BLV vừa bất ngờ xin nghỉ việc tại VTV: Tốt nghiệp trường xịn, "tin đồn" có chị gái là gương mặt "quyền lực"

Mới đây, thông tin bình luận viên (BLV) Tạ Biên Cương nộp đơn xin nghỉ việc tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) khiến nhiều khán giả bất ngờ và tiếc nuối. Anh là gương mặt quen thuộc gắn liền với nhiều giải đấu bóng đá lớn, được người hâm mộ nhớ đến với phong cách bình luận giàu cảm xúc, đôi khi gây tranh luận với loạt phát ngôn bất hủ nhưng luôn tạo dấu ấn riêng.

Tạ Biên Cương (SN 1982) là người gốc Hà Nam nhưng đã chuyển lên Hà Nội sinh sống, học tập và làm việc từ khá sớm bởi bố anh là giảng viên ĐH Bách khoa.

Tạ Biên Cương tốt nghiệp trường THPT Phan Bội Châu, Hà Nội và đỗ Học viện Báo chí và Tuyên truyền (nằm ở quận Cầu Giấy, Hà Nội). Đây là ngôi trường đứng đầu trong các trường chuyên đào tạo về ngành Báo chí và Truyền thông, đồng thời là trường trọng điểm của Việt Nam, trực thuộc sự quản lý của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Về đời tư, BLV Tạ Biên Cương cũng cực kín tiếng. Người ta chỉ biết rằng anh đang có mái ấm nhỏ hạnh phúc với vợ và 2 con mà không có thêm hình ảnh hay chia sẻ nào khác đến.

Nhiều tin đồn cho rằng nhà báo Tạ Bích Loan chính là chị gái của BLV Biên Cương. Tuy nhiên, cả 2 cũng chưa một lần khẳng định mối quan hệ chị - em.

Về Tạ Bích Loan, chị được khán giả gọi là "người phụ nữ quyền lực ở VTV3". Chị sinh năm 1968 trong gia đình có truyền thống học thuật: Cha là kỹ sư kinh tế, từng học đại học ở Liên Xô và có nhiều năm giảng dạy tại Đại học Bách Khoa. Anh trai chị là PGS.TS, là nhà khoa học Việt nam đầu tiên được lựa chọn nhận giải thưởng Nagamori (Nhật Bản).

Bản thân Tạ Bích Loan từng tốt nghiệp ĐH và cao học tại trường Tổng hợp Lomonosov ở Nga. Tạ Bích Loan đồng thời cũng là người sáng lập nên những chương trình truyền hình mới lạ, hấp dẫn, tạo ấn tượng mạnh với khán giả truyền hình như Bảy sắc cầu vồng, Đường lên đỉnh Olympia, Người đương thời hay Khởi nghiệp đang phát trên sóng VTV3.

Bên cạnh công việc ở Đài truyền hình Việt Nam, nhà báo Tạ Bích Loan còn kiêm nhiệm Trưởng bộ môn Phát thanh và Truyền hình thuộc Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.

Tạp chí Forbes Việt Nam từng xếp nhà báo Tạ Bích Loan vào nhóm 50 người phụ nữ có ảnh hưởng hàng đầu.