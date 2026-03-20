Ngày 20/3, Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (50 tuổi) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thông tin trên báo CAND cho hay, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã ra lệnh khám xét Công ty TNHH DV BĐS Đảo Vàng (GIS) của bị can Nguyễn Ngọc Tiền.

Bà Tiền - vợ của cố diễn viên Quý Bình là nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, môi giới và đầu tư bất động sản, đặc biệt tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang (trước đây thuộc tỉnh Kiên Giang cũ).

Theo thông tin trên Người lao động, công ty do bà Nguyễn Ngọc Tiền làm giám đốc và đại diện pháp luật, bị tố cáo có dấu hiệu lừa đảo trong việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư để đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán nền đất tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas).

Doanh nhân Ngọc Tiền bị khởi tố, bắt tạm giam - Ảnh: Tiền Phong

Kết quả điều tra ban đầu thể hiện, đầu tháng 3/2018, giữa Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (trụ sở tại tỉnh Kiên Giang, do ông Trần Thọ Thắng làm Tổng giám đốc, đại diện pháp luật) và Công ty TNHH dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng ký hợp đồng hợp tác đầu tư.

Sau đó, mặc dù chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước; dự án chưa đủ điều kiện mở bán nhưng Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng đã tìm kiếm khách hàng, ký hợp đồng hợp tác đầu tư và thu số tiền tương ứng 95% giá trị lô đất của dự án trên từ nhiều khách hàng.

Một trong những nạn nhân là ông N.V.D. bị lừa số tiền hơn 4,2 tỷ đồng. Cụ thể, thông qua mối quan hệ, ông D. được người quen giới thiệu mua nền đất, tổng cộng Công ty TNHH DV BĐS Đảo Vàng đã nhận của ông D. hơn 4,2 tỷ đồng (tương đương 95% giá trị hợp đồng).

Theo hợp đồng, đến ngày 12/7/2019, ông D. sẽ thanh toán 5% số tiền còn lại nhưng Công ty DV BĐS Đảo Vàng không thông báo và không thực hiện thoả thuận với lý do dự án đang thay đổi quy hoạch. Ông D. nhiều lần liên hệ muốn nhận lại tiền đã chuyển nhưng Công ty TNHH DV BĐS Đảo Vàng không giải quyết. Thấy có dấu hiệu lừa đảo nên ông D. làm đơn tố cáo.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh khám xét Công ty Đảo Vàng của bị can Nguyễn Ngọc Tiền - Ảnh: CAND

Bên cạnh đó, thông tin trên CAND cho hay, Công ty TNHH DV BĐS Đảo Vàng chỉ được tìm kiếm khách hàng, khách hàng ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư và tiền của khách hàng phải được chuyển vào tài khoản của chủ đầu tư. Dù vậy, từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, Nguyễn Ngọc Tiền - Giám đốc Công ty TNHH DV BĐS Đảo Vàng vẫn ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng số tiền 131,3 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đến nay chỉ có 13 khách hàng tố cáo Công ty TNHH DV BĐS Đảo Vàng ký hợp đồng bán 19 nền dất dự án (trong đó có ông N.V.D.). Hành vi của Nguyễn Ngọc Tiền đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", chiếm đoạt số tiền 41,2 tỷ đồng.