Người bố công nhân ở Hà Nội than thở chuyện con trai, 1 người hỏi ngược: "Mỗi tối anh có ngủ ngon không? Anh ăn ngon không?"

"Tôi 41 tuổi, làm công nhân. Con trai học lớp 4, không cá biệt, không quậy phá, chỉ là… học không nổi bật". Lời chia sẻ mộc mạc của một người bố ở Hà Nội chạm đến rất nhiều phụ huynh. Không phải ai cũng có con đứng đầu lớp, cũng không phải đứa trẻ nào sinh ra đã có năng lực học tập vượt trội. Nhưng điều khiến người cha này trăn trở không phải là điểm số mà là nỗi sợ: sợ con sau này vất vả như mình, sợ không thể tự tin khi nhắc đến con trước người khác.

Nỗi sợ ấy xuất phát từ một mong muốn rất người: con phải “khác mình”, phải có một cuộc đời nhẹ nhõm hơn, nhiều lựa chọn hơn. Nhưng chính từ mong muốn ấy, người cha bắt đầu ép con học thêm, học tối, dù nhìn thấy đôi mắt đỏ của con vẫn im lặng chịu đựng.

Điều khiến người cha này trăn trở không phải là điểm số mà là nỗi sợ: sợ con sau này vất vả như mình, sợ không thể tự tin khi nhắc đến con trước người khác.

"Mỗi lần ký sổ liên lạc, tôi đều dặn con cố gắng hơn. Nhưng càng lớn, tôi càng thấy con giống mình ngày xưa: chậm, hiền, không nổi trội. Và chính điều đó làm tôi sợ. Sợ con sau này cũng vất vả như tôi. Sợ người ta hỏi “con anh học trường nào”, rồi mình không biết trả lời sao cho tự tin. Có lúc tôi cáu, ép con học thêm, học tối. Con ngồi trước bàn, mắt đỏ, nhưng vẫn im lặng.

Một hôm, con hỏi tôi: “Ba ơi, ba hồi nhỏ học giỏi không?” Tôi khựng lại. Vì câu trả lời là không. Và tôi chợt nhận ra, mình đang đòi con phải sống một cuộc đời mà chính mình chưa từng làm được. Tối đó, tôi ngồi cạnh con lâu hơn. Không dạy thêm bài nào. Chỉ hỏi con thích gì. Lần đầu tiên, tôi thấy con nói nhiều đến vậy", người cha chia sẻ thêm.

Câu chuyện nhanh chóng nhận được hàng trăm bình luận, với nhiều góc nhìn khác nhau.

Thành công không có một công thức duy nhất

Một người chia sẻ trải nghiệm cá nhân: Bố mình chỉ học hết cấp 2, từng nghịch ngợm, thậm chí học lại vài năm. Nhưng ông sống thẳng thắn, luôn dạy con phải cố gắng để không vất vả như bố mẹ. Sự nghiêm khắc đi kèm với cách sống tử tế khiến người con không những không coi thường mà còn nể phục. “Giờ em là thạc sĩ, làm giáo viên, biết ơn bố rất nhiều”, người này viết.

Có ý kiến lại nhìn nhận vấn đề theo hướng nhẹ nhàng hơn: "Không nổi bật cũng chẳng sao cả. Chỉ cần con ngoan, biết cố gắng, sống tử tế là đủ". Theo họ, xã hội luôn cần những người bình thường, những người không đứng trên bục vinh quang nhưng góp phần tạo nên nền tảng ổn định.

Ảnh minh hoạ

Một bình luận khác đặt ra câu hỏi đáng suy ngẫm, gần như “đánh thức” nhiều phụ huynh: “Anh có ngủ ngon không? Ăn có ngon không? Sức khỏe có tốt không? Đồng tiền anh làm ra có chân chính không?”. Nếu câu trả lời là có, thì đó đã là một hình mẫu đáng để con noi theo. Thành công, trong cách nhìn này, không nằm ở bảng điểm mà ở cách sống".

Học giỏi chưa chắc đã quyết định tương lai. Có người từng đứng top suốt những năm đi học nhưng khi ra đời lại không nổi bật, thiếu kiên trì hoặc không phù hợp môi trường. Ngược lại, có người học không giỏi nhưng lại thành công nhờ kỹ năng, sự bền bỉ và khả năng thích nghi.

Một phụ huynh khác kể về con mình: không ép học quá nhiều, thay vào đó cho con thử các hoạt động năng khiếu, thể thao để tìm ra điểm mạnh. “Lựa chọn đúng quan trọng hơn nỗ lực sai hướng”, người này viết.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến bảo vệ quan điểm “cần tạo áp lực nhất định”. Theo họ, cuộc sống vốn đã đầy cạnh tranh, nếu không rèn luyện từ nhỏ, trẻ sẽ khó thích nghi. Ép con không hoàn toàn sai, vấn đề là phải biết giới hạn và đồng hành cùng con.

Một câu chuyện khác lại cho thấy vai trò của định hướng gia đình. Một người chia sẻ: bà nội có 8 người con, rất nghiêm khắc trong việc học, thậm chí vay tiền cũng cho con đi học. Kết quả, phần lớn các con đều thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Người duy nhất không bị ép học lại là người ở lại làm ruộng. Câu chuyện này cho thấy, kỷ luật và định hướng vẫn có giá trị, nhưng cách áp dụng cần phù hợp với từng đứa trẻ.

Ở chiều ngược lại, nhiều người nhấn mạnh yếu tố cảm xúc. Một phụ huynh từng trải qua tuổi thơ bị áp lực học tập cho biết: điều ám ảnh không phải là điểm số thấp mà là cảm giác bị bỏ rơi, không được thấu hiểu. Vì vậy, với con mình, họ không đặt nặng thành tích, chỉ mong con vui vẻ, tự tin và không lặp lại những tổn thương cũ.

Có thể nói, thành công không có một công thức duy nhất. Học giỏi là một lợi thế, nhưng không phải con đường duy nhất. Quan trọng hơn là con có sức khỏe, có nhân cách, có khả năng tự lập và tìm được hướng đi phù hợp.

Quay trở lại với người bố công nhân, khoảnh khắc anh ngồi xuống, không dạy thêm bài nào mà chỉ hỏi con thích gì có lẽ là bước ngoặt quan trọng. Bởi giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là hành trình thấu hiểu.

Nỗi sợ của cha mẹ là có thật. Nhưng nếu không cẩn thận, nó sẽ trở thành áp lực vô hình đè lên con cái. Điều trẻ cần, đôi khi không phải là những buổi học thêm kéo dài mà là một người cha, người mẹ đủ kiên nhẫn để lắng nghe.

Và có lẽ, câu trả lời giản dị nhất nằm ở chính điều nhiều người đã nhắc lại: Không cần con phải hơn người khác. Chỉ cần con tốt hơn chính mình của ngày hôm qua và lớn lên trong sự bình an.