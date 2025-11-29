"Ngọn lửa ấm" giữa rừng sâu: "Hôm nay cô trò mình được ăn bữa ăn của người giàu"

"Nhận được sự hỗ trợ từ chiến dịch "Trạm Kalite, Chạm yêu thương" mình thấy ý nghĩa lắm. Mình thường nói với các con: "Cô trò mình quen nghèo rồi, hôm nay cô trò mình được ăn bữa ăn của người giàu""...

Đó là những cảm nhận chân thật đến nhói lòng của cô Quách Thị Bích Nụ - Hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Hòa (xã Yên Hòa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình cũ). Cô chính là "người lái đò" thầm lặng, vẫn hàng ngày đưa đón các con tới lớp. Hành trình ấy đến nay đã 20 năm…

Người lái đò thầm lặng suốt 20 năm

Gần 20 năm gắn liền với con chữ là gần 20 năm cô gắn bó với các điểm trường vùng sông nước, nơi học sinh phải di chuyển bằng thuyền.

"Sinh ra và lớn lên giữa lòng núi rừng vùng ven sông Đà, mình đã quen với việc qua sông bằng thuyền. Khi thấy các con đi học rất vất vả, mình quyết định đưa đón các con hàng ngày. Trải qua 20 năm, đến thời điểm này, mình vẫn giữ nguyên hành trình chèo thuyền đưa các con tới lớp" - Cô Bích Nụ chia sẻ.

Cô Quách Thị Bích Nụ - Hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Hòa (xã Yên Hòa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình cũ). Ảnh: KALITE

Học trò ở xóm Nhạp, huyện Đà Bắc rất thương cô, nhiều em gọi cô là "mẹ Nụ" vì cách cô chăm sóc và dạy dỗ các em như con ruột. Đối với cô Nụ, việc đưa các con đến trường là một phần rất quan trọng trong nhiệm vụ "gieo chữ". Cô tâm nguyện, bản thân sẽ tiếp tục lái đò chừng nào sức khỏe còn cho phép vì coi đó là cách để che chở học trò vùng núi.

Những ngày đầu, cô Nụ dùng thuyền gỗ chèo tay. Nhưng khi nhận thấy việc này nguy hiểm và khó khăn, cô liền bán 2 con bò hồi môn để đóng thuyền bằng sắt mạnh mẽ hơn phục vụ hành trình đưa đón học trò hàng ngày.

Vất vả, tốn kém là thế, vậy mà cô Nụ chưa một lần kêu gọi phụ huynh đóng góp chi phí đưa đón. Với cô, đó là hành trình tự nguyện, để không trò nào của xóm Nhạp "đói chữ".

Cũng như bao người khác, cô Nụ cũng mơ về một cuộc sống giản dị, nhưng chính tình yêu với những học trò nghèo khó đã đưa cô trở thành người "lái đò", đưa bao thế hệ vượt gian nan để đến với con chữ.

Câu chuyện của cô Nụ đã chạm đến trái tim của nhiều người. Năm 2022, cô được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cá nhân xuất sắc "Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Năm 2023, cô còn là một trong 58 giáo viên tiêu biểu được tuyên dương tại chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" do Bộ Giáo dục & Đào tạo phối hợp tổ chức.

Hành trình đầy xúc động của cô Nụ đã trở thành nguồn cảm hứng lớn. Nguồn cảm hứng ấy không nằm ở những thành tựu mà ở sự chân thành: Cô chọn ở lại, chọn ôm ấp những khó khăn như một phần của cuộc đời mình, để mỗi ngày trôi qua không chỉ có bài giảng mà còn những cái ôm ấm áp, sự che chở chân thành dành cho những mầm non tương lai.

"Ngọn lửa ấm" từ Tập đoàn UKG

Trường Mầm non Yên Hòa là điểm đến đầu tiên của "Hành trình hạnh phúc" - thuộc chiến dịch "Trạm Kalite, Chạm yêu thương" do Tập đoàn UKG (sở hữu 2 thương hiệu Kalite và Unie) triển khai từ tháng 11/2025-1/2026.

Sự đồng hành của UKG những ngày cuối năm 2025 thực sự đã mang đến những đổi thay ấm lòng tới cô hiệu trưởng Bích Nụ và các trò nhỏ trường Mầm non Yên Hòa.

"Hành trình hạnh phúc" đã trao 100 giường xếp cùng 5 suất đồ gia dụng cho nhà trường; 108 suất chăn, gối, thú bông cho 108 em học sinh. Đối với các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, UKG trao cho 20 em 20 suất quà (đồ gia dụng), hỗ trợ gia đình các em.

Một cô trò nhỏ Trường Mầm non Yên Hòa cầm trên tay chiếc gối ôm mới. Ảnh: KALITE

"Sự hỗ trợ lần này từ Tập đoàn UKG rất tuyệt vời. Đáp ứng được nhu cầu hàng ngày ở trường cho các con như giường đơn, cái chăn, cái gối… Đó là những vật dụng rất thiết yếu cho các trò ở lại trường" - Cô Bích Nụ chia sẻ.

Cũng trong chuyến đi đầu tiên của "Hành trình hạnh phúc" này, UKG tổ chức chương trình "Nấu ăn cho em" bằng chính những đồ gia dụng mới của Kalite và Unie, để các em nhỏ dùng bữa trưa ngay tại trường.

Nhìn các con dùng "bữa ăn ngon nhất từ trước đến giờ", cô Nụ quay đi để kịp giấu niềm xúc động dâng lên trong lòng. Với cô, những trải nghiệm ấm áp ấy không chỉ chạm đến trái tim các em mà còn khơi dậy ở cô Bích Nụ niềm tin rằng, yêu thương có thể lan tỏa qua những hành động giản dị nhất.

"Đây là bữa ăn ngon nhất từ trước đến giờ" của các em nhỏ Trường Mầm non Yên Hòa, theo lời của cô Hiệu trưởng. Ảnh: KALITE

Gương mặt và nụ cười hiền của cô giáo Nụ chắc hẳn đã "Chạm yêu thương" tới đoàn công tác "Trạm Kalite - Chạm yêu thương" của UKG. Có lẽ, khi triển khai chiến dịch CSR lớn nhất này, UKG không ngờ rằng chính những câu chuyện ngoài đời thực kia lại "chạm" sâu sắc nhất đến trái tim của những người "mong muốn cho đi" như UKG.

Từ một "trạm" khởi đầu bắt đầu cho hành trình sẻ chia, câu chuyện của cô Bích Nụ và học trò nhỏ vượt khó tới lớp đã trở thành nguồn cảm hứng sâu sắc để lan tỏa hơn nữa những "ngọn lửa ấm", những tình yêu và sự sẻ chia sâu sắc của cộng đồng đến với những hoàn cảnh còn khó khăn.

Chuyến xe của "Hành trình hạnh phúc" tạm biệt cô Bích Nụ và học trò nhỏ Trường Mầm non Yên Hòa, nhưng chắc chắn những tình cảm ấm áp sẽ còn đọng lại mãi…