Ngôi trường tân Giáo sư trẻ nhất 2025 đang công tác có gì đặc biệt?

Mới đây, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã chính thức công bố danh sách ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2025 được thông qua. Trong đó, cái tên gây chú ý nhất chính là ông Trần Quốc Trung - Phó Giám đốc Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương TP.HCM, người được đề xuất trở thành giáo sư trẻ nhất năm nay.

Ứng viên tân Giáo sư trẻ nhất 2025 - ông Trần Quốc Trung.

Không chỉ gây ấn tượng bởi học hàm, học vị và hành trình học thuật đáng nể, ông Trung còn khiến nhiều người tò mò về ngôi trường nơi ông đang công tác - Đại học Ngoại thương Cơ sở II TP.HCM. Đây không chỉ là một ngôi trường danh tiếng về đào tạo kinh tế mà còn được biết đến với môi trường học tập năng động, hiện đại và hội nhập, nơi nhiều thế hệ sinh viên trưởng thành, tự tin bước vào thị trường lao động trong và ngoài nước.

Đại học Ngoại thương Cơ sở II TP.HCM.

Được thành lập từ năm 1993, Đại học Ngoại thương Cơ sở II TP.HCM đã trải qua hơn 30 năm phát triển, trở thành một trong những "cánh chim đầu đàn" trong đào tạo khối ngành kinh tế, kinh doanh quốc tế, quản trị và tài chính - ngân hàng khu vực phía Nam. Trường không chỉ chú trọng học thuật mà còn đặc biệt quan tâm đến việc gắn kết với doanh nghiệp, giúp sinh viên vừa có kiến thức lý thuyết, vừa "chắc tay" kỹ năng thực tế.

Cơ sở vật chất khang trang, hiện đại

FTU Cơ sở II (TP.HCM) gây ấn tượng mạnh với khuôn viên khang trang, không gian học tập mở và công nghệ hiện đại. Hệ thống phòng học được thiết kế linh hoạt, trang bị đầy đủ máy chiếu, loa, mic, điều hòa và bàn ghế có thể sắp xếp theo từng nhu cầu học nhóm, thảo luận hay thuyết trình. Thư viện của trường cũng là "thiên đường học tập" đúng nghĩa với khu đọc sách, khu tra cứu, kho tài liệu và phòng tự học được kết nối wifi mạnh, tích hợp máy tra cứu All-in-one cùng hệ thống an ninh RFID hiện đại.

Hệ thống phòng học, thư viện hiện đại.

Sinh viên các ngành kinh tế hay marketing có cơ hội trải nghiệm thực tế trong các phòng học trực tuyến và Truyền thông Marketing tích hợp, nơi ứng dụng công nghệ số tối đa. Phòng studio được đầu tư chuyên nghiệp để ghi hình, dựng video hay sản xuất nội dung điện tử.

Phòng studio.

Không chỉ học, sinh viên FTU2 còn được tận hưởng không gian thư giãn cực chill với khu tự học khu GYM giúp cân bằng học - chơi.

Khu GYM được đầu tư nhiều loại máy móc.

Môi trường học tập năng động và đậm chất FTU-er

Đúng với tinh thần "Ngoại thương - Năng động - Tỏa sáng", FTU Cơ sở II (TP.HCM) luôn khuyến khích sinh viên chủ động học hỏi, sáng tạo và dấn thân. Từ các cuộc thi học thuật tầm quốc tế đến chuỗi hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ và mô hình doanh nghiệp sinh viên, tất cả đều được tổ chức chuyên nghiệp, giúp sinh viên phát triển toàn diện kỹ năng mềm lẫn kiến thức chuyên môn.

Môi trường học tập năng động.

Các chương trình học luôn được cập nhật theo xu hướng toàn cầu, giúp sinh viên có thể học song bằng, trao đổi quốc tế hoặc theo học chương trình liên kết với các đại học danh tiếng tại Anh, Úc, Nhật, Hàn,...

Các chương trình học luôn được cập nhật theo xu hướng toàn cầu.

Chất lượng đào tạo thuộc top đầu kinh tế khu vực phía Nam

Không ngẫu nhiên mà FTU Cơ sở II nằm trong các trường đào tạo kinh tế top đầu khu vực phía Nam. Các doanh nghiệp lớn, tập đoàn đa quốc gia và ngân hàng hàng đầu đều đánh giá cao sinh viên FTU Cơ sở II nhờ năng lực chuyên môn vững, kỹ năng ngoại ngữ xuất sắc, và tư duy phản biện hiện đại.

Trường không chỉ chú trọng lý thuyết, mà còn tập trung rèn kỹ năng thực hành và năng lực thích ứng. Mỗi học phần đều được thiết kế gắn liền với thực tiễn doanh nghiệp từ mô phỏng giao dịch tài chính, phân tích dữ liệu kinh tế, cho đến quản trị thương mại quốc tế.

Là trường top đầu khối ngành kinh tế, điểm chuẩn của FTU2 Cơ sở II (TP.HCM) luôn ở mức cao ngất ngưởng, dao động từ 27-29 điểm tùy ngành.

Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương Cơ sở II theo Chương trình Chuẩn năm 2025.