Tác dụng của cây đinh lăng

Đinh lăng được đại danh y Hải Thượng Lãn Ông gọi là “sâm của người nghèo” vì chất dinh dưỡng của nó gần bằng với nhân sâm của Hàn Quốc.

Đinh lăng được sử dụng phổ biến trong Đông y để hỗ trợ chữa mất ngủ, an thần, cảm sốt, chữa đau nhức và bồi bổ cơ thể. Một số công dụng phổ biến của cây đinh lăng phải kể đến như:

- Tăng cường thể lực và giảm stress với khả năng kích thích hoạt động của não bộ, chống mệt mỏi và giảm âu lo, tăng cường miễn dịch.

- Vitamin nhóm B, đặc biệt là vitamin B1 rất tốt cho hệ tim mạch, thị lực và hệ thần kinh.

- Glucozit hỗ trợ tăng cường khả năng co bóp của tim và giảm thiểu lượng Na có trong tim.

- Alcaloid hỗ trợ giảm đau và gây tê hiệu quả.

- Flavonoid giúp ức chế chống lại các loại vi khuẩn có khả năng gây bệnh.

Người bị đau dạ dày có được uống nước lá đinh lăng?

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medaltec có sự tham vấn y khoa của BS Nguyễn Thị Nhung cho biết, người bị đau dạ dày có thể uống được nước lá đinh lăng.

Người bị đau dạ dày có thể uống được nước lá đinh lăng nhưng cần hỏi ý kiến bác sĩ về liều lượng và cách sử dụng

Lá đinh lăng mang lại nhiều giá trị đối với người mắc bệnh đau dạ dày. Cụ thể, loại thảo dược này có khả năng làm giảm các triệu chứng đau, hạn chế tình trạng đầy bụng, ợ hơi, buồn nôn nhờ tác dụng làm dịu và bảo vệ niêm mạc dạ dày.

Mặc dù lá đinh lăng tác dụng tốt trong việc cải thiện tiêu hóa, nhưng nếu sử dụng không đúng cách hoặc quá liều có thể gây kích thích niêm mạc, làm tình trạng đau dạ dày trở nên nặng hơn. Vì vậy, người bị đau dạ dày nên thực hiện thăm khám để biết rõ tình trạng bệnh và chỉ sử dụng lá đinh lăng trong việc hỗ trợ điều trị khi có sự tham vấn y khoa từ y bác sĩ.

Lưu ý khi sử dụng lá đinh lăng trong điều trị đau dạ dày

Dù lá đinh lăng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng khi sử dụng loại thảo dược này, cũng cần lưu ý một số điều quan trọng sau đây để đảm bảo an toàn:

- Không lạm dụng quá liều: Tình trạng nóng trong kèm buồn nôn hay tiêu chảy có thể xảy ra nếu sử dụng lá đinh lăng quá nhiều.

- Cẩn trọng với đối tượng phụ nữ mang thai hoặc cho con bú: Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú cần cần trọng khi sử dụng lá đinh lăng dưới bất kỳ hình thức nào để đảm bảo an toàn.

- Tránh dùng cho trẻ nhỏ dưới 6 tuổi: Vì hệ cơ quan của trẻ chưa phát triển hoàn toàn nên khi sử dụng lá đinh lăng có thể ảnh hưởng đến hệ tim mạch, tiêu hóa...

- Lưu ý khi đang dùng thuốc: Nếu bạn đang trong thời gian sử dụng thuốc, hãy cân nhắc việc sử dụng lá đinh lăng để hạn chế tình trạng tương tác thuốc không mong muốn có thể xảy ra.