Người cao tuổi bắt sóng công nghệ, sống khỏe, sống vui, sống an toàn

Hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2025 và tháng hành động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia (tháng 10 hằng năm), Ngày hội Công Dân Số Bạc 2025 với chủ đề "Gen Bạc - Bắt Sóng Thời Đại" đã diễn ra tại TP.HCM nhằm tôn vinh vai trò của người cao tuổi trong kỷ nguyên số, khẳng định họ không chỉ là người học công nghệ mà còn là chủ thể tích cực, sáng tạo và truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Đây là sự kiện quy tụ cả người cao tuổi lẫn các bạn trẻ cùng gia đình, chào đón khoảng 300 người bao gồm người cao tuổi, con cháu, nghệ sỹ, KOL... miễn phí tham gia. Ngày hội hướng đến việc thu hẹp khoảng cách số giữa các thế hệ, giúp người cao tuổi không chỉ tiếp cận công nghệ mà còn chủ động, tự tin tham gia vào đời sống số, từ đó tăng cường kết nối với gia đình và cộng đồng.

Đây cũng là dịp để tôn vinh vai trò, trí tuệ và đóng góp của người cao tuổi trong xã hội hiện đại.

Ông Nguyễn Hữu Châu, nguyên Ủy viên Thường trực HĐND TP.HCM, trong phiên trao đổi Người cao tuổi trong làn sóng công nghệ cho biết: Công nghệ không còn là chuyện của người trẻ. Chúng tôi, người cao tuổi, cũng sẽ dùng tinh thần học hỏi để gần gũi hơn với lớp trẻ và giữ gìn bản sắc của thế hệ bạc".

Tiến sĩ Quách Thu Nguyệt - Nguyên Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Trẻ, Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ Hoa Sen, đồng tình: Hiện nay, Đảng và Nhà nước đã có chủ trương xóa mù tin học, tổ chức các lớp "Bình dân học vụ số" cho mọi công dân, mọi lứa tuổi để không ai bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là với người cao tuổi.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc tổ chức các lớp học, thậm chí vận động các đối tượng đi học vẫn còn khó khăn. Trong khi đó, có những tổ chức hoặc nhóm bạn trẻ lại khá năng động, nhanh nhạy với việc triển khai các dự án giúp người lớn tuổi tiếp cận công nghệ. Điển hình như dự án "Công dân số bạc". Từ những lớp học căn bản đầu tiên tại Thư viện số Nguyễn An Ninh ở đường sách TPHCM, đến nay "Công dân số bạc"đã nhân rộng ra gần 50 lớp, lan tỏa đến các chung cư, khu phố... cho người cao tuổi.

Còn theo bác sĩ Chuyên Khoa II Trần Thị Thu Hương, từ sau tuổi 50, trí nhớ sẽ bắt đầu suy giảm. Nếu chỉ quên lặt vặt, không ảnh hưởng sinh hoạt thì đó là quên lành tính. Nhưng khi quên nhiều, quên sự kiện quan trọng, mất khả năng quản lý công việc hay tiền bạc thì có thể là dấu hiệu của sa sút trí tuệ hoặc bệnh Alzheimer - một căn bệnh ngày càng phổ biến ở người cao tuổi Việt Nam".

Bác sĩ Thu Hương cũng chia sẻ về phương pháp phòng tránh sự sa sút về trí nhớ: "Để giữ sự minh mẫn, người cao tuổi cần duy trì vận động nhẹ nhàng, ăn uống cân bằng, ngủ đủ giấc và kiểm soát căng thẳng. Bên cạnh đó, việc đọc sách, chơi trò rèn trí nhớ, giao tiếp thường xuyên với bạn bè và con cháu cũng rất quan trọng."

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Hoàng Thiên - Chuyên ngành Lão khoa, Khoa Lão học, Bệnh viện An Bình góp ý thêm dưới góc nhìn một người con, người cháu: "Chăm sóc người cao tuổi là một hành trình dài, cần nhiều sự kiên nhẫn và cẩn thận. Ta phải hiểu và tôn trọng tâm lý nhạy cảm của họ. Và quan trọng hơn hết, con cháu nên đồng hành xuyên suốt trong quá trình đó để ông bà cảm thấy được lắng nghe, được yêu thương và có động lực duy trì tinh thần minh mẫn mỗi ngày".

Bà Trần Bích Nga, chủ kênh Tiktok "Cô Nga U70", nhấn mạnh: "Tôi sử dụng mạng xã hội như một cuốn nhật ký ghi lại những khoảnh khắc đời thường. Tôi cũng mong những người cùng thế hệ sẽ nhìn mạng xã hội theo cách ấy, dùng nó như một cuốn nhật ký để kết nối, sẻ chia và gần gũi hơn với con cháu."

Thạc sĩ Trịnh Thụy Vũ, giảng viên chính của chương trình, nhận định: "AI sẽ không thay thế con người, nhưng AI có thể là công cụ giúp ông bà vui học, sáng tạo và kết nối nhiều hơn với con cháu".

Chị Phan Bảo Thy - Giám đốc Công ty TNHH Công Dân Số Bạc cho biết: "Về mặt phổ cập, Bộ Thông tin và Truyền thông từng công bố: người từ 55 tuổi trở lên chiếm gần 20% người dùng Internet tại Việt Nam (2023). Dù đây là tỷ lệ đáng chú ý, nhưng so với tổng số 16 triệu người cao tuổi (tính đến 2024), khả năng sử dụng thành thạo smartphone và dịch vụ số vẫn còn khiêm tốn. So với các nước khác trên thế giới, Việt Nam vẫn ở mức thấp, nhất là về mức độ thành thạo và tính đa dạng trong sử dụng dịch vụ số.

Người cao tuổi Việt Nam chủ yếu dùng Internet để liên lạc, trong khi tại các quốc gia phát triển, họ đã mở rộng sang lĩnh vực y tế, tài chính, giao thông và giải trí trực tuyến. Đó là lý do để chúng tôi bắt đầu với các lớp cơ bản giúp người cao tuổi được trang bị những kiến thức nền, tăng sự tự tin và năng lực chủ động tiếp cận công nghệ số. Từ đó đẩy mạnh chuyển đổi và hỗ trợ thế hệ bạc đến gần hơn với các dịch vụ công, chuyển đổi số trong y tế và giữ được sự an toàn trong môi trường số".