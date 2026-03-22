Người có 15 năm kinh nghiệm cho rằng: Mua vàng mà nhăm nhe chốt lời thì tốt nhất đừng mua!

Năm 20 tuổi, tôi mua được nửa chỉ vàng đầu tiên từ lương đi dạy gia sư và làm bồi bàn thời sinh viên. Và cứ thế đến tận bây giờ là 15 năm, tổng cộng 180 tháng, tháng nào tôi cũng mua vàng. Có nhiều mua nhiều, có ít mua ít, chưa từng có tháng nào trật nhịp.

Trong suốt khoảng thời gian ấy, đương nhiên tôi đã trải qua nhiều giai đoạn giá vàng lên xuống và cũng quan sát đủ lâu để thấy cách người ta phản ứng trước những biến động đó. Tôi thấy nhiều người mua vàng, nhưng sau đó tâm thế lại rất bất an. Họ cứ canh giá lẫn thời điểm để chốt lời.

Thú thực, với kinh nghiệm 15 năm mua vàng, tôi cho rằng: Mua vàng mà cứ nhăm nhe chốt lời thì tốt nhất đừng mua, để tiền đó mà làm việc khác! Bởi mua vàng mà trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện “khi nào bán để lời”, thực chẳng khác nào tự làm khó bản thân, tự mua dây buộc mình.

Tâm lý chốt lời liên tục dễ khiến bạn mua cao, bán thấp

Tôi từng thấy không ít người vừa mua xong đã mở điện thoại theo dõi giá từng giờ. Giá nhích lên một chút là bắt đầu nghĩ đến chuyện bán, còn giá giảm thì lại hoang mang. Cái vòng lặp này khiến họ gần như không bao giờ giữ được vàng đủ lâu. Kết quả là họ bán ra khi lãi còn mỏng, rồi lại mua vào ở mức giá cao hơn vì sợ “lỡ cơ hội”.

Lâu dần, không những không tích lũy được gì mà còn hao hụt. Khi bạn luôn đặt mục tiêu chốt lời ngắn hạn, bạn đang tự biến mình thành người chạy theo giá, thay vì để giá phục vụ mục tiêu dài hạn của mình.

Vàng không phải kênh chốt lời nhanh

Trong 15 năm mua vàng, điều tôi học được rõ nhất là: Giá trị của vàng không nằm ở vài ngày, vài tuần hay vài tháng. Có những giai đoạn giá đi ngang rất lâu, thậm chí giảm nhẹ, nhưng nếu đủ kiên nhẫn, bạn sẽ thấy xu hướng tích lũy rõ ràng. Người nào càng nóng vội, càng dễ bỏ cuộc giữa chừng.

Nếu bạn mua vàng mà ngày nào cũng mong “có lời ngay”, thì cảm giác chờ đợi sẽ trở nên rất khó chịu. Ngược lại, khi xác định đây là khoản tích lũy dài hạn, bạn sẽ nhẹ đầu hơn rất nhiều và không bị cuốn theo từng nhịp tăng giảm nhỏ.

Chốt lời sớm khiến bạn đánh mất mục tiêu tích lũy

Tôi luôn coi vàng là một cách để “giữ lại giá trị công sức của mình theo thời gian”. Nhưng khi bạn liên tục nghĩ đến chuyện bán ra, mục tiêu này sẽ bị phá vỡ. Bạn không còn tích lũy nữa, mà đang đầu tư. Mà đã gọi là đầu tư thì cần kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm và cả sự kỷ luật.

Việc giữ vàng ổn định theo một kế hoạch rõ ràng, đôi khi đơn giản mà hiệu quả hơn rất nhiều so với việc mua bán liên tục.

Tâm lý FOMO dễ bị kích hoạt khi chỉ nghĩ đến lời lãi

Khi trong đầu lúc nào cũng là “lãi bao nhiêu”, bạn sẽ rất dễ bị ảnh hưởng bởi đám đông. Thấy giá tăng mạnh, bạn sợ bỏ lỡ nên vội vàng mua vào. Thấy giá có dấu hiệu chững lại, bạn lại vội bán ra để “bảo toàn thành quả”. Những quyết định như vậy thường không xuất phát từ kế hoạch cá nhân, mà từ cảm xúc nhất thời.

Tôi từng rơi vào trạng thái này trong những năm đầu, và phải mất khá lâu mới nhận ra rằng mình đang bị cuốn theo thị trường, chứ không phải đang chủ động kiểm soát tài chính của mình.

Người phù hợp với vàng là người chấp nhận “đi chậm một chút”

Sau nhiều năm, tôi nhận ra vàng không dành cho tất cả mọi người. Nó phù hợp với những ai chấp nhận đi chậm, đều đặn và có kỷ luật. Nếu bạn là người thích cảm giác nhanh, thích thấy kết quả ngay, thì vàng sẽ khiến bạn sốt ruột.

Còn nếu bạn xem đây là một phần trong kế hoạch dài hạn, bạn sẽ thấy nó rất “dễ chịu”. Bạn không cần phải làm gì quá nhiều, chỉ cần mua theo khả năng, giữ vững tâm lý và để thời gian làm phần việc của nó.

Nhìn lại chặng đường 15 năm, tôi không nghĩ mình “giỏi” hơn ai, chỉ là tôi học cách kiên nhẫn sớm hơn một chút. Và chính sự kiên nhẫn đó giúp tôi tránh được rất nhiều quyết định vội vàng.

Vì vậy, nếu bạn đang cân nhắc mua vàng, hãy tự hỏi thật rõ: bạn muốn tích lũy hay bạn muốn chốt lời nhanh? Nếu là vế thứ hai, có lẽ bạn nên tìm một kênh khác phù hợp hơn.

Còn nếu đã chọn vàng, hãy để nó đúng với vai trò của nó - một tài sản cần thời gian, không phải một cuộc chơi đo đếm lời lỗ từng ngày.