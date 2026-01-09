Chỉ sau một giấc ngủ gật ngắn trong tư thế gối đầu lên tay, một nam nhân viên văn phòng đã rơi vào tình trạng bàn tay rũ xuống, không thể cử động bình thường. Đây là lời cảnh báo đắt giá về thói quen sinh hoạt tưởng chừng vô hại nhưng có thể gây tổn thương thần kinh nghiêm trọng.

Từ giấc ngủ trưa đến đôi bàn tay "bất lực"

Khoa Phục hồi chức năng - Bệnh viện 19-8 vừa tiếp nhận và điều trị cho một nam bệnh nhân (37 tuổi, nhân viên văn phòng) nhập viện trong tình trạng tay phải gần như mất khả năng vận động chủ động. Theo lời kể của bệnh nhân, trong giờ nghỉ trưa, anh đã ngủ gật ngay tại bàn làm việc và gối đầu lên cánh tay trong khoảng 30 phút.

Khi tỉnh dậy, bệnh nhân bàng hoàng phát hiện bàn tay phải không thể duỗi được cổ tay, các ngón tay rũ xuống và sức cầm nắm giảm rõ rệt. Mọi sinh hoạt cá nhân và thao tác máy tính đều trở nên cực kỳ khó khăn.

Sau khi thăm khám lâm sàng và thực hiện các test chuyên biệt, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị liệt thần kinh quay do gián đoạn dẫn truyền thần kinh bởi chèn ép kéo dài. Nguyên nhân trực tiếp chính là tư thế ngủ đè ép lên cánh tay không phù hợp.

"Giờ vàng" trong điều trị phục hồi chức năng

Ngay sau khi xác định nguyên nhân, bệnh nhân đã được chỉ định phác đồ điều trị phục hồi chức năng chuyên sâu. Các bác sĩ đã kết hợp đa phương pháp nhằm kích thích sự dẫn truyền thần kinh và ngăn ngừa teo cơ gồm: Điện xung kích thích cơ, sóng ngắn trị liệu, châm cứu.

Nhờ được can thiệp sớm, chỉ sau 2 ngày điều trị tích cực, sức cơ và chức năng bàn tay của bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt. Hiện bệnh nhân vẫn đang tiếp tục theo dõi và tập luyện để phục hồi hoàn toàn.

Đừng chủ quan với dấu hiệu "bàn tay rũ"

Theo BSCKII Nguyễn Thị Bích - Trưởng khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện 19-8, liệt thần kinh quay do chèn ép là tình trạng không hiếm gặp trong thực hành lâm sàng. Điều đáng lưu ý là tổn thương có thể xảy ra chỉ sau một thời gian ngắn chèn ép, như ngủ gật gối đầu lên tay, tỳ đè cánh tay khi làm việc hoặc ngủ sai tư thế.

Người bệnh thường đến khám với dấu hiệu đặc trưng là bàn tay rũ xuống, không duỗi được cổ tay và các ngón tay, gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và lao động.

Bác sĩ cũng nhấn mạnh thêm: Nếu phát hiện sớm và điều trị đúng hướng, phần lớn bệnh nhân có khả năng hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu người bệnh tự ý điều trị tại nhà hoặc để tình trạng kéo dài, dây thần kinh có thể bị tổn thương vĩnh viễn, dẫn đến teo cơ cẳng tay, mất sức lao động và thời gian điều trị có thể kéo dài hàng năm trời.

Khuyến cáo để bảo vệ đôi tay

Để phòng tránh các tổn thương thần kinh do tư thế, các chuyên gia y tế đưa ra những lời khuyên thiết thực:

Tuyệt đối tránh ngủ gật trong tư thế đè ép tay: Không gối đầu lên cánh tay khi ngủ tại bàn làm việc; nên sử dụng gối chữ U hoặc ngả lưng ghế khi nghỉ ngơi.

Thay đổi tư thế thường xuyên: Với dân văn phòng, nên đứng dậy vận động sau mỗi 45-60 phút làm việc để giảm áp lực lên các dây thần kinh.

Lắng nghe cơ thể: Khi xuất hiện cảm giác tê bì, châm chích hoặc yếu tay, cần thay đổi tư thế ngay lập tức.

Thăm khám kịp thời: Nếu có dấu hiệu yếu cơ, không duỗi được cổ tay sau khi ngủ dậy, cần đến ngay các cơ sở y tế có chuyên khoa Phục hồi chức năng hoặc Thần kinh để được can thiệp, tránh để lại di chứng đáng tiếc.

(Theo Bệnh viện 19-8, Bộ Công an)