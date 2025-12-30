Ngộp drama cuối năm: Em dâu bị tố "vượt giới hạn" với anh chồng, gia đình tỷ phú nổi tiếng có biến?

Đó là ồn ào của Radhika Merchant và anh chồng thời gian gần đây.

Sau siêu đám cưới tiêu tốn 8.100 tỷ đồng, cuộc hôn nhân giữa Anant Ambani - con trai út của người đàn ông giàu nhất châu Á Mukesh Ambani và Radhika Merchant - con gái của ông trùm dược phẩm Viren và Shaila Merchant vẫn nhận về nhiều sự quan tâm.

Từ một tiểu thư kín tiếng, Radhika Merchant dần xuất hiện nhiều hơn trước truyền thông, tham dự các sự kiện cùng gia đình chồng. Không chỉ xuất hiện cùng chồng mà Radhika Merchant cũng được cho là có mối quan hệ thân thiết với bố mẹ chồng và các thành viên khác trong gia đình. Nhưng, mức độ thân thiết của cô và anh chồng - Akash Ambani lại đang trở thành đề tài thảo luận, đặt dấu chấm hỏi trên MXH.

Khung hình khiến nhiều người dễ hiểu lầm nhất lúc này, không biết đâu là vợ, đâu là em dâu? Trong ảnh, cậu cả nhà tỷ phú Akash Ambani đứng giữa, vợ anh là Shloka Mehta (mặc váy ren đen, đứng bên phải) và em dâu là Radhika Merchant (mặc váy đỏ, đứng bên trái). Nguồn ảnh: swadesi.

Câu chuyện bắt nguồn khi đoạn clip gia đình này tới dự buổi ra mắt phim "The Ba***ds of Bollywood" tại Mumbai, Ấn Độ được truyền thông chia sẻ rộng rãi. Sự kiện có vợ chồng Akash Ambani - Shloka Mehta, và em dâu Radhika Merchant. Lúc này, "cậu cả" nhà tỷ phú Ấn Độ xuất hiện cùng vợ, song lại gây chú ý khi có những cử chỉ thân mật với em dâu trong lúc chụp ảnh.

Trong một số khung hình, Akash Ambani đứng giữa hai người phụ nữ và cùng lúc nắm tay, ôm eo cả vợ lẫn em dâu, khiến dư luận không khỏi đặt dấu hỏi. Chưa dừng lại ở đó, trong những clip được lan truyền trên MXH, trong một góc quay khác Akash Ambani còn chủ động nắm tay em dâu thay vì nắm tay vợ, khiến nhiều người càng thêm phần khó hiểu. Lúc này, Radhika Merchant cũng lộ rõ vẻ ngượng ngùng, khó chịu và nhanh chóng hất tay anh chồng ra.

Clip đang gây khó hiểu nhất lúc này về mối quan hệ giữa anh chồng và em dâu nhà tỷ phú. Nguồn: aarush.bhusal

Đi cùng vợ nhưng anh chồng nắm tay em dâu. Nguồn: aarush.bhusal

Loạt chi tiết này nhanh chóng khiến nhiều người đặt dấu hỏi về mức độ thân thiết giữa anh chồng và em dâu: Có đang "vượt giới hạn"? Tại sao lại thân thiết quá mức như vậy?

Trên các diễn đàn mạng xã hội, khoảnh khắc công khai xuất hiện nêu trên ở sự kiện được chia sẻ rầm rổ, netizen liên tục bàn tán: "Ủa coi không kỹ, không có giới thiệu thì tui còn tưởng anh này có hai vợ?", "Sao lại nắm tôi rồi ôm eo cả hai luôn vậy, có nhầm gì không", "Sao anh chồng lại nắm tay em dâu vậy, gia đình gì mà kỳ vậy", "Như thế là không tôn trọng", "Sao không để cho chị em dâu nắm tay nhau. Sự tôn trọng, yêu thương đúng mực là không nên có những cử chỉ tình cảm như thế với em dâu chứ",...

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến trái chiều nổ ra xoay quanh việc liệu đây chỉ là sự thân thiết, quan tâm thông thường mà một người anh chồng dành cho em dâu, hay đã vượt quá ranh giới cần có khi thiếu đi khoảng cách chừng mực, thể hiện qua những cử chỉ bị cho là thân mật quá mức. Bên cạnh đó, việc mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình tỷ phú hiếm hoi trở thành tâm điểm tranh cãi cũng khiến câu chuyện càng thu hút sự chú ý của dư luận.

Song, dù tin đồn dược lan truyền khắp MXH, song gia đình tỷ phú vẫn giữ im lặng, không có bất kỳ chia sẻ nào về vấn đề này.

Các thành viên trong gia đình tỷ phú. Ảnh: loveleen_makeupandhair

Radhika Merchant và chồng trong các sự kiện gần đây. Ảnh: IGNV.

Đại gia đình tỷ phú được cho là đang sống cùng nhau trong tòa nhà 2 tỷ USD, có tên Antilia - được vận hành bởi hơn 600 nhân sự, bao gồm đầu bếp, tài xế, nhân viên phục vụ và đội ngũ an ninh, nhiều người trong số đó được đào tạo chuyên biệt.

Tỷ phú người Ấn Độ - ông Mukesh Ambani là chủ tập đoàn dầu khí, hóa dầu và khai quặng khổng lồ Reliance Industries Limited cùng hệ thống bán lẻ lớn nhất Ấn Độ. Ông sở hữu khối tài sản khoảng 106,7 tỷ USD theo Forbes, còn Bloomberg Billionaires Index ước tính con số này ở mức khoảng 103 tỷ USD .

Radhika Merchant vẫn là thành viên hội đồng quản trị của Encore Healthcare. Ngoài ra, cô thường xuyên cùng chồng xuất hiện tại các sư kiện. Cả hai được cho là có quãng thời gian dài tìm hiểu, yêu đương trước khi tiến tới hôn nhân vào hồi tháng 7/2024. Theo DNA India, tài sản ròng của chồng Radhika Merchant - Anant Ambani (sinh năm 1995) ước tính gần 40 tỷ USD . Từ ngày 1/5, Anant Ambani đảm nhiệm vai trò Giám đốc điều hành tại Reliance Industries Limited.

Gần đây, Anant Ambani được Global Humane Society trao Giải thưởng Nhân đạo Toàn cầu vì Phúc lợi Động vật. Anant Ambani trở thành người trẻ nhất từ trước đến nay, đồng thời là người châu Á đầu tiên nhận được vinh dự này. Trước đó, cậu út nhà tỷ phú từng đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe như hen suyễn và béo phì từ nhỏ. Anh gây chú ý khi giảm thành công 108 kg trong vòng 18 tháng.