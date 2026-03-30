Chồng dọa ly thân, mẹ Hà Nội quyết định bỏ ôn thi THCS CLC cho con, đọc chuyện chị kể mà phải cảnh tỉnh ngay 1 câu!

Cuộc đua vào các trường Chất lượng cao (CLC) tại Hà Nội chưa bao giờ hạ nhiệt. Nhưng khi "ngọn lửa" thi cử thiêu rụi cả sự bình yên trong gia đình, thậm chí dẫn đến lời dọa ly thân, thì đó không còn là câu chuyện của riêng bảng điểm hay học lực.

"Giọt nước tràn ly" sau 16 tháng đồng hành cùng con

Mới đây, một người mẹ đã chia sẻ câu chuyện đầy xót xa trên mạng xã hội về hành trình 16 tháng ôn thi vào lớp 6 một trường THCS top đầu ở Hà Nội của con gái mình. 16 tháng - một khoảng thời gian dài với đầy đủ lộ trình học thêm 3 môn, những bảng thành tích dày đặc và kỳ vọng lớn lao.

Đáng nói, sự quyết tâm này của người mẹ một phần đến từ tâm lý "sửa sai". Vì cậu con trai đầu học lực bình thường, không được định hướng sớm nên chị dồn hết tâm sức vào cô con gái thứ hai. Chị tin rằng việc chuẩn bị bài bản từ sớm sẽ giúp con có tương lai tốt hơn. Thế nhưng, trái ngược với sự sát sao của mẹ là thái độ nuông chiều, muốn con được thoải mái của người cha.

Mâu thuẫn âm ỉ bấy lâu đã bùng nổ thành một trận cãi vã lớn sau khi người mẹ để lỡ kỳ đăng ký thi thử. Trong cơn giận dữ, cả nhà bỏ đi ăn ngoài, người chồng về nhà "lèm bèm" và đỉnh điểm là lời đe dọa ly thân. Sáng hôm sau, người mẹ xin nghỉ làm trong sự hoang mang, nhận ra đứa con gái bé bỏng của mình đang có những phản ứng đáng ngại: Trước mặt bố thì kêu mệt, bị mẹ ép; nhưng trước mặt mẹ thì im lặng gật đầu chấp nhận thi.

Câu hỏi đau đớn của người mẹ: "Có gia đình nào con đường thi cử gặp cớ sự như em không?" đã nhận về nhiều sự quan tâm và tranh luận trái chiều.

Câu chuyện được người mẹ chia sẻ

Khi "bi kịch" nằm ở những kỳ vọng lệch pha

Câu chuyện trên không chỉ là một mâu thuẫn gia đình thông thường, mà nó phản ánh những lỗ hổng lớn trong cách giáo dục và giao tiếp giữa các thế hệ.

Đứa con - "Nạn nhân" hay một "diễn viên" bất đắc dĩ?

Chi tiết gây nhói lòng nhất chính là việc bé gái có hai bộ mặt cảm xúc khác nhau đối với bố và mẹ.

Với mẹ: Bé đóng vai đứa con ngoan, hiểu chuyện, không dám phản kháng vì sợ mẹ buồn.

Với bố: Bé bộc lộ sự mệt mỏi, tìm kiếm một "đồng minh" để giải tỏa áp lực.

Đây là một cơ chế tự vệ tâm lý của trẻ khi bị kẹt giữa hai luồng tư tưởng trái ngược. Khi cha mẹ không thống nhất, đứa trẻ buộc phải "diễn" để làm hài lòng cả hai. Về lâu dài, điều này tước đi sự trung thực trong cảm xúc và khả năng tự quyết của trẻ. Bé học cách đối phó thay vì học cách yêu thích tri thức.

Nếu 2 "người cầm lái" không nhìn về một hướng, xe chắc chắn sẽ lật

Người mẹ thừa nhận vì anh lớn "làng nhàng" nên muốn đầu tư cho em. Đây là tâm lý phổ biến: Phụ huynh biến đứa con sau thành nơi bù đắp cho những nuối tiếc, thất bại hoặc sai lầm của chính mình với đứa con trước. Đứa trẻ vô tình trở thành một "dự án" để chứng minh năng lực nuôi dạy của cha mẹ, chứ không phải một cá thể với những nhu cầu riêng biệt.

Trong mọi cuộc đua, nếu hai người cầm lái không cùng nhìn về một hướng, xe chắc chắn sẽ lật. Ở đây, sự lệch pha giữa "người ép" và "người buông" đã tạo ra một khoảng trống quyền lực trong gia đình. Người chồng dọa ly thân có lẽ không chỉ vì chuyện học thêm, mà vì cảm thấy tiếng nói của mình bị gạt sang bên lề trong suốt 16 tháng qua. Khi giáo dục con cái trở thành nguồn cơn của sự rạn nứt hôn nhân, mục đích ban đầu là "vì tương lai của con" đã hoàn toàn thất bại.

Người mẹ lập luận: "Không đỗ thì con cũng đảm bảo kiến thức sau này" . Đúng, nhưng kiến thức đó liệu có bù đắp được những tổn thương tâm lý khi chứng kiến cha mẹ đòi bỏ nhau? Khi ngôi nhà không còn là nơi an toàn nhất, thì tấm vé vào trường CLC cũng chỉ là một tờ giấy vô hồn.

Câu chuyện này là lời cảnh tỉnh cho những bậc phụ huynh đang quá mải mê với những kỳ thi mà quên mất rằng: Sự trưởng thành hạnh phúc của một đứa trẻ cần sự đồng thuận của cha mẹ nhiều hơn là một bảng điểm đẹp.