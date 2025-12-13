Tối 12/12, thông tin trên Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Ea Kiết (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nữ sinh L.T.M.T. (học sinh lớp 11, Trường THPT Trần Quang Khải). Thi thể em T. được phát hiện lúc 2g30 sáng cùng ngày trên sông Sêrêpốk, đoạn chảy qua xã Nam Đà (tỉnh Lâm Đồng), cách nơi tìm thấy xe máy, đồ dùng học tập của em khoảng 4km.

Như đã thông tin trước đó thì vào chiều 1/12, sau khi tan học, em T. không về nhà. Gia đình nhiều lần liên lạc nhưng không được nên đã trình báo chính quyền địa phương, đồng thời tìm kiếm quanh khu vực và liên hệ bạn bè của em nhưng không có manh mối. Người thân đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội nhờ cộng đồng hỗ trợ.

Em T. là E con gái đầu trong gia đình có ba chị em tại thôn 5, xã Ea Kiết. Người thân cho biết T. là cô bé ngoan hiền, chưa từng đi chơi xa khiến gia đình lo lắng; bản thân cũng không có mâu thuẫn với ai. Lãnh đạo Trường THPT Trần Quang Khải cũng chia sẻ rằng T. là học sinh ngoan, hòa đồng, không có biểu hiện bất thường. Sáng 1/12, em vẫn tham gia đầy đủ 5 tiết học tại trường, chiều cùng ngày đi học thêm bên ngoài.

Phát hiện cặp và xe của em T. bên bờ sôngKrông Ana.

Đến tối 2/12, xe máy và cặp sách của em T. được phát hiện ở gần bờ sông Krông Ana (thuộc xã Krông Ana), cách nhà em khoảng 80km. Thời điểm ấy, nhiều người dân đứng theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm. Hình ảnh cha em T. ngồi lặng lẽ bên bờ sông Krông Ana, nhìn theo dòng chảy nước khiến người ta không khỏi xót xa, mong chờ một phép màu sẽ đến. Thế nhưng, phép màu đã không thể xuất hiện...