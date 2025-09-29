Ngự Trù Của Bạo Chúa sau một thời gian gây bão toàn châu Á thì cuối cùng cũng đã khép lại hành trình của mình. Tập cuối của phim khiến khán giả sốc liên tục vì những tình tiết bi kịch xoay quanh cặp chính và cả một triều đại. Lee Heon (Lee Chae Min) bị chính người thân phản bội, đối mặt với cái chết, còn Ji Yeong (Im Yoon Ah) thì phải hy sinh để bảo vệ tình yêu. Nhưng sau tất cả, bi kịch dồn dập ấy lại mở ra một cái kết trọn vẹn khi Lee Heon bất ngờ xuyên không đến hiện đại, đoàn tụ cùng Ji Yeong trong khung cảnh khiến ai nấy vừa òa khóc vừa thở phào.

Ngay từ những phút đầu, tập cuối đã mở ra cao trào nghẹt thở khi Je San (Choi Gwi Hwa) chính thức phát động binh biến, giết hại hàng loạt người của hoàng tộc để từng bước chiếm lấy ngai vàng. Thủ đoạn tàn nhẫn ấy khiến cung đình nhuốm máu, Lee Heon bị phế truất, còn Jin Myeong thì bất đắc dĩ được lập làm vua bù nhìn. Trong khi đó, Ji Yeong cùng Gong Gil (Lee Joo An) và nhóm trung thần phải trốn chạy, chứng kiến tất cả sự sụp đổ trong đau đớn.

Càng về sau, kịch bản càng đẩy khán giả đến bờ vực tuyệt vọng. Lee Heon dù bị phế truất nhưng không chịu khuất phục. Anh tập hợp tàn quân, quyết một trận sống còn với kẻ thù. Trong khi trận chiến khốc liệt diễn ra, Ji Yeong lại bị bắt cóc để làm con tin. Cuộc đối đầu giữa hai thế lực trở thành đỉnh điểm khi Lee Heon chấp nhận hy sinh ngôi vị chỉ để cứu lấy người mình yêu. Ở khoảnh khắc định mệnh, Ji Yeong đã lao ra che chắn cho Lee Heon, lĩnh trọn nhát dao hiểm ác của Je San. Cảnh Ji Yeong gục xuống trong vòng tay Lee Heon rồi tan biến vĩnh viễn khiến khán giả sốc nặng.

Thế nhưng cú sốc lớn nhất chưa dừng lại ở đó. Sau khi Ji Yeong bị thương chí mạng, cô bất ngờ tỉnh lại ở bệnh viện hiện đại. Trở về thời của mình, Ji Yeong mang theo nỗi đau mất đi Lee Heon. Cô tìm mọi cách đọc lại Mộng Vân Lục - cuốn sách đã đưa cô về quá khứ, mong một lần nữa được gặp lại anh. Thế nhưng phép màu không lặp lại, Ji Yeong chỉ có thể tiếp tục sống và quay lại công việc bếp trưởng tại một nhà hàng khách sạn lớn.

Trong lúc khán giả tưởng rằng phim sẽ khép lại bằng sự day dứt, biên kịch bất ngờ tung cú twist chấn động: Lee Heon đã vượt thời gian, xuất hiện ngay trong nhà hàng nơi Ji Yeong làm việc. Khoảnh khắc Ji Yeong nhận ra người đàn ông ấy chính là vị vua mình từng yêu ở thế kỷ 16 đã khiến cả màn ảnh vỡ òa. Hai người ôm chầm lấy nhau trong nước mắt, trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Chưa dừng lại, phim còn khéo léo tạo nên một cái kết ấm áp khi những người đã cùng Ji Yeong và Lee Heon trải qua sóng gió ở triều đình Joseon cũng được "tái sinh" trong thời hiện đại. Gong Gil, Jang Chun Saeng và các đầu bếp từng vào sinh ra tử đều xuất hiện trong nhà hàng, tiếp tục đứng bên cạnh Ji Yeong. Chi tiết này khiến khán giả vỡ òa vì vừa bất ngờ, vừa cảm động và cũng vô cùng ngỡ ngàng bởi cách xử lý quá khéo của biên kịch.

Cặp chính đoàn tụ

Những người thân cận của họ cũng "tái sinh"

Tập cuối Ngự Trù Của Bạo Chúa thực sự là chuỗi bi kịch đau lòng khiến người xem phải rơi nước mắt không ngừng, nhưng may mắn khi nó khép lại một cách tròn trịa, viên mãn. Cảnh kết thúc với hình ảnh bếp lửa sáng rực, mâm cơm ấm áp và những con người từ hai thế giới gặp lại nhau chắc chắn sẽ khiến phim để lại dư âm sâu sắc sau này.