Phim truyền hình cổ trang Ngự Trù Của Bạo Chúa do Yoona và Lee Chae Min đóng chính đang trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc khi vướng vào loạt tranh cãi liên quan đến yếu tố lịch sử và văn hóa. Ban đầu, tác phẩm được kỳ vọng sẽ tạo nên làn gió mới cho dòng phim xuyên không - ẩm thực nhờ dàn cast trẻ đẹp và kịch bản pha trộn yếu tố giả tưởng. Thế nhưng càng chiếu, bộ phim lại càng bị cư dân mạng bóc mẽ vì những chi tiết dễ gây hiểu nhầm, đặc biệt là trong cách khắc họa mối quan hệ giữa Joseon và nhà Minh, từ đó châm ngòi mâu thuẫn căng thẳng giữa khán giả Hàn - Trung.

Làn sóng phẫn nộ từ phía Trung Quốc bùng nổ khi trên phim, các sứ thần nhà Minh được khắc họa như những kẻ tham lam, tìm cách chiếm quyền thu hoạch nhân sâm ở Joseon. Cao trào là cảnh nam chính - vị vua trẻ Lee Heon dùng đấu để đánh sứ thần rồi bắt quỳ gối, một hình ảnh bị cho là xúc phạm nặng nề. Netizen Trung cho rằng đây là sự xúc phạm tới cả tỷ con người chứ không chỉ 1 nhân vật, biến họ thành “ác nhân” để nâng tầm anh hùng Joseon. Chưa dừng lại ở đó, một chi tiết khác khiến dân mạng Trung tức giận không kém chính là việc đầu bếp triều đình nhà Minh phải sang Joseon để học nghề, hàm ý ẩm thực Hàn cao hơn Trung Quốc - điều mà họ coi là hạ thấp văn hóa Trung Hoa, vốn có lịch sử lâu đời và ảnh hưởng sâu rộng khắp châu Á.

Cảnh Lee Heon tấn công sứ thần

Thực tế, đây không phải lần đầu bộ phim vướng vào lùm xùm. Những tập gần đây, Ngự Trù Của Bạo Chúa đã bị khán giả đặt dấu hỏi với tình tiết liên quan đến nguồn gốc của ớt. Phim ám chỉ triều Minh đã “ăn cắp” ớt từ Triều Tiên rồi nhận vơ, trong khi vấn đề nguồn gốc loại gia vị này vốn nhạy cảm và dễ chạm đến lòng tự tôn dân tộc. Bên cạnh đó là tranh cãi về vị trí ngồi giữa vua Joseon và sứ thần nhà Minh. Fan Hàn cho rằng trong nghi lễ, quốc vương phải ngồi ở vị trí cao hơn để khẳng định uy quyền. Ngược lại, cộng đồng Trung Quốc chỉ ra rằng theo truyền thống, vua Joseon vốn phải hành lễ trước sứ thần nhà Minh, và cảnh phim đã làm sai lệch nghi thức lịch sử, tô vẽ Joseon ngang hàng hoặc vượt trội.

Trong khi phía Trung Quốc dồn dập chỉ trích bộ phim là “ăn cắp văn hóa” và “bôi nhọ cả tỷ người”, cộng đồng Hàn Quốc lại có xu hướng bênh vực tác phẩm. Nhiều netizen Hàn cho rằng Ngự Trù Của Bạo Chúa là tác phẩm hư cấu, không nên bị soi xét quá mức theo chuẩn mực lịch sử.

Tuy nhiên, lập luận ấy không khiến phía Trung Quốc hạ nhiệt. Cộng đồng mạng nước này cho rằng chính vì được phát sóng trên diện rộng, bộ phim có nguy cơ gieo rắc nhận thức sai lệch về lịch sử và văn hóa, đặc biệt với khán giả trẻ. Từ một bộ phim giải trí, giờ đây tác phẩm bị kéo vào cuộc chiến giữa hàng triệu cư dân mạng, với một bên kêu than bị xuyên tạc và một bên cáo buộc ăn cắp. Dù ekip liên tục nhấn mạnh việc mình có tìm hiểu về lịch sử trước khi làm phim nhưng loạt chi tiết gây tranh cãi vẫn khiến phim khó tránh khỏi bị nhìn nhận tiêu cực. Thay vì được nhớ đến vì cốt truyện hấp dẫn hay diễn xuất của Yoona và Lee Chae Min, Ngự Trù Của Bạo Chúa giờ đây đang đứng giữa làn sóng tẩy chay mạnh mẽ từ đất nước tỷ dân.

Bình luận của cư dân mạng Trung Quốc: - Xem đến cảnh sứ thần nhà Minh bị đánh mà tôi ngỡ như phim cổ tích do họ tự tưởng tượng, hoàn toàn không có thực tế lịch sử nào. - Ẩm thực Trung Quốc vốn đã nổi tiếng khắp thế giới, vậy mà trong phim lại phải để đầu bếp nhà Minh đi học ở Joseon, nghe thật nực cười. - Cứ mỗi lần phim dính phốt văn hóa là y như rằng dân mạng Hàn lại kêu than “bị hiểu lầm”. Thế nhưng cách xây dựng tình tiết trong phim lại rõ ràng có dụng ý. - Tôi không hiểu tại sao họ cứ thích lấy văn hóa của người khác làm nền rồi sửa đổi, nâng tầm bản thân. Cách làm này chỉ khiến khán giả mất thiện cảm thêm. - Nếu muốn sáng tạo, hãy dựa vào câu chuyện giả tưởng thuần túy, đừng lôi văn hóa của nước khác vào rồi biến tấu đến mức méo mó. - Đã ăn cắp còn kêu than rồi bao biện, rất nhiều quốc gia bị phim Hàn xuyên tạc lịch sử rồi.

Nguồn: Weibo