Vừa qua, Công an TPHCM thi hành lệnh bắt để tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) để điều tra tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an TPHCM đã nhận được nhiều đơn tố cáo hành vi vi phạm của bà Tiền và Công ty TNHH Dịch vụ Bất Động sản Đảo Vàng (viết tắt là Công ty Đảo Vàng).

Qua mặt chủ đầu tư

Theo điều tra ban đầu, bà Tiền là Giám đốc, đại diện pháp luật trong việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Kiên Giang (viết tắt là Công ty Kiên Giang).

Đầu tháng 3-2018, Công ty Kiên Giang ký hợp đồng với Công ty Đảo Vàng về việc hợp tác đầu tư tại Dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội ở Đặc khu Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang, nay là An Giang).

Công an TPHCM đọc lệnh bắt bà Nguyễn Ngọc Tiền

Theo nội dung thỏa thuận tại hợp đồng hợp tác đầu tư, Công ty Đảo Vàng là đơn vị tham gia góp vốn hợp tác với Công ty Kiên Giang để nhận quyền phân phối các sản phẩm của dự án khi đủ điều kiện mở bán theo quy định của pháp luật.

Tại thời điểm ký hợp đồng, căn cứ vào các nội dung thỏa thuận giữa hai bên và theo quy định của pháp luật, Công ty Đảo Vàng không có thẩm quyền ký các hợp đồng để huy động vốn của khách hàng trong thời gian hợp tác.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư, tháng 3-2018, Công ty Đảo Vàng đã thực hiện nghĩa vụ góp vốn với số tiền 65 tỉ đồng. Theo Công ty Kiên Giang, số tiền này không xuất phát từ việc thu của khách hàng theo các hợp đồng hợp tác đầu tư mà Công ty Đảo Vàng đã ký với khách hàng.

Công ty Đảo Vàng đã nhiều lần vi phạm hợp đồng liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của dự án, không phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị giám sát nghiệm thu thi công cơ sở hạ tầng theo thỏa thuận.

Chấm dứt hợp tác

Đến cuối năm 2022, Công ty Kiên Giang nhận được đơn phản ánh của một số khách hàng về việc Công ty Đảo Vàng lợi dụng thông tin, hình ảnh Dự án và việc ký hợp đồng hợp tác với chủ đầu tư để huy động vốn và sử dụng sai mục đích của khách hàng.

Cơ quan chức năng khám xét nhà bà Nguyễn Ngọc Tiền

Việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi, thương hiệu và uy tín của chủ đầu tư nên Công ty Kiên Giang đã ban hành thông báo tạm dừng thực hiện hợp đồng với Công ty Đảo Vàng tại Dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội.

Quá trình công an điều tra vụ án, Công ty Đảo Vàng không cung cấp danh sách cũng như không chứng minh mục đích sử dụng tiền của khách hàng đã ký hợp đồng với công ty.

Tại thời điểm tháng 7-2023, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang cho biết các sản phẩm bất động sản hình thành trong tương lai vẫn chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định tại Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13.

Ngày 28-7-2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc kiểm tra hiện trạng thực tế hạng mục giao thông, hạ tầng kỹ thuật, và công trình thuộc dự án Khu biệt thự cao cấp, tại xã Cửa Dương, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Theo đó, hạng mục xây dựng nêu trên đã tổ chức thi công xây dựng khi chưa có Giấy phép xây dựng.

Sau khi bị khách hàng tố cáo, tháng 4-2024, Công ty Đảo Vàng đã gửi văn bản yêu cầu Công ty Kiên Giang nhận khách hàng tại Dự án Búng Gội. Trong đó thể hiện Công ty Kiên Giang tiếp nhận 62 nền đã bán cho 42 khách hàng với số tiền Công ty Đảo Vàng đã thu là hơn 131,3 tỉ đồng.