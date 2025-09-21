Ngôi trường miền Tây hot rần rần MXH vì khuôn viên siêu xinh, cựu học sinh có người đang tham gia Anh Trai Say Hi

Nằm ở vùng sông nước miền Tây Nam Bộ, Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (An Giang) từ lâu đã được biết đến là một trong những ngôi trường nổi bật nhất về chất lượng đào tạo. Trải qua chặng đường dài phát triển, nơi đây không chỉ gây ấn tượng với thành tích học tập mà còn tự hào khi nhiều thế hệ học sinh trưởng thành, gặt hái thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu.

Ngôi trường với hơn 70 năm lịch sử phát triển

Ra đời năm 1948, trường THPT chuyên Phạm Ngọc Hầu ban đầu có tên là “Collège de Long Xuyên”. Đến năm 1952, trường chính thức đổi tên thành THPT Thoại Ngọc Hầu, đồng thời trở thành trường trung học đầu tiên của tỉnh An Giang. Với bề dày hơn 70 năm, trường đã nhanh chóng khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục, trở thành điểm đến tin cậy để bồi dưỡng nhân tài cho tỉnh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Hiện tại, trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu tập trung đào tạo học sinh năng khiếu ở nhiều môn văn hóa và ngoại ngữ, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Qua nhiều năm, trường liên tục đạt nhiều kết quả nổi bật về giảng dạy và học tập. Đây cũng là ngôi trường THPT đầu tiên ở An Giang đạt chuẩn quốc gia. Số lượng học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cũng như tỷ lệ trúng tuyển vào những trường đại học danh giá luôn ở mức cao.

Trường từng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng III, hạng II, cùng nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh An Giang. Nhờ vậy, ngôi trường được xem như “ngọn cờ đầu” trong lĩnh vực giáo dục bậc phổ thông của tỉnh.

Trường nổi tiếng có khuôn viên rộng, nhiều cây xanh. Cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ gồm các phòng học chuyên biệt, 3 phòng thí nghiệm Lý - Hóa - Sinh, 7 phòng thực hành vi tính kết nối Internet, thư viện, hội trường, nhà đa năng. Ngoài ra, sân bóng chuyền, bóng rổ cũng được trang bị để phục vụ hoạt động thể thao.

Để trúng tuyển vào lớp 10, học sinh phải vượt qua kỳ thi tuyển sinh do trường phối hợp cùng Sở GD&ĐT tổ chức. Khối chuyên được học nâng cao theo từng môn, tạo nền tảng kiến thức vững chắc cho các kỳ thi lớn. Đội ngũ giáo viên có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, đồng hành với học sinh không chỉ trên lớp mà còn qua các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ văn nghệ, học thuật, kỹ năng.

Trong năm học 2024 - 2025, trường có 30 giải học sinh giỏi quốc gia ở các môn văn hóa (1 giải nhì, 10 giải ba, 19 giải khuyến khích); 1 giải nhì cuộc thi Tin học trẻ; 1 giải ba cuộc thi ICPC (Lập trình viên quốc tế); 1 giải nhì cuộc thi WSU Venture Makers - Thử thách Sáng tạo, Cùng Al tạo Tác động; cuộc thi Tiếng nói xanh đạt 1 giải khuyến khích; cuộc thi Olympic Toán sinh viên - học sinh toàn quốc đạt 2 giải ba và 3 giải khuyến khích. Thành tích này chứng minh cho thành tích dạy và học của nhà trường.

Cái nôi của nhiều gương mặt thành công

Một điểm đặc biệt khác khiến THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu được nhắc đến nhiều chính là danh sách dài các cựu học sinh ưu tú. Đây là nơi khởi đầu của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Huỳnh Lập, Vũ Cát Tường, Trần Gia Nghi (Á quân Giọng hát Việt 2018). Không chỉ trong nghệ thuật, trường còn đào tạo nên nhiều nhân tài trong khoa học, công nghệ, nghiên cứu: Lê Yên Thanh – Giám đốc BusMap, Lê Văn Thảo – nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Nguyễn Thị Hồng Nhung – PGS.TS, Trưởng khoa Luật ĐH Kinh tế – Luật ĐHQG TP.HCM…

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng xuất thân từ ngôi trường này.

Với bề dày lịch sử, chất lượng đào tạo và “thương hiệu” cựu học sinh thành công, THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu tiếp tục khẳng định vị trí là một trong những ngôi trường tiêu biểu của miền Tây Nam Bộ.