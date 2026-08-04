Nằm trên phố Trần Nhân Tông, Trường THCS Tây Sơn là một trong những cơ sở giáo dục có lịch sử lâu năm tại khu vực trung tâm Hà Nội. Phía sau những dãy phòng học hiện nay là câu chuyện ít người biết về một ngôi trường từng được đặt trong căn biệt thự lớn.

Tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường vào tháng 11/2024, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Vân Anh cho biết, trước năm 1954, Trường Tây Sơn ra đời trong một biệt thự lớn. Khi ấy, đây là trường tư thục dành cho nữ sinh thuộc các gia đình giàu có.

Sau ngày Hà Nội được giải phóng, trường bước sang một giai đoạn mới. Từ tháng 11/1954, Trường PTCS Tây Sơn được thành lập, không còn là ngôi trường riêng dành cho nữ sinh mà trở thành nơi học tập chung của con em người lao động.

Ảnh Trường THCS Tây Sơn

Toàn bộ cơ sở chỉ là một căn biệt thự cũ với hơn 10 phòng học, trong bối cảnh điều kiện dạy và học còn thiếu thốn. Theo nhà trường, nhiều thế hệ giáo viên đã lần lượt gây dựng, mở rộng quy mô để Tây Sơn trở thành một điểm sáng của ngành giáo dục địa phương.

Như vậy, lịch sử của Tây Sơn không chỉ phản ánh sự thay đổi của một ngôi trường, mà còn gắn với quá trình chuyển đổi giáo dục tại Hà Nội sau năm 1954: từ mô hình trường tư thục phục vụ một nhóm học sinh sang trường công lập dành cho đông đảo trẻ em trên địa bàn.

Từ hơn 10 phòng học đến gần 1.000 học sinh

Sau hơn 7 thập kỷ, diện mạo và quy mô Trường THCS Tây Sơn đã thay đổi đáng kể. Cơ sở vật chất được xây dựng lại theo hướng khang trang, hiện đại, với các khối nhà nhiều tầng nhằm tận dụng quỹ đất hạn chế tại khu vực nội đô.

Năm học 2022–2023, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Tháng 5/2023, trường hoàn thành kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2. Đến thời điểm kỷ niệm 70 năm thành lập vào tháng 11/2024, trường có gần 1.000 học sinh, tổ chức thành 23 lớp.

Quy mô này lớn hơn rất nhiều so với cơ sở hơn 10 phòng học ban đầu. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung tăng số lượng, nhà trường cho biết việc đầu tư đội ngũ và nâng cao chất lượng giáo dục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Khuôn viên trường hiện nay (Ảnh Trường THCS Tây Sơn)

Theo thông tin công bố tại lễ kỷ niệm, hơn 50% cán bộ, giáo viên của trường từng đạt các danh hiệu như nhà quản lý giỏi, giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi hoặc tổng phụ trách giỏi cấp thành phố và Trung ương. Trong hành trình 70 năm, học sinh của trường được ghi nhận giành hàng trăm giải cấp quốc gia, quốc tế và hàng nghìn giải cấp thành phố ở các môn văn hóa, khoa học kỹ thuật và thể dục thể thao.

Nhà trường cũng duy trì các hoạt động câu lạc bộ, văn nghệ, thể thao và chương trình trải nghiệm. Với học sinh lớp 6, chương trình “Cổng trường mở ra” được tổ chức để các em làm quen với giáo viên, bạn bè, hoạt động học tập và môi trường mới trước khi chính thức bước vào năm học.

Chất lượng đào tạo thuộc nhóm nổi bật trên địa bàn

Một trong những căn cứ thể hiện chất lượng đầu ra của Trường THCS Tây Sơn là kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Trong kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2024–2025, trường có 224 học sinh dự thi, với 17 lượt học sinh trúng tuyển vào các lớp chuyên tại Hà Nội. Một số học sinh đạt điểm cao ở các môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh; trong đó có học sinh trúng tuyển lớp chuyên Nhật của Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Học sinh, giáo viên nhà trường trong một sự kiện kỷ niệm (Ảnh Trường THCS Tây Sơn)

Môn Ngữ văn được xem là một trong những thế mạnh đáng chú ý. Theo Báo Giáo dục và Thời đại, chất lượng môn Ngữ văn lớp 9 của trường trong những năm gần đây từng xếp thứ nhất tại quận Hai Bà Trưng trong kỳ thi vào lớp 10, đồng thời đứng thứ 6 trong nhóm 10 trường có kết quả môn học này cao của Hà Nội. Đội tuyển học sinh giỏi Ngữ văn cũng thường xuyên có giải cấp quận và thành phố.

Tại chương trình đón học sinh đầu cấp năm 2024, Hiệu trưởng nhà trường thông tin thành tích học tập của Tây Sơn giữ vị trí Top 2 trong quận Hai Bà Trưng, đồng thời học sinh đã giành nhiều giải thưởng tại các cuộc thi trong và ngoài nước.

Trường cũng có 42 năm liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc tính đến năm 2024. Dịp kỷ niệm 70 năm, nhà trường được nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND TP Hà Nội và Cờ đơn vị xuất sắc trong công tác Đội, phong trào thiếu nhi Thủ đô.