phía sau", ông nói.